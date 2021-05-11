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У 2021 році Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У 2021 році Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов

Цього року Україна загалом отримає 42 млн доз вакцин проти коронавірусу. Серед них 20 млн доз вакцини Pfizer.

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer BionTech вдвічі вже цього календарного року. Тобто замість 10 мільйонів доз ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer, підкреслюю, вже цього, 2021 року", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, Україна цього року має отримати 42 млн доз вакцин проти коронавірусу, вони всі вже законтрактовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія затвердила контракт із Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини проти COVID-19

Автор: Наталя Джума
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Володар куртки ссыт зебилам в глаза и не краснеет В 2021 году Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов - Цензор.НЕТ 6123
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11.05.2021 09:24 Відповісти
Так вони йдуть впевненим шляхом **********, постійно щось обіцяти в майбутньому. А там, як у Насреддина: або ішак помре, або ходжа, або султан. В 2021 году Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов - Цензор.НЕТ 9386
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11.05.2021 09:27 Відповісти
Степа! уже не смешно....уже нужно уходить со сцены!
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11.05.2021 09:56 Відповісти
Как обещанные в феврале ?
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11.05.2021 09:26 Відповісти
Вже половина року минула. А ми ще і індійської стільки не отримали.
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11.05.2021 09:26 Відповісти
Квест, як дожити до 2021
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11.05.2021 09:39 Відповісти
Идиот, нахрена тебе 20 млн. доз если скорость вакцинации 2 тыс чел. в день. При таких условиях у тебя, мудака, 2/3 вакцины уйдет в унитаз по сроку годности.
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11.05.2021 09:51 Відповісти
План по валу, вал по плану
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11.05.2021 10:03 Відповісти
Так хфирму левую по пфайзерам накрыли, 20млн., уже не получим.
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11.05.2021 10:50 Відповісти
Так как эта вакцина уже появляется в виде фальсификата.. то мы ее может "получить" и раньше, месяца за три...
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11.05.2021 11:17 Відповісти
А наш пі#дюк все обіцяє 😂...
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11.05.2021 19:13 Відповісти
зрадазрада.
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11.05.2021 23:36 Відповісти
 
 