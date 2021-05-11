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"Индийский" штамм коронавируса получил статус "вариант, вызывающий озабоченность", - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Всемирная организация здравоохранения классифицирует "индийский" штамм коронавируса (B.1.617), впервые обнаруженный в этой стране в октябре 2020 года, как "вариант, вызывающий озабоченность" на глобальном уровне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом на брифинге сообщила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 и глава подразделения по новым болезням и зоонозам Мария ван Керхове.

Чтобы получить такой статус, вариант должен либо проще заражать людей, либо быть более вирулентным (с более тяжелым течением заболевания), либо ухудшать эффективность лечения/вакцин, либо все вместе.

Ранее B.1.617 определяли как "представляющий интерес вариант".

"Доступная информация позволяет предположить повышенную трансмиссивность B.1.617", - сказала ван Керхове о способности этого мутанта заражать людей.

Это четвертый вариант SARS-CoV-2, который так обозначают. Три других – "британский", "южноафриканский" и "бразильский". "Индийский" зафиксирован уже более чем в 30 странах.

При этом ван Керхове успокоила, что у ВОЗ нет опасений, что нынешние диагностические или терапевтические средства и вакцины не работают с B.1.617. Ее слова подтвердила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Люди по-прежнему должны идти вакцинироваться любой доступной им вакциной от коронавируса", - подчеркнула она.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ніхто нічого не знає. Як буде так вже і буде.
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11.05.2021 09:14 Ответить
ВОЗ, навоз изучай, хотя и это не освоишь, бесполезная и продажная свора
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11.05.2021 09:50 Ответить
"ВОЗ классифицирует "индийский" штамм коронавируса (B.1.617), как "вариант, вызывающий озабоченность" на глобальном уровне. Ранее B.1.617 определяли как "представляющий интерес вариант".

Следующей "классификацией" этого штамма от ВОЗ будет "глубокая обеспокоенность". Вкусно кушать хочется, вот и приходится порожняки с умным видом гонять.
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11.05.2021 10:02 Ответить
Зачем кормить этих бесполезнеых тупорылых нахлебников?Ничего не решают,ничем не управляют,все решения-наитупейший вариант из возможных..Дороговато обходится,,озабоченность этих полудурков.
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11.05.2021 10:08 Ответить
Имея таким образом определённую внутреннюю политику, я, с одной стороны, должен быть весьма озабочен ею, с другой же стороны, эта самая озабоченность должна на каждом шагу возбуждать во мне самые разнообразные мысли (М. Салтыков-Щедрин),
ну что тут скажешь ....
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11.05.2021 10:14 Ответить
 
 