ЄС готує новий пакет санкцій проти Білорусі, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що в Раді ЄС йде робота над черговим пакетом санкцій проти Білорусі.

Про це вона сказала в Брюсселі на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обдумуємо майбутній пакет санкцій, який, сподіваюся, буде затверджений у найближчі тижні. Це буде новий пакет санкцій, який врахує все, що сталося в країні (Білорусі. - Ред.), включно з тим, як режим атакує польське співтовариство", - сказав Боррель.

За його словами, в Білорусі правлячий режим продовжує "придушувати і залякувати своїх громадян, сьогодні польське співтовариство стало мішенню цих дій".

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