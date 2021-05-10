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Лукашенко и Путин поговорили о стремлении Украины в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Лукашенко и Путин поговорили о стремлении Украины в НАТО

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь.

В разговоре они "коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО".

Лукашенко и Путин обговорили график совместных мероприятий и договорились в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить "имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+51
Хйуло и колорад картофельный--- ИДИТЕ В СРАКУ Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО - Цензор.НЕТ 304 Отвалите от НАС -- что б вы сдохли УБИЙЦЫ Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО - Цензор.НЕТ 3751
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10.05.2021 10:57
+41
Не сунулся бы *****, о нато скорее всего никто и не думал бы. Теперь рано или поздно получат под нос
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10.05.2021 10:52
+28
Ну хоть порадовались за нас, болезные? Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО - Цензор.НЕТ 8896 Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО - Цензор.НЕТ 8896 Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО - Цензор.НЕТ 8896
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10.05.2021 10:53
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Терпение лопнуло про тараканов и молей, да будет Таракану -тапок, а моли -хлопушка, сколько терпеть о гадких насекомых? Даже мух жалко убивать, а для этих тварей есть ещё и дихлофос. Литвин, давай ответ на комментарий, или ты их жалеешь?
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10.05.2021 15:09 Ответить
Им противно ,но они терпят 🙄🤣, тут же недавно про них анекдот рассказывали 🙄
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10.05.2021 15:36 Ответить
От......ся від України,свої проблеми вирішуйте!
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10.05.2021 17:43 Ответить
А какое отношение эти ублюдки имеют к Украине?...
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10.05.2021 17:47 Ответить
Дебіл картофЕльний, Україна ні з ким не обговорює твоє прагнення об'єднуватись з ******, Що ти падло нас з тією тварюкою обговорюєш, гнида білоруська? Забудь про нас, ми всіх вас ватноголових свинособак та утирків послали назавжди нвХ...!
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10.05.2021 20:52 Ответить
а вони то тут до чого?
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10.05.2021 21:32 Ответить
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