"Прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса", - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство здравоохранения прогнозирует очередную, четвертую волну коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Очередная волна коронавируса преодолена, однако не время прохлаждаться. Очередная битва с COVID-19. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Поэтому мы не можем прохлаждаться, мы должны сделать все, чтобы этот удар не был таким жестким", - подчеркнул глава Минздрава.
По его словам, над миром нависла новая угроза в виде нового штамма коронавируса.
"Который уже наделал много горя в Индии и подступает к границам нашей страны. Этот вирус уже зафиксировали в Польше, Румынии и других странах Европы. Поэтому для нас это достаточно серьезный вызов. Новый штамм очень опасный и очень агрессивный, даже более, чем "южноафриканский" и " британский" штамм", - добавил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны.
Но нету время, рыдать, рыдать когда, Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда! На все вопросы один, один ответ! И никакого другого нет...
Немедлено было объявлено о победе и присвоению званий мастеров спорта
По состоянию на 9 мая, в Израиле нет ни одного населенного пункта со статусом "красного", "оранжевого" или "желтого" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Абсолютно все города, поселки и деревни объявлены "зелеными".
Подобная картина наблюдается впервые с начала эпидемии коронавируса весной 2020 года.
Отметим, что массовые мероприятия, проводившиеся в последние недели, не отразились негативно на эпидемиологической ситуации в стране.
Утром в воскресенье министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за субботу невозможно, так как утром 8 мая они не публиковались. Сравниваем с данными недельной давности.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 838887 заразившихся (+352 за неделю, на 37% меньше, чем было выявлено в течение позапрошлой недели).
При этом в настоящий момент заражены 985 человек (-445 за неделю).
831526 (+786) выздоровели после коронавируса.
6376 (+11 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.
За последние сутки проведены 11581 тестов. В 0,2% случаев выявлялся коронавирус.
150 (-23 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 84 (-18) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 51 (-14) из них в критическом состоянии, 50 (-12) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 0,74.
83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.
По данным минздрава Израиля на 9 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5419308 человек (около 2 тыс. за последние двое суток), вторую дозу - 5074522 человек (около 3 тыс. за последние двое суток).
Полностью вакцинированы более 54% населения страны и около 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, около 80% взрослого населения.
Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили почти 100% граждан, вакцинированы двумя дозами 95%, в категории 80-89 - 96%/93%, 70-79 - 99%/95%, 60-69% - 90%/86%, 50-59 - 89%/84%, 40-49 - 85%/80%, 30-39 - 81%/75%, 20-29 - 77%/70%, моложе 20 (но не младше 10 лет) - 23%/20%.
С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.
Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.
Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.
Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Бахрейн, Великобритания, США, Венгрия, Сербия, Германия, Франция.
(друзья прислали)
Наразі не можна заявляти, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу. Лише з урахуванням наслідків травневих свят можна буде чітко схарактеризувати ситуацію з COVID-19 в країні. Про це в ефірі "Прямого" заявила виконавчий директор Благодійного фонду "Свої" Ірина Кошкіна.
"На мою думку, говорити про те, що ми вийшли з третьої хвилі, можна буде після того, як ми побачимо наслідки травневих свят. Якщо ми подивимося на світову практику, локдауни всюди в цивілізованому світі знімали після свят", - заявила Кошкіна.
Вона зазначила, що саме в цей період кількість контактів між людьми значно зростає і послаблення карантину та збіг пам'ятних дат і релігійний свят лише сприяє комунікуванню між людьми.
"Тобто, коли локдаун припадав на святковий період, у нас був зимовий локдаун, який почався після Нового року, а не… На свята люди більше комунікують. Тим більше цього року у нас наклалася звична "майовка" для багатьох ще, ми її не викашляли. Далі - Великдень. Зараз День перемоги і День пам'яті наклався на релігійний день згадування померлих", - пояснила очільниця благодійного фонду.
"Наша незбагненна традиція - зібратися з різних регіонів у батьківській хаті, піти на батьківську могилу, сісти і поїсти, обійнятися і розцілуватися. Через два тижні ми побачимо наслідки цього. І тоді можна буде з впевненістю сказати", - додала Ірина Кошкіна.
Вона підкреслила, що лише з огляду на наслідки травневих свят можна буде сказати чи закінчилася третя хвиля коронавірусу в Україні.
"Якщо як менеджер говорити, спочатку треба дочекатися наслідків цього спілкування всіх з усіма, а потім говорити про те, що третя хвиля закінчилася", - наголосила Кошкіна.
натовпи людей, жодної соц. дистанції, в масках не більше 10%, дуже багато дітей
З таким ставленням наших людей -хв лі пандемії будуть вічними
Хххххххххххххххххх
Вчера ему что-то подсказьівало, сегодня он прогнозирует.
У меня одного сложилось впечатление что етот его спич - речь идиота?