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ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в Совете ЕС идет работа над очередным пакетом санкций в отношении Беларуси.

Об этом она сказал в Брюсселе на пресс-конференции по итогу заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обдумываем будущий пакет санкций, который, надеюсь, будет утвержден в ближайшие недели. Это будет новый пакет санкций, который учтет все, что произошло в стране (Беларуси. - Ред.), включая то, как режим атакует польское сообщество", - сказал Боррель.

По его словам, в Беларуси правящий режим продолжает "подавлять и запугивать своих граждан, сегодня польское сообщество стало мишенью этих действий".

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко подписал декрет: в случае его гибели на территории Беларуси вводится чрезвычайное или военное положение, управлять будет Совет безопасности

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
довго думаєте
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10.05.2021 19:22
+2
Пипец беларуским креветкам.
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10.05.2021 18:53
+1
Поэтому нападение рашки на страны НАТО, а именно страны Балтии вопрос времени
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10.05.2021 19:17
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Пипец беларуским креветкам.
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10.05.2021 18:53 Ответить
Таке враження, що ЄС атакує білоруський народ, щоб нарешті бацька підписав союз з рф. Дожимають його до краю, хочуть рос. війська на своєму кордоні...
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10.05.2021 21:29 Ответить
Забавные вы выводы делаете... Строго противоположные действительности.
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11.05.2021 10:20 Ответить
Не в тему але цікаво - обережно! рашистські ліберасти !
Як Юра Дудь попалився на Голодоморі та війні. Міф про "хароших русскіх"

https://site.ua/vsevolod.polischuk/35368-yak-yura-dud-popalivsya-na-golodomori-ta-viyni-mif-pro-haroshih-russkih/
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10.05.2021 19:06 Ответить
Туди ж не в тему- Нуланд і ЗЕ...

Тысячелетия пролетели ...
Племена превратились в народы.
Появился айфон...
Это я все к чему.
В Украину приехали Боги.
Ну в политическом и цивилизационном смысле.
Надо же учитывать пропасть между Америкой и Украиной, между ее политической элитой и вот этим всем вот, что у нас вышло.
Сидит Нуланд и смотрит на сдающего ей экзамен туземца...
Как говорят в Одессе, такое..., буквы произносить может и даже слова помнит, а мыслить не умеет...
За закрытыми дверями, было на самом деле так.
Богиня , раздраженно прервала поток бессвязной речи и сказала примерно следующие.
Я , к вам прилетела, не для того, что бы слушать, что вы тут мычите, а для того , что бы вы внимали то, что я вам сейчас скажу...
....и я не поняла, почему вы,fuck, не записываете ?
Слава Байдену !
Слава внешнему управлению!
Аве США!
Да не будет у нас никаких больше стратегических партнеров, кроме США и пророков благословенного Госдепа !

МАРК ГОРДІЄНКО
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10.05.2021 19:10 Ответить
_Наружу вылезает (становится публичной) информация о том, что расия взорвала военные склады в ЕС. В ответ ЕС принимает решение... отказаться от рассмотрения новых санкций против расии! Ничтожества.ЄС готує новий пакет санкцій проти Білорусі, - Боррель - Цензор.НЕТ 9821
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10.05.2021 19:14 Ответить
Поэтому нападение рашки на страны НАТО, а именно страны Балтии вопрос времени
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10.05.2021 19:17 Ответить
Ну всё, нарвались... Таракан сказал, что не поздоровится им, ответка прилетит он него мгновенно ЄС готує новий пакет санкцій проти Білорусі, - Боррель - Цензор.НЕТ 7321
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10.05.2021 19:19 Ответить
_Увы, всё к этому ведёт. А это - Третья Всемирная война. Атомная и последняя. И всё из-за безответственности бюрократов и политиканов Запада, потому что этот пожар можно и нужно было потушить в его начале. Не было воли и желания у ничтожеств, возглавлявших (и возглавляющих) Запад. Вполне возможно что напыщенный пустозвон своими бездействием и пустой болтовнёй привёл человечество к гибели. И за это получил Ноубелевскую премию мира! Какая жестокая ирония...
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10.05.2021 19:55 Ответить
довго думаєте
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10.05.2021 19:22 Ответить
Мені дуже цікаво ! Санкції Білорусі, як і паРАШЦІ на пів року дадуть, чи безтерміново... ?
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10.05.2021 19:30 Ответить
Дайте угадаю. Санкції будуть страшні і як завжди рішучі і безкомпромісні. Бо рівень глубокой обеспокоєнності і рішитільнава пратєста просто вже перейшов всі червоні лінії вздовж і по діагоналі. А деякі навіть і не раз. Тож начувайся, лукашенка, тобі не продаватимуть кока колу в Лидлах і Бєдронках. А може і в Ашані замість коли на касі дулю отримаєш, супостат.
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10.05.2021 19:55 Ответить
Рынок Китая и стран юго-восточной Азии безграничны, а Беларусь маленькая страна!
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10.05.2021 19:59 Ответить
Т.н. "Крымская платформа"успешно хоронится виртуозной работой Ермака, который решил привлечь к участию в ней еще и президента Беларуси Лукашенко. Это вообще то означает, что ни большинство стран Европы , ни США и близко не подойдут к месту ее проведения.
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10.05.2021 20:05 Ответить
Нехай Лукашенко навчить пустозвонів, як треба господарювати і усунути корупцію, та зробити безплатною медицину.
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10.05.2021 21:38 Ответить
корупции нет и товаров нет, и свободы нет, и свободы передвижения нет=никуда не поедешь, медицина некачественная - люди все равно мрут, вылечить не могут, приезжают из Беларуси в Украину - выходят на вокзале и вздыхают с облегчением: здравствуй, свобода!
в золотой клетке никто не захочет долго жить, а тем более в этой беларуской деревянной клетке.
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10.05.2021 23:03 Ответить
А мінські домовленості їх влаштовували...
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10.05.2021 21:41 Ответить
он сам не приедет, его там заклюют
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10.05.2021 22:57 Ответить
сумно там стає, економічна подушка російської підтримки здулась , а розпіарена економіка пов'язана з російськи заказами, тобто неконкурентноспроможна на світовому ринку, ми через це вже пройшли, а білоруси тільки починають.
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10.05.2021 23:46 Ответить
 
 