Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с МВФ
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Увольнение Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза", которое раскритиковали дипломаты, не оказало влияния на переговоры Украины с Международным валютным фондом.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что влияние на кредиторов и международных партнеров могут иметь решения, которые "будут ломать принципы корпоративной реформы", как и других реформ, которые реализуются в Украине. "Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся", - считает Шмыгаль.
По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия и антикоррупционной системы. Шмыгаль отметил, что уже третий-четвертый приоритет - это именно развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.
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"И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров "фамилия не играет роли", - подытожил премьер.
Пожалуйста, подождите...
З такою "процедурою" МВФ бабла не дасть... ой, не дасть...
Потому что МВФ сказал, что кина не будет еще до этого.
Действительно. Ничего не указывает на интерес МВФ к делам в Нафтогазе. И совсем ничего не указывает на правительство Шмыгаля.
Вони собі брешуть, тому немає сенсу чекати правди від пліснявих нащадків совковою номенклатури.
И так не повлияло, что МВФ отозвало из Украины своего постоянного представителя "в связи с безысходностью". Зебилы, вы сделали это вместе!