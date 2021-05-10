УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11712 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
2 692 28
бізнес (812) податки (1495) економіка (714)

Існуюче податкове навантаження гальмує економічний розвиток, підвищення погіршить ситуацію, - економіст

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Посилення податкового навантаження зменшить конкурентоздатність вітчизняного бізнесу і привабливість країни для інвесторів.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, передає Цензор.НЕТ.

"Для країн, що розвиваються, до яких належить Україна, для того щоб вони більш активно могли розвивати щось, залучати інвестиції і стати привабливішими для бізнесу, в тому числі іноземного, необхідно, щоб так звані прямі податки, а це податок на прибуток чи податок на виведення капіталу, податок на доходи фізичних осіб, ЄСВ, тобто пряма система оподаткування має бути менша взагалі. Тому що прямі податки, по-перше, від них намагаються ухилитися, по-друге, вони суттєво тиснуть на конкурентність цього бізнесу", - розповів Кушнірук.

Також читайте: Підвищуючи податки, влада своїми руками знищує бізнес в Україні, - Синютка

За його словами, на сьогодні податкове навантаження в Україні є значно вищим, ніж має бути, що фактично гальмує економічний розвиток.

"Загальне податкове навантаження на економіку для країн, що розвивається, має бути значно нижчим, ніж воно є в Україні. Бо тільки в цьому випадку економіка розвивається більше", - пояснив Кушнірук.

Він також наголосив: держава має ефективно використовувати кошти, які вона отримує через податки від бізнесу та населення, проте в нашій країні це не завжди так.

"Тому чим менший перерозподіл податків через бюджет, тим більше шансів, що економіка буде зростати швидше", - зазначив Кушнірук.

Раніше лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, зазначивши, що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

Водночас народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Для того, чтобы не повышать налоги - зебилам нужно перестать воровать бюджетные деньги. Хотя кому это я говорю, если зеленые макаки дорвались до власти с целью прибарахлится
показати весь коментар
10.05.2021 13:16
+7
Пять десятков видов налогов,идиотский налог на зарплату наёмного работника,невозможность делать бизнес без взяток,налоговые законы пишет агент кремля гетьманович,пора менять всё и всех,иначе полная задница.
показати весь коментар
10.05.2021 13:24
+6
Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены выросли в среднем до 40%.
показати весь коментар
10.05.2021 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
к обычной налоговой нагрузке стоит добавить непомерные (иногда с существованием бизнеса) хотелки налоговой при проверках... в десятки раз превышающие прямые налоги...
показати весь коментар
10.05.2021 13:16 Відповісти
Податкову потрібно ліквідувати як інституцію, щоб не займались обналом та скрутками! Податки мають збільшуватись бо йде війна а на війну потрібні гроші! Для того щоб вирішити ці дві проблеми потрібно скасувати ПДВ та податок на прибуток і ввести податок з продажів (обороту), який буде взиматись автоматично банківськими установами з кожної транзакції коштів.
показати весь коментар
10.05.2021 13:35 Відповісти
Потрібно переносити податковий тягар з підприємств на фізичних осіб і тому потрібно збільшити подоходний податок з 17 до 40% і ввести додаткові податки на майно і розкіш!
показати весь коментар
10.05.2021 13:38 Відповісти
Кожен громадянин України народжений з єдиною метою - наповнювати державний бюджет. Тому потрібно підвищити податки до 100%. Нехай держава видає роботягам талони на їжу, робу та нари в бараці, а все зароблене забирає до бюджету.
Нам гроші не потрібні. Чиновники краще знають як ними розпорядитися для загального блага.
показати весь коментар
10.05.2021 13:53 Відповісти
Ляшеник L - це керівний гігант думки з "Укравтодору", що підняв наші дороги на шалений рівень, гідний для тестування марсоходів та позашляховиків...
ДебілL, якщо не можеш не писати, то займи руки чимось іншим. Існуюче податкове навантаження гальмує економічний розвиток, підвищення погіршить ситуацію, - економіст - Цензор.НЕТ 5508
показати весь коментар
10.05.2021 14:34 Відповісти
Наповнювати державний бюджет мають громадяни України які отримують від держави всі блага, а не міжнародні інвестори яким Україна до сраки! Тому потрібно поступово переносити весь тягар податків на зарплати і доходи громадян України, зменшуючи податковий тиск на підприємства! Підприємства мають сплачувати тільки простий податок з продажів, який буде автоматично вираховувати ст банківськими установами ісписуватись з рахунків підприємств, а податкову потрібно ліквідувати повністю. Україна за 30 років показала що не може адмініструвати податки силами чиновників, завжди будуть махінації та кримінал!
показати весь коментар
10.05.2021 15:09 Відповісти
Для того, чтобы не повышать налоги - зебилам нужно перестать воровать бюджетные деньги. Хотя кому это я говорю, если зеленые макаки дорвались до власти с целью прибарахлится
показати весь коментар
10.05.2021 13:16 Відповісти
Існуюче податкове навантаження гальмує економічний розвиток, підвищення погіршить ситуацію, - економіст - Цензор.НЕТ 2126
показати весь коментар
10.05.2021 14:57 Відповісти
Пять десятков видов налогов,идиотский налог на зарплату наёмного работника,невозможность делать бизнес без взяток,налоговые законы пишет агент кремля гетьманович,пора менять всё и всех,иначе полная задница.
показати весь коментар
10.05.2021 13:24 Відповісти
за що й ви всі, 73/43%зебіли (без різниці, якого гатунку) нагаласували...
показати весь коментар
10.05.2021 14:03 Відповісти
Проблема не в налогах и законах. Они у нас не хуже и не лучше чем вокруг.
Проблема в выборочном их применении. Для своих и чужих.
показати весь коментар
10.05.2021 13:33 Відповісти
Зеленский до выборов несколько раз оглашал,что подъём экономики он видит в контроле власти над производителями,жестким выполнением наполнение бюджета за счёт налогообложения,которое установит государство.Только за это(самое основное) ни в коем случае нельзя было отдавать свой голос в его пользу.Поэтому терпите,что население стало беднее и потенциала динамики роста экономики Украины при власти зелёных по определению не может быть.
показати весь коментар
10.05.2021 13:40 Відповісти
Зеля обещал либертарианство и улучшение условий видения бизнеса. Только он сам навряд ли понимал значение этих слов. Говорил то, что ему сказали говорить.
показати весь коментар
10.05.2021 13:53 Відповісти
Никогда он не обещал улучшения условий видения бизнеса.О либертарианстве он высказался пару раз став президентом, с подачи Милованова,Гончарука и пр.,которые не знают, как оно осуществляется на практике.Стремление власти зелёных к авторитарному управлению более чем очевидно.Зеленскому абсолютно ничего не надо говорить,так как он глубочайший закореневший совок.Только из-за своего невежества,хамства и эгоистичности он другого не представляет как авторитарность.Видимо,в семье всем заправляла мама Рима,а учить экономику в институте.где работал папа, сами понимаете, западло
показати весь коментар
10.05.2021 14:46 Відповісти
Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены выросли в среднем до 40%.
показати весь коментар
10.05.2021 13:47 Відповісти
Чим вище податки - тим краще держава турбується про нас. Теоретично, якщо підняти податки до 100% (зараз 50%), то державна турбота стане просто безмежною. А ви вже відчули на собі державну турботу? Високі пенсії, безкоштовна медицина, хороші дороги?
показати весь коментар
10.05.2021 13:48 Відповісти
Існуюче податкове навантаження гальмує економічний розвиток, підвищення погіршить ситуацію, - економіст - Цензор.НЕТ 8463
показати весь коментар
10.05.2021 13:54 Відповісти
Не існуюче, а наявне податкове навантаження. Навіщо вигадувати нові слова? )
показати весь коментар
10.05.2021 13:48 Відповісти
Мені одному здається, що цим питанням і досі з часів убивці чучми керує кровосіся азіров-пахло? Уряди і президенти приходять і йдуть, а податкова як була гнидником рекетні під парасолькою держави, так і досі є той самий гнидник.
показати весь коментар
10.05.2021 14:12 Відповісти
кровосіся свою справу зробив:"Чим гірше, тим краще..." Біда в тому, що майже у всьому так, а держморди- це той самий рівень тупості, що і главЗе!Бень.
показати весь коментар
10.05.2021 14:27 Відповісти
Існуюче податкове навантаження гальмує економічний розвиток, підвищення погіршить ситуацію, - економіст - Цензор.НЕТ 7819
показати весь коментар
10.05.2021 14:26 Відповісти
Особенно гудку Ахметке. Бедолага так придушен налогами , что не знает как за комуналку заплатить.
показати весь коментар
10.05.2021 14:38 Відповісти
"Существующая налоговая нагрузка тормозит экономическое развитие, повышение - ухудшит ситуацию, - экономист"
_Да бандитам на это наплевать - им нужно урвать пока у власти. Прибарахлиться!
показати весь коментар
10.05.2021 14:53 Відповісти
Политика наших можновладців все больше напоминает мне анекдот про цыгана , который лошадь приучал не есть! И ведь почти приучил уже ! Времени не хватило! Интересно , а нам хватит?
показати весь коментар
10.05.2021 15:01 Відповісти
А як же вони будуть харчуватись, якщо при падінні всього, що можливо, не піднімати податки? Ці можуть тільки забирати й ділити. Буде дуже дивно, якщо вони не знищать ІТ.
показати весь коментар
10.05.2021 15:52 Відповісти
это вроде любому понятно?!
показати весь коментар
10.05.2021 18:22 Відповісти
 
 