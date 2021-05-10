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Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ

Уряд Нідерландів подає позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її участь у збитті пасажирського лайнера рейсу МH17 над Донбасом у 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це інформує пресслужба уряду Нідерландів.

Країна передає до ЄСПЛ усю наявну інформацію у справі МН17. Зазначається, що цією скаргою уряд Нідерландів забезпечує максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів загиблих в авіакатастрофі.

У своїй скарзі країна також захищає всі 298 жертв МН17 різних національностей та їхніх родичів.

Також читайте: Єнін назвав наслідки для Росії в разі визнання її за позовом України спонсором тероризму: Без інвестицій і торгівлі

"Забезпечення справедливості для 298 жертв рейсу МН17 та їхніх родичів було і залишається найвищим пріоритетом для уряду. Крок, який ми робимо, передаючи справу до ЄСПЛ і таким чином максимально підтримуючи скарги найближчих родичів, наближає нас до нашої мети", – йдеться в повідомленні.

Про цей крок Нідерланди також повідомлять Радбез ООН.

Читайте: У суді у справі МН17 родичі жертв вимагають компенсації 50 тис. євро

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+60
Сейчас в Мордоре начнется опять истерия про украинских летчиков, испанских диспетчеров и кольцо врагов
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10.05.2021 10:00
+38
Суды, присуды + пора эмбарго вводить на поставку газа и нефти с рахи, и от Свифта отключить, чтоб два раза не вставать, и база нато под Харьковом
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10.05.2021 10:06
+38
Трагедия МН17: Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ

===============
Это не трагедия, это военное преступление
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10.05.2021 10:16
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Сейчас в Мордоре начнется опять истерия про украинских летчиков, испанских диспетчеров и кольцо врагов
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10.05.2021 10:00 Відповісти
Мордва: «Мы не сбивали. Может Нинка?»
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10.05.2021 10:04 Відповісти
не прошло и семи лет
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10.05.2021 10:06 Відповісти
Ну так, они же расследовали, а не фабриковали.
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10.05.2021 10:34 Відповісти
даже если завтра хубло выйдет в эфир с кажет что лично отдавал приказ расстрелять самолет то кто и что сделает? ничего
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10.05.2021 16:15 Відповісти
Ну, у меня нет такого надежного инсайда, поэтому я могу себе позволить оптимизм Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 4381
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10.05.2021 17:04 Відповісти
Надо воспринимать мир реалистично, оптимизм - это искажение действительности.
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10.05.2021 17:52 Відповісти
ЄСПЛ ухвалить рішення про сатисфакцію. РФ відмовиться, буде накладено арешт на її власність за кордоном.
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10.05.2021 20:00 Відповісти
Лидеры Западного сообщества лишний раз подтвердят то, что итак давно знали:Путин-это карлик-неадекват грезящий мировым/региональным господством. А Украине нужно еще вчера снова начинать выпуск ракет средней дальности(1500 км) и разрабатывать свое ЯО.-Это очень здорово простиммулирует и Запад и Парашку более уважительно отноститься к Украине. Для этого,чтобы скрытно сделать ЯО, Украине для начала нужно создать свою реальную спецслужбу а не смехотворное СБУ которое работает на Россию и на себя. Начинать нужно с азов: с адекватного и самодостаточного Президента(а не хлюпика-Ющенко,агента-Януковича и куклы олихархов-Зеленского), и затем создания настоящей спецслужбы где нет утечки информации и которую боятся ВСЕ начиная с Премьера и заканчивая судьей в сельском суде. Послне этого и ЯО и ракеты станут реальными. А до этих пор Украина-это фишка в игре других стран
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10.05.2021 20:51 Відповісти
У селах судів нема.
Заводи по виробн. ракет є.
Таємно не вийде - Іван Шумейко вже розпатякав. Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 3753
Захід буде проти. Расєя тим більше. І тут вони зіграють разом. Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 6944
Коротше ... Навіть не знаю, яка перспектива.
Мабуть робити таємно щось нове і невідоме.
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10.05.2021 21:24 Відповісти
Про сельских судей-я утрировал, то что ни Запад ни тем более Парашка очень не хотят чтобы у Украины были ракеты 1500 км с ЯО-это итак понятно. Украиной хотят ИГРАТЬ как мячем-только вот какая от этого польза самой Украине? Без реального а не фейкового СБУ-не бывает реальной а не фейковой страны. И с реальным СБУ можно создать и ракеты и ЯО в тайне от всех. Или Украина такая страна которая поставила вебкамеру и приглашает всем смотреть что делается в спальне? У любой реальной а не фейковой страны есть свои секреты недоступные даже лучшим союзниками. Я хочу чтобы Украина стала реальной страной
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11.05.2021 15:39 Відповісти
+5
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11.05.2021 19:13 Відповісти
Иван Шумейко Петросян?
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18.05.2021 09:30 Відповісти
Воно не скаже, бо боится своих, ему имидж миротворца пабедителя надо блюсти и доброго справедливого вождя, этим вся история их пропитана, преступные крысы за ширмой благодетелей.
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11.05.2021 09:12 Відповісти
Нормально всё.
Изучим историю про Эйхмана.
Искали, разрабатывали, готовились 15 лет.
Работа суда и приговор 2 года.
И терпение у израильтян было и твёрдость духа.
А после этого, все в мире в норки нырнули и поняли - отмщение будет. Всегда.
Про "Чёрный сентябрь" можно не вспоминать. Там просто, всё шло на тотальное уничтожение.
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10.05.2021 10:55 Відповісти
Эйхмана хоть успели отправить в ад через виселицу, а Иван Демьянюк умер своей смертью в доме престарелых.
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10.05.2021 12:55 Відповісти
Когда уже озвучат имена псов Гулага? Сколько их еще осталось, ждущих наказания?
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10.05.2021 13:39 Відповісти
Известен следователь Хват, истязавший академика Вавилова.
Дожил до преклонного возраста, оставил детям квартиру в центре Москвы...
Хорошо работал.
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10.05.2021 20:05 Відповісти
В Украине тоже такие есть. Кое-кто (бывший адвокат, который был похлеще прокурора) даже партии возглавляет.
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10.05.2021 22:51 Відповісти
Есть вопросы к делу Ивана Демьянюка. Один умер в доме престарелых. А другой с такими же данными похоронен в 70-х годах в Украине.
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10.05.2021 20:10 Відповісти
Но его же опознали. Израильский суд его даже приговорил к виселице, но потом засомневался.
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10.05.2021 22:52 Відповісти
Це все боротьба з наслідками. А всім світом викорінювати треба первооснову, причину всього - існування кацапії на планеті. Від андрія боголюбова до зараз дня не було, щоб кацапня не сіяла смерть і безлад. І тим слабше було її зовнішня підла і агресивна поведінка, чим більше було проблєм всередині. А як тільки хоч трішечки взмоцнялась - в ту саму мить гинули сусідні народи і держави. Потім пустку заселяли кацапи. І ось так і утворилась " іскона рюзке зємля" на пів Євразії. Пора, давно пора покласти цьому край.
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10.05.2021 10:06 Відповісти
Суды, присуды + пора эмбарго вводить на поставку газа и нефти с рахи, и от Свифта отключить, чтоб два раза не вставать, и база нато под Харьковом
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10.05.2021 10:06 Відповісти
это совсем не тяжело-видишь на штрих коде цифру 46-НЕ ПОКУПАЙ.не финансируй терроризм
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10.05.2021 10:10 Відповісти
не все так просто к сожалению. Много товарооборота от них идет через иностранные дочки, представительства..и штрих код там будет далеко не 46.
к тому же той же Германии нужно для начала закрыть все автозаводы по сборке VW, BMW (Калининград - «Автотор», Нижний Новгород - ГАЗ), а Франции - Renault Logan, Sandero в Тольятти на АвтоВАЗ...
Американцам стоит закрыть завод Джонсон и Джонсон, Хаггис, Проктор енд Гембл в рф...и еще много чего.
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10.05.2021 10:54 Відповісти
Трагедия МН17: Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ

===============
Это не трагедия, это военное преступление
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10.05.2021 10:16 Відповісти
Точные формулировки - первый шаг к верным действиям.
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10.05.2021 17:55 Відповісти
***** за сбитый боинг должен сидеть в гааге --- эта тварь как главком рф разрешила притащить бук в УКРАИНУ --- все остальные исполнители тоже дожны сидеть в международном трибунале --- но первый в этой цепочке был ***** --- незря дедушка байдэн назвал этого выродка убийцей
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11.05.2021 06:20 Відповісти
скоро 7 лет как сбили... начинают прозревать?
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10.05.2021 10:21 Відповісти
Выше там я уже писал, но повторюсь и тут - они расследовали, а не фабриковали.
У них нет такой возможности, при рассмотрении в суде и возникновении вопросов из-за выявленных нестыковок, сказать - это гос.тайна и поэтому суд будет проходить в закрытом режиме.
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10.05.2021 10:42 Відповісти
ПобедоБесие почти завершилось, начинаются судебные будни.Однако раскол в Украине по Линии московский улус-цивилизованный мир продолжается.Вчера информациионно победил, .к великому моему сожалению, улус.Есть в Украине ещё 5я колонна бункерной плешивой старушки.В больших городах правила бал 5я колонна последышей Сралина.
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10.05.2021 10:23 Відповісти
Сегодня приехал в Харьков. У банкомата услышал седого черта "как я ненавижу Америку". Спросил почему, посоветовал выбросить смартфон и джинсы. После посыла на.. подошли 2-е 25-27 лет. И седой почему-то уехал. На Форде. С номерами Белгорода.
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10.05.2021 14:01 Відповісти
А дозвіл на ПП2 - це Нідерланды чисто по приколу дали? Такі самі лицеміри як німчура і інші.
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10.05.2021 10:24 Відповісти
Карту купи лапоть (с)...
И посмотри...где Нидерланды...а где СП2...
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10.05.2021 10:30 Відповісти
Де нідерланди, а де пп2... Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 4537
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10.05.2021 10:31 Відповісти
https://ria.ru/20191223/1562729223.html
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10.05.2021 12:46 Відповісти
Кто такой *****?
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10.05.2021 13:54 Відповісти
І шо?
Родичам купу грошів, рашці ай-яй-яй і розійшлись?
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10.05.2021 10:30 Відповісти
Не-не, дядя! Если в суде будет доказано, что расея умышленно применила боевое средство поражения против гражданского воздушного судна на территории другого суверенного государства, можно будет привлекать рф как государство.
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10.05.2021 10:49 Відповісти
Ситуация чуток другая. Но если верить тебе, ***** наградят орденом. Буду ждать, ага. Только уверен я, что наградят его в конце расследования ниже пояса сжатым воздухом.
Тебя куратор из похмелья выволок ради этой статьи? Да, беспощадные порядочки на Лахте...
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10.05.2021 12:13 Відповісти
они же в него по ошибке попали
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10.05.2021 15:45 Відповісти
Не нравится сослагательное наклонение? Так давай вообще не будем делать. Ну, сбили-убили, чего там, бывает, ага...
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18.05.2021 10:28 Відповісти
Какая подготовленность! Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 5045
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18.05.2021 11:43 Відповісти
И не говори, нафиг постили?
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18.05.2021 11:50 Відповісти
Та блин, вчера только победу на костях отпраздновали. Это подстава
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10.05.2021 10:33 Відповісти
А страной террористом их не хотите признать? Сцыкуны смазливые
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10.05.2021 10:41 Відповісти
Следствие не признает, следствие собирает аргументы и факты. Признает или не признает - суд. Суда пока еще не было.
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10.05.2021 10:47 Відповісти
Больше исков, хороших и разных! А потом приговоров, а потом санкций! Санкции, говорят, им полезны. Пусть процветают!
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10.05.2021 10:42 Відповісти
Отличный выбор даты подачи иска! Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 4723
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10.05.2021 10:44 Відповісти
Сколь верёвочке не виться...
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10.05.2021 10:52 Відповісти
Список недружніх поповнюється)
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10.05.2021 11:15 Відповісти
И ЧЁ?
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10.05.2021 11:21 Відповісти
Родственники погибших хотят денег, только и всего.
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10.05.2021 11:25 Відповісти
а рашка, путло и шайга не при делах, ссутулились, молодцы терпилы
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10.05.2021 11:30 Відповісти
Мдя, а анекдоти розказують про естонців...
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10.05.2021 12:54 Відповісти
Униан проснулись... Они ссылаются на новость пресс-службы от июля 2020 года. К сожалению, сейчас по МН17 новостей нет и какое-то затишье полное.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/10/*********-daagt-rusland-voor-ehrm
Nederland daagt Rusland voor het EHRM om neerhalen vlucht MH17Nieuwsbericht | 10-07-2020 | 12:30
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10.05.2021 16:57 Відповісти
им щас не до этого, они на картонных танках катаются - отмечают хер знает шо Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 6702
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10.05.2021 19:53 Відповісти
Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 5700
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10.05.2021 19:53 Відповісти
А вот это конечно сильное заявление! Очень. Может даже первый настоящий звонок по части утырков что кошмарят уже везде по миру. И то что вот по трубопроводу в США произошло---в очередной раз показало всем, кто есть кто реально в мире. Пора душить по настоящему---струной.
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10.05.2021 20:56 Відповісти
Правильно. Тока всеобщий (в Украине) любимец Байден даже слова не сказал за несколько дней со времени атаки. Так сказать, "не заметил" чтобы не обижать кацапов и китайцев. Да, очевидно Бидон - серьёзная угроза для паРаши!
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10.05.2021 22:25 Відповісти
7 вересня 2019 року Цемах був переданий в Росію в рамках обміну полоненими у форматі «35 на 35».
Після цього, Україна втратила право долучатися, виступати стороною чи підтримувати позовні заяви проти Росії по цій катастрофі.
Ми більше не претендуємо на роль обвинувачення.
Зусиллями ЗелЬОнського , Україна перетворилася на країну, яка покриває убивць і ховає ключових свідків !!
Це була одна з перших і найбільш знакових дипломатичних, моральних і політичних поразок України часів Зеленського. Хочеться вірити, що ми «не забудемо і не пробачимо» і це також :...)))
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11.05.2021 00:36 Відповісти
Це - брехня.
Україна очолює слідчу групу (JIT), як країна, над територією якої, відбувся злочин.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058042-gunduz-mamedov-zastupnik-generalnogo-prokurora-ukraini.html
Постраждали країни домовилися, що звинувачення буде будувати Нідерланди, як країна, яка має найбільшу кількість загиблих. Це - нормальна практика.
Тільки російські ЗМІ та боти кидали версію, мов, віддали Цемаха - пишить марне. У слідства - повна та ясна картина для звинивачення.
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11.05.2021 02:22 Відповісти
подякувати треба ..мудрому.. народу УКРАИНЫ за *********** зеленьського и за цемаха и антоненка и стерненка и всех ..велюровых.. друзей и шмыгонутое правительство и за газ по 10грн . который летом 18 года был по 4 грн и за эл. эн. по 1.68 грн вместо 90 коп. и за субсидии урезанные и за милиардные откаты на дорогах . где асфальт сползает в кювет и квартплату втрое больше чем при ГРОЙСМАНЕ за все это я ..благодарен .. своим согражданам проголосовавшим за квартальное шимпан-зе
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11.05.2021 06:36 Відповісти
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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11.05.2021 08:04 Відповісти
Ну ви хоч число дивитесь на новині, на яку ссилку даєте? 2020 рік.
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11.05.2021 10:06 Відповісти
 
 