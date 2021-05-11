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рейтинг (696) спорт (1384) теніс (113) Світоліна (48)

Світоліна більше не входить до п’ятірки найкращих тенісисток світу

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Світоліна більше не входить до п’ятірки найкращих тенісисток світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна випала з п'ятірки найкращих тенісисток світу. Її потіснила спортсменка з Білорусі Аріна Соболенко.

Згідно з оновленим рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA), українка втратила одну позицію і тепер посідає шосте місце. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "НВ".

Світоліну випередила білоруска Аріна Соболенко, яка після перемоги на турнірі в Мадриді піднялася відразу на дві сходинки.

Свої позиції погіршили й інші українські тенісистки із сотні світового рейтингу.

Даяна Ястремська опустилася з 31-го на 32-ге місце, а Марта Костюк втратила одразу дві сходинки і тепер посідає 79-те місце.

Також читайте: Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Абу-Дабі, обігравши другу росіянку поспіль

Раніше Еліна Світоліна сенсаційно поступилася швейцарці Жіл Белен Тайхманн уже в першому раунді турніру в Мадриді. А Марта Костюк програла росіянці Катерині Александровій у першому раунді турніру WTA 1000 в Римі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Ничего страшного. Афрофранцуз её утешит ночью.
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11.05.2021 07:01
+2
Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира - Цензор.НЕТ 4341
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11.05.2021 01:20
+2
Боже, яка трагедія. Не кожний зможе перенести таке на ногах. І карвалол як на зло скінчився. Піду приляжу, на всяк випадок
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11.05.2021 04:39
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Беларуски - прирождённые теннисистки ?
Может, судьям насовали нала - это больше похоже на правду.
Попахивает политикой ...
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11.05.2021 00:33 Відповісти
Мельдоний.
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11.05.2021 00:51 Відповісти
Свитолина больше не входит в топ-5 лучших теннисисток мира - Цензор.НЕТ 4341
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11.05.2021 01:20 Відповісти
Тогда пусть поженятся. Не век бегать по корту.
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11.05.2021 02:13 Відповісти
Фрики какие-то.
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11.05.2021 07:02 Відповісти
Нет ну ладно бы какой-то статный мускулистый американский негр, но вот это вот ни в какие же ворота...
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11.05.2021 09:20 Відповісти
Ну не входит и не входит.
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11.05.2021 02:34 Відповісти
Боже, яка трагедія. Не кожний зможе перенести таке на ногах. І карвалол як на зло скінчився. Піду приляжу, на всяк випадок
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11.05.2021 04:39 Відповісти
Ничего страшного. Афрофранцуз её утешит ночью.
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11.05.2021 07:01 Відповісти
З такою грою як зараз вона на 5 місце більше і не повернеться а шкода тому що талановита тенісистка - була.
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11.05.2021 08:09 Відповісти
шо значить "була"?
Вона в еліті світового тенісу
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11.05.2021 09:28 Відповісти
Я суджу чисто по грі тому що за неї вболіваю і слідкую вже давно. На превеликий жаль в неї припинився ріст а без росту в тенісі досягти найвищих висот на які вона безумовно претендувала просто не можливо.
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11.05.2021 22:20 Відповісти
Да и хрен с ней, всё равно ватница.
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11.05.2021 09:15 Відповісти
Кстати, женщины на ветке есть? Можете вы объяснить ваше маниакальное пристрастие к неграм?
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11.05.2021 09:18 Відповісти
У негров очень сильный и стойкий генотип,это чувствуется белыми самками на подсознательном уровне. Світоліна більше не входить до п’ятірки найкращих тенісисток світу - Цензор.НЕТ 8943
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11.05.2021 15:02 Відповісти
ну и подача новости((
Вообще чудо, что Элочка в 10-ке.
НО! Она гордость страны. И еще в тренде

А сАбАленкА - так правильно, сейчас на пике формы- выиграла крупный турнир, победив в финале первую ракетку мира
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11.05.2021 09:25 Відповісти
Что то у вас считать не умеют.У меня вот такие расклады.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 090.
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7650.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6520.
4 (7). Арина Соболенко (Беларусь) - 6195.
5 (4). София Кенин (США) - 5905.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5835.
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 5265.
8 (8). Серена Уильямс (США) - 4850.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) - 4660.
10 (12). Петра Квитова (Чехия) - 4160.В скобках предыдущий рейтинг.
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11.05.2021 09:37 Відповісти
Все силы идут на еплю с нигером Світоліна більше не входить до п’ятірки найкращих тенісисток світу - Цензор.НЕТ 7883
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11.05.2021 14:59 Відповісти
 
 