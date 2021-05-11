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14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре

В Днепре 14-летняя девочка отравилась спиртными напитками и впала в алкогольную кому: в тяжелом состоянии ее увезли в больницу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Днепр оперативный".

Это случилось 9-го мая на улице Семафорной на окраине города. Когда приехала скорая, девочка уже была в алкогольной коме. В тяжелом состоянии ее увезли в 6-ю детскую больницу. Медики связались с родителями девочки и сообщили о том, что с ней случилось.

Подробности случившегося выясняет полиция.

Также на Цензор.НЕТ: 6-летний мальчик напился водки на кладбище в Одесской области, - полиция

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре - Цензор.НЕТ 9243
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11.05.2021 06:50
+13
Накатіла за дідов. Одразу видно - кацапка.
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11.05.2021 01:39
+9
За то - что не было похмелья,
Я девяностые любил,
Оно то в принципе логично,
Я в десять лет еще не пил!

14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре - Цензор.НЕТ 1001
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11.05.2021 01:44
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Ну выпила.
Бывает.
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11.05.2021 01:22 Ответить
А могла б упасти і в алкогольну крапку. І поставила б на собі крапку 14-річна дівчинка впала в алкогольну кому в Дніпрі - Цензор.НЕТ 1072 .
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11.05.2021 12:59 Ответить
Ну випила 2 чи 3 літри і зупинись! Навіщо ж напиватись до "чортиків"?
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11.05.2021 01:33 Ответить
Бо всех победобесов гложет маняша недоперепития
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11.05.2021 01:48 Ответить
Накатіла за дідов. Одразу видно - кацапка.
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11.05.2021 01:39 Ответить
За то - что не было похмелья,
Я девяностые любил,
Оно то в принципе логично,
Я в десять лет еще не пил!

14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре - Цензор.НЕТ 1001
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11.05.2021 01:44 Ответить
Или девушка - уже хрон, как губошлепка Настя, пьяная за рулем (судьи-ватницы доця-непотрiб)... Или же...ааднака, есть и парни гнилые , которые на виду у всех подначивают скромных девчонок...Дык, полюбос глупо(не з тим злигалася)... Хiба шо с горя, по горячим следам, мол, прошла любовь(победобесная) , завяли помидоры...но это уже девчонка -комсомолка, спортсменка... отличница... sure, прослеживается ( в таком случае) политический мотив...активистки... Вот так когда-то начинала и Манька пол-стакана.
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11.05.2021 01:46 Ответить
Выйдет из комы, олигофрения гарантирована... Не дотянула и до 42-ух рочкiв, когда говорят, типо, нет ума - уже и не будет... По малолетке пошла.
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11.05.2021 01:59 Ответить
скорее всего это одно из тех деток, которые шарятся в поминальные дни по кладбищам и обьедают-выпивают оставленное на могилах, эпоха бедности сказывается
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11.05.2021 03:05 Ответить
При чём тут бедность? Даже при маленьких зарплатах 8 тыс. грн и 7 тыс. грн у родителей, ребёнок может себе позволить покупать хорошие конфеты хоть каждый день: цены на конфеты в "Сильпо" и тем более в сети АТБ просто копеечные...
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11.05.2021 03:51 Ответить
14-річна дівчинка впала в алкогольну кому в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3897
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11.05.2021 11:19 Ответить
За дилдов накатила.
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11.05.2021 03:53 Ответить
14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре - Цензор.НЕТ 8626
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11.05.2021 08:34 Ответить
Насмотрелась на русских "братьев" и по их примеру хапнула "бояры"? Еси бы схватила "белку", то наверное и с дедами на палках носилась
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11.05.2021 04:05 Ответить
Схоже в дівчинки виявилося забагацько дідів-воєвалів. Онучка-хероїня. Ох, і важко ж дитинці,- поки їх всіх пом'янеш як слід..
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11.05.2021 04:48 Ответить
В Одесі оно взагалі 6-річний писюненко за ділдів накатив на цвинтарі...
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11.05.2021 06:59 Ответить
Ей бы вспомнить потом с кем последний раз пила - чтобы знать кому выставлять алименты.
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11.05.2021 05:21 Ответить
В такому віці багато хто вперше пробує міцні напої, але зазвичай закінчується блюванням, а щоб в кому впасти це слабоалкоголка, єю можна добряче накидатися без привички. Молодість вона така, нічого не поробиш, дитині псіхолог потрібен, бо далі буде гірше.
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11.05.2021 05:36 Ответить
Єдиний адекватний коментар. Читаючи інших, я вже подумав що тільки у мене було людське дитинство, де приводом була відсутність батьків а причиною цікавість.
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11.05.2021 10:21 Ответить
14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре - Цензор.НЕТ 9243
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11.05.2021 06:50 Ответить
Femina in vino non curator vaginae
© Сенека Старший, так би мовити...
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11.05.2021 07:05 Ответить
Єтат дєнь пабєди ми прапівалі как маглі! дєнь "пабєди"!
Пріпєф .©
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11.05.2021 09:28 Ответить
 
 