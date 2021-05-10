Трагедія МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Нідерландів подає позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її участь у збитті пасажирського лайнера рейсу МH17 над Донбасом у 2014 році.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це інформує пресслужба уряду Нідерландів.
Країна передає до ЄСПЛ усю наявну інформацію у справі МН17. Зазначається, що цією скаргою уряд Нідерландів забезпечує максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів загиблих в авіакатастрофі.
У своїй скарзі країна також захищає всі 298 жертв МН17 різних національностей та їхніх родичів.
"Забезпечення справедливості для 298 жертв рейсу МН17 та їхніх родичів було і залишається найвищим пріоритетом для уряду. Крок, який ми робимо, передаючи справу до ЄСПЛ і таким чином максимально підтримуючи скарги найближчих родичів, наближає нас до нашої мети", – йдеться в повідомленні.
Про цей крок Нідерланди також повідомлять Радбез ООН.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Будь ласка, зачекайте...
Заводи по виробн. ракет є.
Таємно не вийде - Іван Шумейко вже розпатякав.
Захід буде проти. Расєя тим більше. І тут вони зіграють разом.
Коротше ... Навіть не знаю, яка перспектива.
Мабуть робити таємно щось нове і невідоме.
Изучим историю про Эйхмана.
Искали, разрабатывали, готовились 15 лет.
Работа суда и приговор 2 года.
И терпение у израильтян было и твёрдость духа.
А после этого, все в мире в норки нырнули и поняли - отмщение будет. Всегда.
Про "Чёрный сентябрь" можно не вспоминать. Там просто, всё шло на тотальное уничтожение.
Дожил до преклонного возраста, оставил детям квартиру в центре Москвы...
Хорошо работал.
к тому же той же Германии нужно для начала закрыть все автозаводы по сборке VW, BMW (Калининград - «Автотор», Нижний Новгород - ГАЗ), а Франции - Renault Logan, Sandero в Тольятти на АвтоВАЗ...
Американцам стоит закрыть завод Джонсон и Джонсон, Хаггис, Проктор енд Гембл в рф...и еще много чего.
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Это не трагедия, это военное преступление
У них нет такой возможности, при рассмотрении в суде и возникновении вопросов из-за выявленных нестыковок, сказать - это гос.тайна и поэтому суд будет проходить в закрытом режиме.
И посмотри...где Нидерланды...а где СП2...
Родичам купу грошів, рашці ай-яй-яй і розійшлись?
Тебя куратор из похмелья выволок ради этой статьи? Да, беспощадные порядочки на Лахте...
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/10/*********-daagt-rusland-voor-ehrm
Nederland daagt Rusland voor het EHRM om neerhalen vlucht MH17Nieuwsbericht | 10-07-2020 | 12:30
Після цього, Україна втратила право долучатися, виступати стороною чи підтримувати позовні заяви проти Росії по цій катастрофі.
Ми більше не претендуємо на роль обвинувачення.
Зусиллями ЗелЬОнського , Україна перетворилася на країну, яка покриває убивць і ховає ключових свідків !!
Це була одна з перших і найбільш знакових дипломатичних, моральних і політичних поразок України часів Зеленського. Хочеться вірити, що ми «не забудемо і не пробачимо» і це також :...)))
Україна очолює слідчу групу (JIT), як країна, над територією якої, відбувся злочин.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3058042-gunduz-mamedov-zastupnik-generalnogo-prokurora-ukraini.html
Постраждали країни домовилися, що звинувачення буде будувати Нідерланди, як країна, яка має найбільшу кількість загиблих. Це - нормальна практика.
Тільки російські ЗМІ та боти кидали версію, мов, віддали Цемаха - пишить марне. У слідства - повна та ясна картина для звинивачення.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html