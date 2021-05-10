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Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента Республіки Білорусь.

У розмові вони "торкнулися ситуації в Україні, а також прагнення цієї країни до тісної взаємодії з НАТО".

Лукашенко і Путін обговорили графік спільних заходів і домовилися найближчим часом зустрітися, щоб обговорити "наявні проблеми, які стоять перед країнами".

Також читайте: Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+51
Хйуло и колорад картофельный--- ИДИТЕ В СРАКУ Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО - Цензор.НЕТ 304 Отвалите от НАС -- что б вы сдохли УБИЙЦЫ Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО - Цензор.НЕТ 3751
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10.05.2021 10:57
+41
Не сунулся бы *****, о нато скорее всего никто и не думал бы. Теперь рано или поздно получат под нос
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10.05.2021 10:52
+28
Ну хоть порадовались за нас, болезные? Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО - Цензор.НЕТ 8896 Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО - Цензор.НЕТ 8896 Лукашенко і Путін поговорили про прагнення України в НАТО - Цензор.НЕТ 8896
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10.05.2021 10:53
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Терпение лопнуло про тараканов и молей, да будет Таракану -тапок, а моли -хлопушка, сколько терпеть о гадких насекомых? Даже мух жалко убивать, а для этих тварей есть ещё и дихлофос. Литвин, давай ответ на комментарий, или ты их жалеешь?
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10.05.2021 15:09 Відповісти
Им противно ,но они терпят 🙄🤣, тут же недавно про них анекдот рассказывали 🙄
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10.05.2021 15:36 Відповісти
От......ся від України,свої проблеми вирішуйте!
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10.05.2021 17:43 Відповісти
А какое отношение эти ублюдки имеют к Украине?...
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10.05.2021 17:47 Відповісти
Дебіл картофЕльний, Україна ні з ким не обговорює твоє прагнення об'єднуватись з ******, Що ти падло нас з тією тварюкою обговорюєш, гнида білоруська? Забудь про нас, ми всіх вас ватноголових свинособак та утирків послали назавжди нвХ...!
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10.05.2021 20:52 Відповісти
а вони то тут до чого?
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10.05.2021 21:32 Відповісти
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