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Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО
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Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента Республіки Білорусь.
У розмові вони "торкнулися ситуації в Україні, а також прагнення цієї країни до тісної взаємодії з НАТО".
Лукашенко і Путін обговорили графік спільних заходів і домовилися найближчим часом зустрітися, щоб обговорити "наявні проблеми, які стоять перед країнами".
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