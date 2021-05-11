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рейтинг (1617) спорт (2302) теннис (150) Свитолина (48)

Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина выпала из пятерки лучших теннисисток мира. Ее потеснила спортсменка из Беларуси Арина Соболенко.

Согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), украинка потеряла одну позицию и теперь занимает шестую строчку. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".

Свитолину опередила белоруска Арина Соболенко, которая после победы на турнире в Мадриде поднялась сразу на две ступени.

Свои позиции ухудшили и другие украинские теннисистки из топ-100 мирового рейтинга.

Даяна Ястремская опустилась с 31-го на 32-е место, а Марта Костюк - потеряла сразу две ступеньки и теперь занимает 79-е место.

Также на Цензор.НЕТ: Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби, обыграв вторую россиянку подряд

Ранее Элина Свитолина сенсационно уступила швейцарке Жил Белен Тайхманн уже в первом раунде турнира в Мадриде. А Марта Костюк проиграла россиянке Екатерине Александровой в первом раунде турнира WTA 1000 в Риме.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Ничего страшного. Афрофранцуз её утешит ночью.
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11.05.2021 07:01
+2
Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира - Цензор.НЕТ 4341
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11.05.2021 01:20
+2
Боже, яка трагедія. Не кожний зможе перенести таке на ногах. І карвалол як на зло скінчився. Піду приляжу, на всяк випадок
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11.05.2021 04:39
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Беларуски - прирождённые теннисистки ?
Может, судьям насовали нала - это больше похоже на правду.
Попахивает политикой ...
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11.05.2021 00:33 Ответить
Мельдоний.
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11.05.2021 00:51 Ответить
Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира - Цензор.НЕТ 4341
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11.05.2021 01:20 Ответить
Тогда пусть поженятся. Не век бегать по корту.
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11.05.2021 02:13 Ответить
Фрики какие-то.
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11.05.2021 07:02 Ответить
Нет ну ладно бы какой-то статный мускулистый американский негр, но вот это вот ни в какие же ворота...
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11.05.2021 09:20 Ответить
Ну не входит и не входит.
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11.05.2021 02:34 Ответить
Боже, яка трагедія. Не кожний зможе перенести таке на ногах. І карвалол як на зло скінчився. Піду приляжу, на всяк випадок
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11.05.2021 04:39 Ответить
Ничего страшного. Афрофранцуз её утешит ночью.
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11.05.2021 07:01 Ответить
З такою грою як зараз вона на 5 місце більше і не повернеться а шкода тому що талановита тенісистка - була.
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11.05.2021 08:09 Ответить
шо значить "була"?
Вона в еліті світового тенісу
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11.05.2021 09:28 Ответить
Я суджу чисто по грі тому що за неї вболіваю і слідкую вже давно. На превеликий жаль в неї припинився ріст а без росту в тенісі досягти найвищих висот на які вона безумовно претендувала просто не можливо.
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11.05.2021 22:20 Ответить
Да и хрен с ней, всё равно ватница.
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11.05.2021 09:15 Ответить
Кстати, женщины на ветке есть? Можете вы объяснить ваше маниакальное пристрастие к неграм?
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11.05.2021 09:18 Ответить
У негров очень сильный и стойкий генотип,это чувствуется белыми самками на подсознательном уровне. Світоліна більше не входить до п’ятірки найкращих тенісисток світу - Цензор.НЕТ 8943
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11.05.2021 15:02 Ответить
ну и подача новости((
Вообще чудо, что Элочка в 10-ке.
НО! Она гордость страны. И еще в тренде

А сАбАленкА - так правильно, сейчас на пике формы- выиграла крупный турнир, победив в финале первую ракетку мира
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11.05.2021 09:25 Ответить
Что то у вас считать не умеют.У меня вот такие расклады.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 090.
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7650.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6520.
4 (7). Арина Соболенко (Беларусь) - 6195.
5 (4). София Кенин (США) - 5905.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5835.
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 5265.
8 (8). Серена Уильямс (США) - 4850.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4660.
10 (12). Петра Квитова (Чехия) - 4160.В скобках предыдущий рейтинг.
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11.05.2021 09:37 Ответить
Все силы идут на еплю с нигером Світоліна більше не входить до п’ятірки найкращих тенісисток світу - Цензор.НЕТ 7883
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11.05.2021 14:59 Ответить
 
 