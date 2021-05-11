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14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Днепре 14-летняя девочка отравилась спиртными напитками и впала в алкогольную кому: в тяжелом состоянии ее увезли в больницу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Днепр оперативный".
Это случилось 9-го мая на улице Семафорной на окраине города. Когда приехала скорая, девочка уже была в алкогольной коме. В тяжелом состоянии ее увезли в 6-ю детскую больницу. Медики связались с родителями девочки и сообщили о том, что с ней случилось.
Подробности случившегося выясняет полиция.
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Я девяностые любил,
Оно то в принципе логично,
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