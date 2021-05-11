Світоліна більше не входить до п’ятірки найкращих тенісисток світу
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Українська тенісистка Еліна Світоліна випала з п'ятірки найкращих тенісисток світу. Її потіснила спортсменка з Білорусі Аріна Соболенко.
Згідно з оновленим рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA), українка втратила одну позицію і тепер посідає шосте місце. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "НВ".
Світоліну випередила білоруска Аріна Соболенко, яка після перемоги на турнірі в Мадриді піднялася відразу на дві сходинки.
Свої позиції погіршили й інші українські тенісистки із сотні світового рейтингу.
Даяна Ястремська опустилася з 31-го на 32-ге місце, а Марта Костюк втратила одразу дві сходинки і тепер посідає 79-те місце.
Раніше Еліна Світоліна сенсаційно поступилася швейцарці Жіл Белен Тайхманн уже в першому раунді турніру в Мадриді. А Марта Костюк програла росіянці Катерині Александровій у першому раунді турніру WTA 1000 в Римі.
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Может, судьям насовали нала - это больше похоже на правду.
Попахивает политикой ...
Вона в еліті світового тенісу
Вообще чудо, что Элочка в 10-ке.
НО! Она гордость страны. И еще в тренде
А сАбАленкА - так правильно, сейчас на пике формы- выиграла крупный турнир, победив в финале первую ракетку мира
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 090.
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7650.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6520.
4 (7). Арина Соболенко (Беларусь) - 6195.
5 (4). София Кенин (США) - 5905.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5835.
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 5265.
8 (8). Серена Уильямс (США) - 4850.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4660.
10 (12). Петра Квитова (Чехия) - 4160.В скобках предыдущий рейтинг.