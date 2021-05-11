14-річна дівчинка впала в алкогольну кому в Дніпрі
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У Дніпрі 14-річна дівчинка отруїлася спиртними напоями і впала в алкогольну кому: у важкому стані її відвезли до лікарні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Днепр оперативный".
Це сталося 9-го травня на вулиці Семафорній на околиці міста. Коли приїхала швидка, дівчинка вже була в алкогольній комі. У важкому стані її відвезли до 6-ї дитячої лікарні. Медики зв'язалися з батьками дівчинки і повідомили про те, що з нею сталося.
Подробиці інциденту з'ясовує поліція.
Топ коментарі
+15 Микола Чуприна
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+13 Толик Тигра
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+9 pOrest
показати весь коментар11.05.2021 01:44
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Бывает.
Я девяностые любил,
Оно то в принципе логично,
Я в десять лет еще не пил!
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