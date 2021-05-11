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Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации

Чтобы попасть на встречу с президентом России Владимиром Путиным, нужно предварительно провести 2 недели на карантине.

Об этом сообщает со ссылкой на два источника российское издание "Проект", информирует Цензор.НЕТ.

Путин заявлял, что сделал первую прививку от коронавируса почти семь недель назад, а вторую — почти четыре недели назад. По самым строгим оценкам разработчиков и врачей, к этому времени у него уже должны были выработаться антитела.

При этом президент РФ, единственный из всех мировых лидеров, продолжает соблюдать строгую изоляцию.

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"Контактирующие с главой государства люди по-прежнему должны сидеть на карантине до двух недель. Например, как рассказал "Проекту" сотрудник Эрмитажа, руководители этого музея сидели взаперти перед визитом Путина 27 апреля (через пять недель после прививки). Это же коснулось и людей, которые контактировали с президентом на Параде Победы 9 мая - сотрудники протокола и фотографы отсидели две недели в Президент-отеле, говорит собеседник, близкий к Кремлю", - пишет медиа.

Отменять изоляцию Путин в ближайшее время не собирается. Все журналисты и сотрудники Кремля, которые будут контактировать с ним на экономическом форуме в Санкт-Петербурге с начале июня, с 20-х чисел мая обязаны самоизолироваться.

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Большинство мероприятий с участием Путина проходит онлайн. А когда они проходят вживую - все участники предварительно сидят на карантине.

Пресс-секретарь Путина Песков ситуацию по запросу журналистов не прокомментировал.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
А заканчиваются все эти параноидальные танцы почти все одинаково - табакеркой по затылку бьет самый близкий и доверенный.
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11.05.2021 02:54
+15
сверх-трусливое УЙЛО! Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 5014
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11.05.2021 02:52
+10
Интересно, кто кого сейчас в маразме перещеголяет?
Великий Ким великого пу - или наоборот?
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11.05.2021 02:36
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Правила форума Совет форумчан
стезю не обманет и искариот...)))= всему свой исход))
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11.05.2021 02:35 Ответить
Интересно, кто кого сейчас в маразме перещеголяет?
Великий Ким великого пу - или наоборот?
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11.05.2021 02:36 Ответить
сверх-трусливое УЙЛО! Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 5014
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11.05.2021 02:52 Ответить
**************
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11.05.2021 08:09 Ответить
А заканчиваются все эти параноидальные танцы почти все одинаково - табакеркой по затылку бьет самый близкий и доверенный.
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11.05.2021 02:54 Ответить
И шарфиком , скотыняку.
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11.05.2021 08:09 Ответить
То не від ковіду. Сцить, щоб придворні не того... як імператора Павла...
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11.05.2021 03:51 Ответить
Вместе с ПУ в бункере сидит рота охраны, штат поваров, врачи, медсестры ,водопроводчик, шифровальщик, танцгруппа, кочегары и массажисты.
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11.05.2021 03:55 Ответить
І памперсоносець. І судячи по всьому навіть два, один не справиться.))
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11.05.2021 07:38 Ответить
Два патологанатом не ниже полковника и кадыла с полной заправкой
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11.05.2021 09:11 Ответить
Об этом сообщает со ссылкой на два источника российское издание "Проект"


Все, що потрібно знати, щоб зрозуміти цінність та достовірність цієї "інформації"..
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11.05.2021 04:23 Ответить
Вытащили муйлушу из Кунсткамеры и обратно запихали.
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11.05.2021 04:32 Ответить
Путин думает, что если он в бункере, то там охрана его не замочит.
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11.05.2021 05:10 Ответить
Фюреров всея Мавзолея хватит до 2140 года...,сейчас его роль исполняет актер Андрей Панин,говорю это уверенно,поскольку внимательно просмотрел видео сдачи Керченского моста где так называемый Путлер сел за руль КАМАЗа прямо на мосту...,всем известно что Панин хромал на левую ногу...Более подробное видео об этом вбросил видео в Ютьюб блогер из Крыма, Валера Крымский с детальным анализом ....
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11.05.2021 05:26 Ответить
15 мая 2018 г - путин проехал по мосту
6 марта 2013 г - умер Андрей Панин. Или не умер?
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11.05.2021 17:46 Ответить
Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 5113
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11.05.2021 05:58 Ответить
"Бережёного Бог бережёт...", сказала монашка, натягивая на морковку презерватив...
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11.05.2021 06:05 Ответить
дверь в бункере заварите))
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11.05.2021 06:42 Ответить
"Не бійся,дурний Зеноне, хто має висіти, той не потоне".
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11.05.2021 06:44 Ответить
Для ликвидации Сралина понадобились всего сутки.... 4 марта 1953 года.....СУТКИ..... Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 3072а 5 марта этот мудак захлебнулся в собственной моче....на полу....
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11.05.2021 06:45 Ответить
Скорее уж тогда не сам самоизолировался, а братва изолировала. Если новость вообще является правдой.
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11.05.2021 06:55 Ответить
Хунта Мавзолейная попала в лапы ГЕСТАПО....,Патрушевы и прочая Мразь давно в Мавзолее завелась...Тараканы будут жрать друга совсем на днях....,это типа СССР 23 августа 1991 года еще был,а утром 24 здох смертью не храбрых....Степан Бандера застрелил с пугача детского... Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 6739 Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 3833хрясь...и капздец Сссру
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11.05.2021 07:06 Ответить
Если }{уйло так ссытся от коронавируса, то представляю, как он будет сраться от Штатовских ракет. Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 8609
Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 6752
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11.05.2021 07:17 Ответить
элементарное поведение всех теранов. удивляться нечему.
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11.05.2021 07:19 Ответить
знает кацапо - фашист убийца какой "джин" вышел из лаборатории....
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11.05.2021 07:35 Ответить
***** оно и есть *****
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11.05.2021 08:47 Ответить
Бункерная бабушка на самоизоляцию ушла ещё до коронавируса))))
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11.05.2021 08:57 Ответить
Така собі реклама Спутника.
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11.05.2021 09:38 Ответить
Путин убийца но не дурак, что бы ширкой Спутник колоться.
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11.05.2021 10:14 Ответить
" Бункерная крыса"
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11.05.2021 11:21 Ответить
 
 