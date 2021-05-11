У 2021 році Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Цього року Україна загалом отримає 42 млн доз вакцин проти коронавірусу. Серед них 20 млн доз вакцини Pfizer.
Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer BionTech вдвічі вже цього календарного року. Тобто замість 10 мільйонів доз ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer, підкреслюю, вже цього, 2021 року", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, Україна цього року має отримати 42 млн доз вакцин проти коронавірусу, вони всі вже законтрактовані.
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