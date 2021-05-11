"Индийский" штамм коронавируса получил статус "вариант, вызывающий озабоченность", - ВОЗ
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Всемирная организация здравоохранения классифицирует "индийский" штамм коронавируса (B.1.617), впервые обнаруженный в этой стране в октябре 2020 года, как "вариант, вызывающий озабоченность" на глобальном уровне.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом на брифинге сообщила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 и глава подразделения по новым болезням и зоонозам Мария ван Керхове.
Чтобы получить такой статус, вариант должен либо проще заражать людей, либо быть более вирулентным (с более тяжелым течением заболевания), либо ухудшать эффективность лечения/вакцин, либо все вместе.
Ранее B.1.617 определяли как "представляющий интерес вариант".
"Доступная информация позволяет предположить повышенную трансмиссивность B.1.617", - сказала ван Керхове о способности этого мутанта заражать людей.
Это четвертый вариант SARS-CoV-2, который так обозначают. Три других – "британский", "южноафриканский" и "бразильский". "Индийский" зафиксирован уже более чем в 30 странах.
При этом ван Керхове успокоила, что у ВОЗ нет опасений, что нынешние диагностические или терапевтические средства и вакцины не работают с B.1.617. Ее слова подтвердила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
"Люди по-прежнему должны идти вакцинироваться любой доступной им вакциной от коронавируса", - подчеркнула она.
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Следующей "классификацией" этого штамма от ВОЗ будет "глубокая обеспокоенность". Вкусно кушать хочется, вот и приходится порожняки с умным видом гонять.
ну что тут скажешь ....