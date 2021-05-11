"Прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса", - Степанов

Министерство здравоохранения прогнозирует очередную, четвертую волну коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Очередная волна коронавируса преодолена, однако не время прохлаждаться. Очередная битва с COVID-19. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Поэтому мы не можем прохлаждаться, мы должны сделать все, чтобы этот удар не был таким жестким", - подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, над миром нависла новая угроза в виде нового штамма коронавируса.

"Который уже наделал много горя в Индии и подступает к границам нашей страны. Этот вирус уже зафиксировали в Польше, Румынии и других странах Европы. Поэтому для нас это достаточно серьезный вызов. Новый штамм очень опасный и очень агрессивный, даже более, чем "южноафриканский" и " британский" штамм", - добавил Степанов.

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