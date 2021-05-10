РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12037 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
2 692 28
бизнес (1589) налоги (3182) экономика (3831)

Существующая налоговая нагрузка тормозит экономическое развитие, повышение - ухудшит ситуацию, - экономист

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Усиление налоговой нагрузки уменьшит конкурентоспособность отечественного бизнеса и привлекательность страны для инвесторов.

 Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, передает Цензор.НЕТ.

"Для развивающихся стран, к которым относится Украина, для того чтобы они более активно могли развивать что-то, привлекать инвестиции и стать более привлекательными для бизнеса, в том числе иностранного, необходимо, чтобы так называемые прямые налоги, а это налог на прибыль или налог на вывод капитала, налог на доходы физических лиц, ЕСВ, то есть прямая система налогообложения должна быть меньше вообще. Потому что прямые налоги, во-первых, от них пытаются уклониться, во-вторых, они существенно давят на конкурентность этого бизнеса", - рассказал Кушнирук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине, - Синютка

По его словам, на сегодня налоговая нагрузка в Украине значительно выше, чем должно быть, что фактически тормозит экономическое развитие.

"Общая налоговая нагрузка на экономику для развивающихся стран должна быть значительно ниже, чем она есть в Украине. Потому что только в этом случае экономика развивается больше ", - пояснил Кушнирук.

Он также отметил: государство должно эффективно использовать средства, которые оно получает через налоги от бизнеса и населения, но в нашей стране это не всегда так.

"Поэтому чем меньше перераспределение налогов через бюджет, тем больше шансов, что экономика будет расти быстрее", - отметил Кушнирук.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. И подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.

Вместе с тем, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться теневых схем на рынке топлива.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Для того, чтобы не повышать налоги - зебилам нужно перестать воровать бюджетные деньги. Хотя кому это я говорю, если зеленые макаки дорвались до власти с целью прибарахлится
показать весь комментарий
10.05.2021 13:16
+7
Пять десятков видов налогов,идиотский налог на зарплату наёмного работника,невозможность делать бизнес без взяток,налоговые законы пишет агент кремля гетьманович,пора менять всё и всех,иначе полная задница.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:24
+6
Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены выросли в среднем до 40%.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
к обычной налоговой нагрузке стоит добавить непомерные (иногда с существованием бизнеса) хотелки налоговой при проверках... в десятки раз превышающие прямые налоги...
показать весь комментарий
10.05.2021 13:16 Ответить
Податкову потрібно ліквідувати як інституцію, щоб не займались обналом та скрутками! Податки мають збільшуватись бо йде війна а на війну потрібні гроші! Для того щоб вирішити ці дві проблеми потрібно скасувати ПДВ та податок на прибуток і ввести податок з продажів (обороту), який буде взиматись автоматично банківськими установами з кожної транзакції коштів.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:35 Ответить
Потрібно переносити податковий тягар з підприємств на фізичних осіб і тому потрібно збільшити подоходний податок з 17 до 40% і ввести додаткові податки на майно і розкіш!
показать весь комментарий
10.05.2021 13:38 Ответить
Кожен громадянин України народжений з єдиною метою - наповнювати державний бюджет. Тому потрібно підвищити податки до 100%. Нехай держава видає роботягам талони на їжу, робу та нари в бараці, а все зароблене забирає до бюджету.
Нам гроші не потрібні. Чиновники краще знають як ними розпорядитися для загального блага.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:53 Ответить
Ляшеник L - це керівний гігант думки з "Укравтодору", що підняв наші дороги на шалений рівень, гідний для тестування марсоходів та позашляховиків...
ДебілL, якщо не можеш не писати, то займи руки чимось іншим. Існуюче податкове навантаження гальмує економічний розвиток, підвищення погіршить ситуацію, - економіст - Цензор.НЕТ 5508
показать весь комментарий
10.05.2021 14:34 Ответить
Наповнювати державний бюджет мають громадяни України які отримують від держави всі блага, а не міжнародні інвестори яким Україна до сраки! Тому потрібно поступово переносити весь тягар податків на зарплати і доходи громадян України, зменшуючи податковий тиск на підприємства! Підприємства мають сплачувати тільки простий податок з продажів, який буде автоматично вираховувати ст банківськими установами ісписуватись з рахунків підприємств, а податкову потрібно ліквідувати повністю. Україна за 30 років показала що не може адмініструвати податки силами чиновників, завжди будуть махінації та кримінал!
показать весь комментарий
10.05.2021 15:09 Ответить
Для того, чтобы не повышать налоги - зебилам нужно перестать воровать бюджетные деньги. Хотя кому это я говорю, если зеленые макаки дорвались до власти с целью прибарахлится
показать весь комментарий
10.05.2021 13:16 Ответить
Існуюче податкове навантаження гальмує економічний розвиток, підвищення погіршить ситуацію, - економіст - Цензор.НЕТ 2126
показать весь комментарий
10.05.2021 14:57 Ответить
Пять десятков видов налогов,идиотский налог на зарплату наёмного работника,невозможность делать бизнес без взяток,налоговые законы пишет агент кремля гетьманович,пора менять всё и всех,иначе полная задница.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:24 Ответить
за що й ви всі, 73/43%зебіли (без різниці, якого гатунку) нагаласували...
показать весь комментарий
10.05.2021 14:03 Ответить
Проблема не в налогах и законах. Они у нас не хуже и не лучше чем вокруг.
Проблема в выборочном их применении. Для своих и чужих.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:33 Ответить
Зеленский до выборов несколько раз оглашал,что подъём экономики он видит в контроле власти над производителями,жестким выполнением наполнение бюджета за счёт налогообложения,которое установит государство.Только за это(самое основное) ни в коем случае нельзя было отдавать свой голос в его пользу.Поэтому терпите,что население стало беднее и потенциала динамики роста экономики Украины при власти зелёных по определению не может быть.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:40 Ответить
Зеля обещал либертарианство и улучшение условий видения бизнеса. Только он сам навряд ли понимал значение этих слов. Говорил то, что ему сказали говорить.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:53 Ответить
Никогда он не обещал улучшения условий видения бизнеса.О либертарианстве он высказался пару раз став президентом, с подачи Милованова,Гончарука и пр.,которые не знают, как оно осуществляется на практике.Стремление власти зелёных к авторитарному управлению более чем очевидно.Зеленскому абсолютно ничего не надо говорить,так как он глубочайший закореневший совок.Только из-за своего невежества,хамства и эгоистичности он другого не представляет как авторитарность.Видимо,в семье всем заправляла мама Рима,а учить экономику в институте.где работал папа, сами понимаете, западло
показать весь комментарий
10.05.2021 14:46 Ответить
Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены выросли в среднем до 40%.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:47 Ответить
Чим вище податки - тим краще держава турбується про нас. Теоретично, якщо підняти податки до 100% (зараз 50%), то державна турбота стане просто безмежною. А ви вже відчули на собі державну турботу? Високі пенсії, безкоштовна медицина, хороші дороги?
показать весь комментарий
10.05.2021 13:48 Ответить
Існуюче податкове навантаження гальмує економічний розвиток, підвищення погіршить ситуацію, - економіст - Цензор.НЕТ 8463
показать весь комментарий
10.05.2021 13:54 Ответить
Не існуюче, а наявне податкове навантаження. Навіщо вигадувати нові слова? )
показать весь комментарий
10.05.2021 13:48 Ответить
Мені одному здається, що цим питанням і досі з часів убивці чучми керує кровосіся азіров-пахло? Уряди і президенти приходять і йдуть, а податкова як була гнидником рекетні під парасолькою держави, так і досі є той самий гнидник.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:12 Ответить
кровосіся свою справу зробив:"Чим гірше, тим краще..." Біда в тому, що майже у всьому так, а держморди- це той самий рівень тупості, що і главЗе!Бень.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:27 Ответить
Існуюче податкове навантаження гальмує економічний розвиток, підвищення погіршить ситуацію, - економіст - Цензор.НЕТ 7819
показать весь комментарий
10.05.2021 14:26 Ответить
Особенно гудку Ахметке. Бедолага так придушен налогами , что не знает как за комуналку заплатить.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:38 Ответить
"Существующая налоговая нагрузка тормозит экономическое развитие, повышение - ухудшит ситуацию, - экономист"
_Да бандитам на это наплевать - им нужно урвать пока у власти. Прибарахлиться!
показать весь комментарий
10.05.2021 14:53 Ответить
Политика наших можновладців все больше напоминает мне анекдот про цыгана , который лошадь приучал не есть! И ведь почти приучил уже ! Времени не хватило! Интересно , а нам хватит?
показать весь комментарий
10.05.2021 15:01 Ответить
А як же вони будуть харчуватись, якщо при падінні всього, що можливо, не піднімати податки? Ці можуть тільки забирати й ділити. Буде дуже дивно, якщо вони не знищать ІТ.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:52 Ответить
это вроде любому понятно?!
показать весь комментарий
10.05.2021 18:22 Ответить
 
 