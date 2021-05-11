РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14808 посетителей онлайн
Новости Общество Борьба с коронавирусом
1 644 12
вакцина (3815) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) Pfizer (180)

В 2021 году Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2021 году Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов

В нынешнем году Украина всего получит 42 млн доз вакцин от коронавируса. Среди них 20 млн доз вакцины Pfizer.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое уже в этом календарном году. То есть, вместо 10 миллионов доз мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer, подчеркиваю, уже в этом, 2021 году", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, Украина в этом году должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса, они все уже законтрактованы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володар куртки ссыт зебилам в глаза и не краснеет В 2021 году Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов - Цензор.НЕТ 6123
показать весь комментарий
11.05.2021 09:24 Ответить
Так вони йдуть впевненим шляхом **********, постійно щось обіцяти в майбутньому. А там, як у Насреддина: або ішак помре, або ходжа, або султан. В 2021 году Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов - Цензор.НЕТ 9386
показать весь комментарий
11.05.2021 09:27 Ответить
Степа! уже не смешно....уже нужно уходить со сцены!
показать весь комментарий
11.05.2021 09:56 Ответить
Как обещанные в феврале ?
показать весь комментарий
11.05.2021 09:26 Ответить
Вже половина року минула. А ми ще і індійської стільки не отримали.
показать весь комментарий
11.05.2021 09:26 Ответить
Квест, як дожити до 2021
показать весь комментарий
11.05.2021 09:39 Ответить
Идиот, нахрена тебе 20 млн. доз если скорость вакцинации 2 тыс чел. в день. При таких условиях у тебя, мудака, 2/3 вакцины уйдет в унитаз по сроку годности.
показать весь комментарий
11.05.2021 09:51 Ответить
План по валу, вал по плану
показать весь комментарий
11.05.2021 10:03 Ответить
Так хфирму левую по пфайзерам накрыли, 20млн., уже не получим.
показать весь комментарий
11.05.2021 10:50 Ответить
Так как эта вакцина уже появляется в виде фальсификата.. то мы ее может "получить" и раньше, месяца за три...
показать весь комментарий
11.05.2021 11:17 Ответить
А наш пі#дюк все обіцяє 😂...
показать весь комментарий
11.05.2021 19:13 Ответить
зрадазрада.
показать весь комментарий
11.05.2021 23:36 Ответить
 
 