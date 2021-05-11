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Шмигаль: звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з МВФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Шмигаль: звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з МВФ

Звільнення Андрія Коболєва з поста глави "Нафтогазу", яке розкритикували дипломати, не вплинуло на переговори України з Міжнародним валютним фондом.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вплив на кредиторів і міжнародних партнерів можуть мати рішення, які "будуть ламати принципи корпоративної реформи", як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. "Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося", - вважає Шмигаль.

За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя та антикорупційної системи. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет - це саме розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

Також читайте: Зміна глави "Нафтогазу" в обхід наглядової ради може завдати шкоди міжнародному іміджу України, - Блінкен

"І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", - підсумував прем'єр.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Какая сверхнаглая, вызывающая ложь! Вот паскуда. Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 2058
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11.05.2021 01:45
+7
Конечно не повлияло.

Потому что МВФ сказал, что кина не будет еще до этого.
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11.05.2021 02:28
+4
Блінкен, навпаки, заявив інше. І наголосив, що йому не так Коболєв є цінним кадром, як "процедура" (спец. в лапках) зміни керівництва корпоративного держпідприємства.
З такою "процедурою" МВФ бабла не дасть... ой, не дасть...
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11.05.2021 02:04
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Какая сверхнаглая, вызывающая ложь! Вот паскуда. Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 2058
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11.05.2021 01:45 Відповісти
Ну, ти неправий!!! Він все правильно каже... Як "посилали в даль світлу..." "зелену владу" при Коболєві, так і продовжують "посилать", після його усуненні від посади... Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 4340.........
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11.05.2021 04:22 Відповісти
коболев святое-честь и совесть страны
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11.05.2021 06:08 Відповісти
Вапшэ нет. Рафик невыноватый
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11.05.2021 01:56 Відповісти
Блінкен, навпаки, заявив інше. І наголосив, що йому не так Коболєв є цінним кадром, як "процедура" (спец. в лапках) зміни керівництва корпоративного держпідприємства.
З такою "процедурою" МВФ бабла не дасть... ой, не дасть...
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11.05.2021 02:04 Відповісти
Конечно не повлияло.

Потому что МВФ сказал, что кина не будет еще до этого.
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11.05.2021 02:28 Відповісти
Сейчас независимость работы Нацбанка, НАБУ и САП остаются в приоритете МВФ. Кроме того фонд настаивает на отмене искусственных ограничений цен на энергоресурсы для населения, в частности цен на газ, которые правительство административно ограничил зимой этого года.Источник: https://biz.censor.net/n3263922

Действительно. Ничего не указывает на интерес МВФ к делам в Нафтогазе. Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 1532 И совсем ничего не указывает на правительство Шмыгаля.
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11.05.2021 02:33 Відповісти
Настолько ПЛОХО было, что "еще одно ведро навоза" - погоды не сделало?
Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 1065
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11.05.2021 02:47 Відповісти
то что мертво умереть не может ©
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11.05.2021 03:29 Відповісти
Очередной звиздешь проходимцев. Только в МВФ сидят настоящие не лохи, а вранье Шмыгаля это для зебилов.
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11.05.2021 04:24 Відповісти
Посмотрим на результаты этого *развода* МВФ....😆
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11.05.2021 05:48 Відповісти
Народ за МВФ горой стоит! А вот Наталья Витренко, та , которая мама, со всем своим темпераментом "конотопской ведьмы", знаниями доктора экономических наук и вообще со страшной силой долбила МВФ все свои годы пребывания народным депутатом. И ничего, МВФ не обижался и продолжал "помогать" Украине! Одним "кобалем" меньше, одним больше - какая разница!
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11.05.2021 05:59 Відповісти
То ли вас зебилов раком, или буем по носу стучат - а какая разница вам ведь все это нравится!
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11.05.2021 07:18 Відповісти
Постучи лучше пенисом по полу! А то зебилы в подполье прячутся!
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11.05.2021 19:44 Відповісти
МВФ давно сказал ,бывайте чуваки....Шмыгаль не делай украинцев Идиотами...но одного доллара ни инвестиций и прочих Ыканомик Зелемойским болванам... Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 1902**** а также Всемирный банк тоже самое...говна на палочке получите... Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 3472
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11.05.2021 06:19 Відповісти
Ковид бабло себе нарисуй лучше...,66 ярдов гривен....то последнее что вы просрали успешно.... Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 9691 Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 9691
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11.05.2021 06:22 Відповісти
Инвестиции пойдут...если Зелемойские назначат премьером или Гройсмана или Порошенко....,а это кость в горле зелемойских не воров в Законе....Бене прювэт,идиоты... Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 6191 Шмыгаль: увольнение Коболева не полияло на переговоры с МВФ - Цензор.НЕТ 7763
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11.05.2021 06:24 Відповісти
"Зелені" вивіряють свої ганебні поступки зустрічами із МВФ. Знають, що порушили і перевіряють реакцію, якщо пройде - підуть далі.
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11.05.2021 07:21 Відповісти
Якщо б зараз посадили якогось умовного чекатилу, то порохоботи б кричали що зебоби тварюки і це не гуманно.
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11.05.2021 07:34 Відповісти
Яек його посадити - йому ще три роки дуркувати.
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11.05.2021 07:38 Відповісти
Віслюк чекатило? Та не смішіть його копита.)))
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11.05.2021 08:40 Відповісти
Чекотило ще пацан проти нього. Скільки від ковід померло людей? А скільки вбили снайпери на війні, коли ми перестали стріляти? А скільки людей не можуть звести кінці з кінцями у той час, коли "зелені" жирують і живуь на всю котушку. Самий багатий прослойок населення - це зелені віслюки. Розікрали всі резерви, навіть Вітя зек до такого не додумався, бо общак є общак. А ці без понять і моралі - розтягнули все.
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11.05.2021 11:07 Відповісти
Правильно, тільки в коболева в розкраданні України ложка одна з найбільших. А крім шкоди він нічого не зробив.
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11.05.2021 12:13 Відповісти
Брехливая ахметовская криса.
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11.05.2021 07:45 Відповісти
Мда,это хреново и дорого для государства когда нет альтернативы для одних зажиревших "топ-менеджеров", или её нет, потому, что зажиревшим не надо. Попахивает совком.
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11.05.2021 08:10 Відповісти
Ці упороті продовжують вважати що в країні, як і раніше, 73% прихильників Голоборотька?
Вони собі брешуть, тому немає сенсу чекати правди від пліснявих нащадків совковою номенклатури.
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11.05.2021 08:47 Відповісти
Моя бабушка говорила: ссить угору кричить дощ ))))
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11.05.2021 08:50 Відповісти
Переломили через колено принципы корпоративного управления и нагло врет, что не нарушали.
И так не повлияло, что МВФ отозвало из Украины своего постоянного представителя "в связи с безысходностью". Зебилы, вы сделали это вместе! Шмигаль: звільнення Коболєва не вплинуло на переговори з МВФ - Цензор.НЕТ 2527
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11.05.2021 09:15 Відповісти
 
 