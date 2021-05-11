14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре

В Днепре 14-летняя девочка отравилась спиртными напитками и впала в алкогольную кому: в тяжелом состоянии ее увезли в больницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Днепр оперативный".

Это случилось 9-го мая на улице Семафорной на окраине города. Когда приехала скорая, девочка уже была в алкогольной коме. В тяжелом состоянии ее увезли в 6-ю детскую больницу. Медики связались с родителями девочки и сообщили о том, что с ней случилось.

Подробности случившегося выясняет полиция.

Также на Цензор.НЕТ: 6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция