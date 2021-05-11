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"Індійський" штам коронавірусу отримав статус "варіант, що викликає стурбованість", - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує "індійський" штам коронавірусу (B.1.617), вперше виявлений у цій країні в жовтні 2020 року, як "варіант, що викликає стурбованість" на глобальному рівні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це на брифінгу повідомила технічний керівник ВООЗ з реагування на COVID-19 і глава підрозділу з нових хвороб і зоонозів Марія ван Керхове.

Щоб отримати такий статус, варіант повинен або простіше заражати людей, або бути більш вірулентним (з більш важким перебігом захворювання), або погіршувати ефективність лікування / вакцин, або все разом.

Раніше B.1.617 визначали як "варіант, який являє інтерес".

"Доступна інформація дозволяє припустити підвищену трансмісивність B.1.617", - сказала ван Керхове про здатність цього мутанта заражати людей.

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Це четвертий варіант SARS-CoV-2, який так позначають. Три інші - "британський", "південноафриканський" і "бразильський". "Індійський" зафіксовано вже більше ніж у 30 країнах.

При цьому ван Керхове заспокоїла, що у ВООЗ немає побоювань, що нинішні діагностичні або терапевтичні засоби і вакцини не працюють з B.1.617. Її слова підтвердила головний науковий співробітник ВООЗ Сум’я Свамінатан.

"Люди як і раніше повинні йти вакцинуватися будь-якою доступною їм вакциною від коронавірусу", - підкреслила вона.

Автор: Анастасія Потіха
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11.05.2021 09:14 Відповісти
ВОЗ, навоз изучай, хотя и это не освоишь, бесполезная и продажная свора
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11.05.2021 09:50 Відповісти
"ВОЗ классифицирует "индийский" штамм коронавируса (B.1.617), как "вариант, вызывающий озабоченность" на глобальном уровне. Ранее B.1.617 определяли как "представляющий интерес вариант".

Следующей "классификацией" этого штамма от ВОЗ будет "глубокая обеспокоенность". Вкусно кушать хочется, вот и приходится порожняки с умным видом гонять.
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11.05.2021 10:02 Відповісти
Зачем кормить этих бесполезнеых тупорылых нахлебников?Ничего не решают,ничем не управляют,все решения-наитупейший вариант из возможных..Дороговато обходится,,озабоченность этих полудурков.
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11.05.2021 10:08 Відповісти
Имея таким образом определённую внутреннюю политику, я, с одной стороны, должен быть весьма озабочен ею, с другой же стороны, эта самая озабоченность должна на каждом шагу возбуждать во мне самые разнообразные мысли (М. Салтыков-Щедрин),
ну что тут скажешь ....
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11.05.2021 10:14 Відповісти
 
 