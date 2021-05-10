Существующая налоговая нагрузка тормозит экономическое развитие, повышение - ухудшит ситуацию, - экономист
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Усиление налоговой нагрузки уменьшит конкурентоспособность отечественного бизнеса и привлекательность страны для инвесторов.
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, передает Цензор.НЕТ.
"Для развивающихся стран, к которым относится Украина, для того чтобы они более активно могли развивать что-то, привлекать инвестиции и стать более привлекательными для бизнеса, в том числе иностранного, необходимо, чтобы так называемые прямые налоги, а это налог на прибыль или налог на вывод капитала, налог на доходы физических лиц, ЕСВ, то есть прямая система налогообложения должна быть меньше вообще. Потому что прямые налоги, во-первых, от них пытаются уклониться, во-вторых, они существенно давят на конкурентность этого бизнеса", - рассказал Кушнирук.
По его словам, на сегодня налоговая нагрузка в Украине значительно выше, чем должно быть, что фактически тормозит экономическое развитие.
"Общая налоговая нагрузка на экономику для развивающихся стран должна быть значительно ниже, чем она есть в Украине. Потому что только в этом случае экономика развивается больше ", - пояснил Кушнирук.
Он также отметил: государство должно эффективно использовать средства, которые оно получает через налоги от бизнеса и населения, но в нашей стране это не всегда так.
"Поэтому чем меньше перераспределение налогов через бюджет, тем больше шансов, что экономика будет расти быстрее", - отметил Кушнирук.
Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.
Вместе с тем, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться теневых схем на рынке топлива.
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ДебілL, якщо не можеш не писати, то займи руки чимось іншим.
Проблема в выборочном их применении. Для своих и чужих.
_Да бандитам на это наплевать - им нужно урвать пока у власти. Прибарахлиться!