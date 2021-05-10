Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента Республіки Білорусь.

У розмові вони "торкнулися ситуації в Україні, а також прагнення цієї країни до тісної взаємодії з НАТО".

Лукашенко і Путін обговорили графік спільних заходів і домовилися найближчим часом зустрітися, щоб обговорити "наявні проблеми, які стоять перед країнами".

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