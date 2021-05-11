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Путін сидить на самоізоляції, попри заяви Кремля про вакцинацію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін сидить на самоізоляції, попри заяви Кремля про вакцинацію

Аби потрапити на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, потрібно попередньо провести 2 тижні на карантині.

Про це повідомляє із посиланням на два джерела російське видання "Проект", інформує Цензор.НЕТ.

Путін заявляв, що зробив перше щеплення проти коронавірусу майже сім тижнів тому, а друге - майже чотири тижні тому. За найсуворішими оцінками розробників і лікарів, до цього часу в нього вже мали виробитися антитіла.

При цьому президент РФ, єдиний з усіх світових лідерів, продовжує дотримуватися суворої ізоляції.

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"Люди, які контактують із главою держави, як і раніше, мають сидіти на карантині до двох тижнів. Наприклад, як розповів "Проекту" співробітник Ермітажу, керівники цього музею сиділи замкнені перед візитом Путіна 27 квітня (через п'ять тижнів після щеплення). Це ж торкнулося і людей , які контактували з президентом на Параді Перемоги 9 травня - співробітники протоколу і фотографи відсиділи два тижні в Президент-готелі, каже співрозмовник, близький до Кремля", - пише медіа.

Скасовувати ізоляцію Путін найближчим часом не збирається. Всі журналісти і співробітники Кремля, які контактуватимуть з ним на економічному форумі в Санкт-Петербурзі на початку червня, з 20-х чисел травня зобов'язані самоізолюватися.

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Більшість заходів за участю Путіна відбувається онлайн. А коли вони проходять наживо - всі учасники попередньо сидять на карантині.

Прессекретар Путіна Пєсков ситуацію за запитом журналістів не прокоментував.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
А заканчиваются все эти параноидальные танцы почти все одинаково - табакеркой по затылку бьет самый близкий и доверенный.
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11.05.2021 02:54
+15
сверх-трусливое УЙЛО! Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 5014
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11.05.2021 02:52
+10
Интересно, кто кого сейчас в маразме перещеголяет?
Великий Ким великого пу - или наоборот?
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11.05.2021 02:36
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стезю не обманет и искариот...)))= всему свой исход))
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11.05.2021 02:35 Відповісти
Интересно, кто кого сейчас в маразме перещеголяет?
Великий Ким великого пу - или наоборот?
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11.05.2021 02:36 Відповісти
сверх-трусливое УЙЛО! Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 5014
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11.05.2021 02:52 Відповісти
**************
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11.05.2021 08:09 Відповісти
А заканчиваются все эти параноидальные танцы почти все одинаково - табакеркой по затылку бьет самый близкий и доверенный.
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11.05.2021 02:54 Відповісти
И шарфиком , скотыняку.
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11.05.2021 08:09 Відповісти
То не від ковіду. Сцить, щоб придворні не того... як імператора Павла...
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11.05.2021 03:51 Відповісти
Вместе с ПУ в бункере сидит рота охраны, штат поваров, врачи, медсестры ,водопроводчик, шифровальщик, танцгруппа, кочегары и массажисты.
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11.05.2021 03:55 Відповісти
І памперсоносець. І судячи по всьому навіть два, один не справиться.))
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11.05.2021 07:38 Відповісти
Два патологанатом не ниже полковника и кадыла с полной заправкой
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11.05.2021 09:11 Відповісти
Об этом сообщает со ссылкой на два источника российское издание "Проект"


Все, що потрібно знати, щоб зрозуміти цінність та достовірність цієї "інформації"..
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11.05.2021 04:23 Відповісти
Вытащили муйлушу из Кунсткамеры и обратно запихали.
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11.05.2021 04:32 Відповісти
Путин думает, что если он в бункере, то там охрана его не замочит.
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11.05.2021 05:10 Відповісти
Фюреров всея Мавзолея хватит до 2140 года...,сейчас его роль исполняет актер Андрей Панин,говорю это уверенно,поскольку внимательно просмотрел видео сдачи Керченского моста где так называемый Путлер сел за руль КАМАЗа прямо на мосту...,всем известно что Панин хромал на левую ногу...Более подробное видео об этом вбросил видео в Ютьюб блогер из Крыма, Валера Крымский с детальным анализом ....
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11.05.2021 05:26 Відповісти
15 мая 2018 г - путин проехал по мосту
6 марта 2013 г - умер Андрей Панин. Или не умер?
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11.05.2021 17:46 Відповісти
Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 5113
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11.05.2021 05:58 Відповісти
"Бережёного Бог бережёт...", сказала монашка, натягивая на морковку презерватив...
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11.05.2021 06:05 Відповісти
дверь в бункере заварите))
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11.05.2021 06:42 Відповісти
"Не бійся,дурний Зеноне, хто має висіти, той не потоне".
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11.05.2021 06:44 Відповісти
Для ликвидации Сралина понадобились всего сутки.... 4 марта 1953 года.....СУТКИ..... Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 3072а 5 марта этот мудак захлебнулся в собственной моче....на полу....
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11.05.2021 06:45 Відповісти
Скорее уж тогда не сам самоизолировался, а братва изолировала. Если новость вообще является правдой.
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11.05.2021 06:55 Відповісти
Хунта Мавзолейная попала в лапы ГЕСТАПО....,Патрушевы и прочая Мразь давно в Мавзолее завелась...Тараканы будут жрать друга совсем на днях....,это типа СССР 23 августа 1991 года еще был,а утром 24 здох смертью не храбрых....Степан Бандера застрелил с пугача детского... Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 6739 Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 3833хрясь...и капздец Сссру
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11.05.2021 07:06 Відповісти
Если }{уйло так ссытся от коронавируса, то представляю, как он будет сраться от Штатовских ракет. Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 8609
Путин сидит на самоизоляции, несмотря на заявления Кремля о вакцинации - Цензор.НЕТ 6752
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11.05.2021 07:17 Відповісти
элементарное поведение всех теранов. удивляться нечему.
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11.05.2021 07:19 Відповісти
знает кацапо - фашист убийца какой "джин" вышел из лаборатории....
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11.05.2021 07:35 Відповісти
***** оно и есть *****
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11.05.2021 08:47 Відповісти
Бункерная бабушка на самоизоляцию ушла ещё до коронавируса))))
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11.05.2021 08:57 Відповісти
Така собі реклама Спутника.
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11.05.2021 09:38 Відповісти
Путин убийца но не дурак, что бы ширкой Спутник колоться.
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11.05.2021 10:14 Відповісти
" Бункерная крыса"
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11.05.2021 11:21 Відповісти
 
 