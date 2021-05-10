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Лукашенко и Путин поговорили о стремлении Украины в НАТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента Республики Беларусь.
В разговоре они "коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО".
Лукашенко и Путин обговорили график совместных мероприятий и договорились в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить "имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами".
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