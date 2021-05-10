Трагедия МН17: Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Нидерландов подает иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее участие в сбитии пассажирского лайнера рейса МH17 над Донбассом в 2014 году.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом информирует пресс-служба правительства Нидерландов.
Страна передает в ЕСПЧ всю имеющуюся информацию по делу МН17. Отмечается, что этой жалобой правительство Нидерландов обеспечивает максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе.
В своей жалобе страна также защищает всех 298 жертв МН17 разных национальностей и их родственников.
"Обеспечение справедливости для 298 жертв рейса МН17 и их родственников было и остается высшим приоритетом для правительства. Шаг, который мы делаем, передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, максимально поддерживая жалобы ближайших родственников, приближает нас к нашей цели", – говорится в сообщении.
Об этом шаге Нидерланды также сообщат в Совбез ООН.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
Пожалуйста, подождите...
Заводи по виробн. ракет є.
Таємно не вийде - Іван Шумейко вже розпатякав.
Захід буде проти. Расєя тим більше. І тут вони зіграють разом.
Коротше ... Навіть не знаю, яка перспектива.
Мабуть робити таємно щось нове і невідоме.
Изучим историю про Эйхмана.
Искали, разрабатывали, готовились 15 лет.
Работа суда и приговор 2 года.
И терпение у израильтян было и твёрдость духа.
А после этого, все в мире в норки нырнули и поняли - отмщение будет. Всегда.
Про "Чёрный сентябрь" можно не вспоминать. Там просто, всё шло на тотальное уничтожение.
Дожил до преклонного возраста, оставил детям квартиру в центре Москвы...
Хорошо работал.
к тому же той же Германии нужно для начала закрыть все автозаводы по сборке VW, BMW (Калининград - «Автотор», Нижний Новгород - ГАЗ), а Франции - Renault Logan, Sandero в Тольятти на АвтоВАЗ...
Американцам стоит закрыть завод Джонсон и Джонсон, Хаггис, Проктор енд Гембл в рф...и еще много чего.
===============
Это не трагедия, это военное преступление
У них нет такой возможности, при рассмотрении в суде и возникновении вопросов из-за выявленных нестыковок, сказать - это гос.тайна и поэтому суд будет проходить в закрытом режиме.
И посмотри...где Нидерланды...а где СП2...
Родичам купу грошів, рашці ай-яй-яй і розійшлись?
Тебя куратор из похмелья выволок ради этой статьи? Да, беспощадные порядочки на Лахте...
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/10/*********-daagt-rusland-voor-ehrm
Nederland daagt Rusland voor het EHRM om neerhalen vlucht MH17Nieuwsbericht | 10-07-2020 | 12:30
Після цього, Україна втратила право долучатися, виступати стороною чи підтримувати позовні заяви проти Росії по цій катастрофі.
Ми більше не претендуємо на роль обвинувачення.
Зусиллями ЗелЬОнського , Україна перетворилася на країну, яка покриває убивць і ховає ключових свідків !!
Це була одна з перших і найбільш знакових дипломатичних, моральних і політичних поразок України часів Зеленського. Хочеться вірити, що ми «не забудемо і не пробачимо» і це також :...)))
Україна очолює слідчу групу (JIT), як країна, над територією якої, відбувся злочин.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058042-gunduz-mamedov-zastupnik-generalnogo-prokurora-ukraini.html
Постраждали країни домовилися, що звинувачення буде будувати Нідерланди, як країна, яка має найбільшу кількість загиблих. Це - нормальна практика.
Тільки російські ЗМІ та боти кидали версію, мов, віддали Цемаха - пишить марне. У слідства - повна та ясна картина для звинивачення.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html