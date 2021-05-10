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ЄС готує новий пакет санкцій проти Білорусі, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС готує новий пакет санкцій проти Білорусі, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що в Раді ЄС йде робота над черговим пакетом санкцій проти Білорусі.

Про це вона сказала в Брюсселі на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обдумуємо майбутній пакет санкцій, який, сподіваюся, буде затверджений у найближчі тижні. Це буде новий пакет санкцій, який врахує все, що сталося в країні (Білорусі. - Ред.), включно з тим, як режим атакує польське співтовариство", - сказав Боррель.

За його словами, в Білорусі правлячий режим продовжує "придушувати і залякувати своїх громадян, сьогодні польське співтовариство стало мішенню цих дій".

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Топ коментарі
+3
довго думаєте
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10.05.2021 19:22
+2
Пипец беларуским креветкам.
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10.05.2021 18:53
+1
Поэтому нападение рашки на страны НАТО, а именно страны Балтии вопрос времени
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10.05.2021 19:17
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Пипец беларуским креветкам.
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10.05.2021 18:53 Відповісти
Таке враження, що ЄС атакує білоруський народ, щоб нарешті бацька підписав союз з рф. Дожимають його до краю, хочуть рос. війська на своєму кордоні...
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10.05.2021 21:29 Відповісти
Забавные вы выводы делаете... Строго противоположные действительности.
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11.05.2021 10:20 Відповісти
Не в тему але цікаво - обережно! рашистські ліберасти !
Як Юра Дудь попалився на Голодоморі та війні. Міф про "хароших русскіх"

https://site.ua/vsevolod.polischuk/35368-yak-yura-dud-popalivsya-na-golodomori-ta-viyni-mif-pro-haroshih-russkih/
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10.05.2021 19:06 Відповісти
Туди ж не в тему- Нуланд і ЗЕ...

Тысячелетия пролетели ...
Племена превратились в народы.
Появился айфон...
Это я все к чему.
В Украину приехали Боги.
Ну в политическом и цивилизационном смысле.
Надо же учитывать пропасть между Америкой и Украиной, между ее политической элитой и вот этим всем вот, что у нас вышло.
Сидит Нуланд и смотрит на сдающего ей экзамен туземца...
Как говорят в Одессе, такое..., буквы произносить может и даже слова помнит, а мыслить не умеет...
За закрытыми дверями, было на самом деле так.
Богиня , раздраженно прервала поток бессвязной речи и сказала примерно следующие.
Я , к вам прилетела, не для того, что бы слушать, что вы тут мычите, а для того , что бы вы внимали то, что я вам сейчас скажу...
....и я не поняла, почему вы,fuck, не записываете ?
Слава Байдену !
Слава внешнему управлению!
Аве США!
Да не будет у нас никаких больше стратегических партнеров, кроме США и пророков благословенного Госдепа !

МАРК ГОРДІЄНКО
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10.05.2021 19:10 Відповісти
_Наружу вылезает (становится публичной) информация о том, что расия взорвала военные склады в ЕС. В ответ ЕС принимает решение... отказаться от рассмотрения новых санкций против расии! Ничтожества.ЄС готує новий пакет санкцій проти Білорусі, - Боррель - Цензор.НЕТ 9821
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10.05.2021 19:14 Відповісти
Поэтому нападение рашки на страны НАТО, а именно страны Балтии вопрос времени
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10.05.2021 19:17 Відповісти
Ну всё, нарвались... Таракан сказал, что не поздоровится им, ответка прилетит он него мгновенно ЄС готує новий пакет санкцій проти Білорусі, - Боррель - Цензор.НЕТ 7321
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10.05.2021 19:19 Відповісти
_Увы, всё к этому ведёт. А это - Третья Всемирная война. Атомная и последняя. И всё из-за безответственности бюрократов и политиканов Запада, потому что этот пожар можно и нужно было потушить в его начале. Не было воли и желания у ничтожеств, возглавлявших (и возглавляющих) Запад. Вполне возможно что напыщенный пустозвон своими бездействием и пустой болтовнёй привёл человечество к гибели. И за это получил Ноубелевскую премию мира! Какая жестокая ирония...
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10.05.2021 19:55 Відповісти
довго думаєте
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10.05.2021 19:22 Відповісти
Мені дуже цікаво ! Санкції Білорусі, як і паРАШЦІ на пів року дадуть, чи безтерміново... ?
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10.05.2021 19:30 Відповісти
Дайте угадаю. Санкції будуть страшні і як завжди рішучі і безкомпромісні. Бо рівень глубокой обеспокоєнності і рішитільнава пратєста просто вже перейшов всі червоні лінії вздовж і по діагоналі. А деякі навіть і не раз. Тож начувайся, лукашенка, тобі не продаватимуть кока колу в Лидлах і Бєдронках. А може і в Ашані замість коли на касі дулю отримаєш, супостат.
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10.05.2021 19:55 Відповісти
Рынок Китая и стран юго-восточной Азии безграничны, а Беларусь маленькая страна!
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10.05.2021 19:59 Відповісти
Т.н. "Крымская платформа"успешно хоронится виртуозной работой Ермака, который решил привлечь к участию в ней еще и президента Беларуси Лукашенко. Это вообще то означает, что ни большинство стран Европы , ни США и близко не подойдут к месту ее проведения.
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10.05.2021 20:05 Відповісти
Нехай Лукашенко навчить пустозвонів, як треба господарювати і усунути корупцію, та зробити безплатною медицину.
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10.05.2021 21:38 Відповісти
корупции нет и товаров нет, и свободы нет, и свободы передвижения нет=никуда не поедешь, медицина некачественная - люди все равно мрут, вылечить не могут, приезжают из Беларуси в Украину - выходят на вокзале и вздыхают с облегчением: здравствуй, свобода!
в золотой клетке никто не захочет долго жить, а тем более в этой беларуской деревянной клетке.
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10.05.2021 23:03 Відповісти
А мінські домовленості їх влаштовували...
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10.05.2021 21:41 Відповісти
он сам не приедет, его там заклюют
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10.05.2021 22:57 Відповісти
сумно там стає, економічна подушка російської підтримки здулась , а розпіарена економіка пов'язана з російськи заказами, тобто неконкурентноспроможна на світовому ринку, ми через це вже пройшли, а білоруси тільки починають.
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10.05.2021 23:46 Відповісти
 
 