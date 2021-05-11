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Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с МВФ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с МВФ

Увольнение Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза", которое раскритиковали дипломаты, не оказало влияния на переговоры Украины с Международным валютным фондом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что влияние на кредиторов и международных партнеров могут иметь решения, которые "будут ломать принципы корпоративной реформы", как и других реформ, которые реализуются в Украине. "Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - считает Шмыгаль.

По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия и антикоррупционной системы. Шмыгаль отметил, что уже третий-четвертый приоритет - это именно развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

Также на Цензор.НЕТ: Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен

"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров "фамилия не играет роли", - подытожил премьер.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Какая сверхнаглая, вызывающая ложь! Вот паскуда. Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 2058
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11.05.2021 01:45
+7
Конечно не повлияло.

Потому что МВФ сказал, что кина не будет еще до этого.
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11.05.2021 02:28
+4
Блінкен, навпаки, заявив інше. І наголосив, що йому не так Коболєв є цінним кадром, як "процедура" (спец. в лапках) зміни керівництва корпоративного держпідприємства.
З такою "процедурою" МВФ бабла не дасть... ой, не дасть...
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11.05.2021 02:04
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Какая сверхнаглая, вызывающая ложь! Вот паскуда. Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 2058
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11.05.2021 01:45 Ответить
Ну, ти неправий!!! Він все правильно каже... Як "посилали в даль світлу..." "зелену владу" при Коболєві, так і продовжують "посилать", після його усуненні від посади... Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 4340.........
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11.05.2021 04:22 Ответить
коболев святое-честь и совесть страны
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11.05.2021 06:08 Ответить
Вапшэ нет. Рафик невыноватый
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11.05.2021 01:56 Ответить
Блінкен, навпаки, заявив інше. І наголосив, що йому не так Коболєв є цінним кадром, як "процедура" (спец. в лапках) зміни керівництва корпоративного держпідприємства.
З такою "процедурою" МВФ бабла не дасть... ой, не дасть...
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11.05.2021 02:04 Ответить
Конечно не повлияло.

Потому что МВФ сказал, что кина не будет еще до этого.
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11.05.2021 02:28 Ответить
Сейчас независимость работы Нацбанка, НАБУ и САП остаются в приоритете МВФ. Кроме того фонд настаивает на отмене искусственных ограничений цен на энергоресурсы для населения, в частности цен на газ, которые правительство административно ограничил зимой этого года.Источник: https://biz.censor.net/n3263922

Действительно. Ничего не указывает на интерес МВФ к делам в Нафтогазе. Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 1532 И совсем ничего не указывает на правительство Шмыгаля.
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11.05.2021 02:33 Ответить
Настолько ПЛОХО было, что "еще одно ведро навоза" - погоды не сделало?
Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 1065
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11.05.2021 02:47 Ответить
то что мертво умереть не может ©
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11.05.2021 03:29 Ответить
Очередной звиздешь проходимцев. Только в МВФ сидят настоящие не лохи, а вранье Шмыгаля это для зебилов.
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11.05.2021 04:24 Ответить
Посмотрим на результаты этого *развода* МВФ....😆
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11.05.2021 05:48 Ответить
Народ за МВФ горой стоит! А вот Наталья Витренко, та , которая мама, со всем своим темпераментом "конотопской ведьмы", знаниями доктора экономических наук и вообще со страшной силой долбила МВФ все свои годы пребывания народным депутатом. И ничего, МВФ не обижался и продолжал "помогать" Украине! Одним "кобалем" меньше, одним больше - какая разница!
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11.05.2021 05:59 Ответить
То ли вас зебилов раком, или буем по носу стучат - а какая разница вам ведь все это нравится!
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11.05.2021 07:18 Ответить
Постучи лучше пенисом по полу! А то зебилы в подполье прячутся!
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11.05.2021 19:44 Ответить
МВФ давно сказал ,бывайте чуваки....Шмыгаль не делай украинцев Идиотами...но одного доллара ни инвестиций и прочих Ыканомик Зелемойским болванам... Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 1902**** а также Всемирный банк тоже самое...говна на палочке получите... Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 3472
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11.05.2021 06:19 Ответить
Ковид бабло себе нарисуй лучше...,66 ярдов гривен....то последнее что вы просрали успешно.... Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 9691 Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 9691
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11.05.2021 06:22 Ответить
Инвестиции пойдут...если Зелемойские назначат премьером или Гройсмана или Порошенко....,а это кость в горле зелемойских не воров в Законе....Бене прювэт,идиоты... Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 6191 Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 7763
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11.05.2021 06:24 Ответить
"Зелені" вивіряють свої ганебні поступки зустрічами із МВФ. Знають, що порушили і перевіряють реакцію, якщо пройде - підуть далі.
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11.05.2021 07:21 Ответить
Якщо б зараз посадили якогось умовного чекатилу, то порохоботи б кричали що зебоби тварюки і це не гуманно.
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11.05.2021 07:34 Ответить
Яек його посадити - йому ще три роки дуркувати.
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11.05.2021 07:38 Ответить
Віслюк чекатило? Та не смішіть його копита.)))
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11.05.2021 08:40 Ответить
Чекотило ще пацан проти нього. Скільки від ковід померло людей? А скільки вбили снайпери на війні, коли ми перестали стріляти? А скільки людей не можуть звести кінці з кінцями у той час, коли "зелені" жирують і живуь на всю котушку. Самий багатий прослойок населення - це зелені віслюки. Розікрали всі резерви, навіть Вітя зек до такого не додумався, бо общак є общак. А ці без понять і моралі - розтягнули все.
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11.05.2021 11:07 Ответить
Правильно, тільки в коболева в розкраданні України ложка одна з найбільших. А крім шкоди він нічого не зробив.
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11.05.2021 12:13 Ответить
Брехливая ахметовская криса.
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11.05.2021 07:45 Ответить
Мда,это хреново и дорого для государства когда нет альтернативы для одних зажиревших "топ-менеджеров", или её нет, потому, что зажиревшим не надо. Попахивает совком.
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11.05.2021 08:10 Ответить
Ці упороті продовжують вважати що в країні, як і раніше, 73% прихильників Голоборотька?
Вони собі брешуть, тому немає сенсу чекати правди від пліснявих нащадків совковою номенклатури.
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11.05.2021 08:47 Ответить
Моя бабушка говорила: ссить угору кричить дощ ))))
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11.05.2021 08:50 Ответить
Переломили через колено принципы корпоративного управления и нагло врет, что не нарушали.
И так не повлияло, что МВФ отозвало из Украины своего постоянного представителя "в связи с безысходностью". Зебилы, вы сделали это вместе! Шмигаль: звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з МВФ - Цензор.НЕТ 2527
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11.05.2021 09:15 Ответить
 
 