Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ

Уряд Нідерландів подає позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її участь у збитті пасажирського лайнера рейсу МH17 над Донбасом у 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це інформує пресслужба уряду Нідерландів.

Країна передає до ЄСПЛ усю наявну інформацію у справі МН17. Зазначається, що цією скаргою уряд Нідерландів забезпечує максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів загиблих в авіакатастрофі.

У своїй скарзі країна також захищає всі 298 жертв МН17 різних національностей та їхніх родичів.

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"Забезпечення справедливості для 298 жертв рейсу МН17 та їхніх родичів було і залишається найвищим пріоритетом для уряду. Крок, який ми робимо, передаючи справу до ЄСПЛ і таким чином максимально підтримуючи скарги найближчих родичів, наближає нас до нашої мети", – йдеться в повідомленні.

Про цей крок Нідерланди також повідомлять Радбез ООН.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.