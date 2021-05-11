Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Украинская теннисистка Элина Свитолина выпала из пятерки лучших теннисисток мира. Ее потеснила спортсменка из Беларуси Арина Соболенко.
Согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), украинка потеряла одну позицию и теперь занимает шестую строчку. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".
Свитолину опередила белоруска Арина Соболенко, которая после победы на турнире в Мадриде поднялась сразу на две ступени.
Свои позиции ухудшили и другие украинские теннисистки из топ-100 мирового рейтинга.
Даяна Ястремская опустилась с 31-го на 32-е место, а Марта Костюк - потеряла сразу две ступеньки и теперь занимает 79-е место.
Также на Цензор.НЕТ: Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби, обыграв вторую россиянку подряд
Ранее Элина Свитолина сенсационно уступила швейцарке Жил Белен Тайхманн уже в первом раунде турнира в Мадриде. А Марта Костюк проиграла россиянке Екатерине Александровой в первом раунде турнира WTA 1000 в Риме.
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Может, судьям насовали нала - это больше похоже на правду.
Попахивает политикой ...
Вона в еліті світового тенісу
Вообще чудо, что Элочка в 10-ке.
НО! Она гордость страны. И еще в тренде
А сАбАленкА - так правильно, сейчас на пике формы- выиграла крупный турнир, победив в финале первую ракетку мира
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 090.
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7650.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6520.
4 (7). Арина Соболенко (Беларусь) - 6195.
5 (4). София Кенин (США) - 5905.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5835.
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 5265.
8 (8). Серена Уильямс (США) - 4850.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4660.
10 (12). Петра Квитова (Чехия) - 4160.В скобках предыдущий рейтинг.