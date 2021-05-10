ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в Совете ЕС идет работа над очередным пакетом санкций в отношении Беларуси.

Об этом она сказал в Брюсселе на пресс-конференции по итогу заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обдумываем будущий пакет санкций, который, надеюсь, будет утвержден в ближайшие недели. Это будет новый пакет санкций, который учтет все, что произошло в стране (Беларуси. - Ред.), включая то, как режим атакует польское сообщество", - сказал Боррель.

По его словам, в Беларуси правящий режим продолжает "подавлять и запугивать своих граждан, сегодня польское сообщество стало мишенью этих действий".

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