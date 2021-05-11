УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15909 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
2 980 23
карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

"Прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу", - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міністерство охорони здоров'я прогнозує чергову, четверту хвилю коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Чергова хвиля коронавірусу подолана, проте не час прохолоджуватися. Чергова битва з COVID-19. Ми прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу. Тому ми не можемо прохолоджуватися, ми повинні зробити все, щоб цей удар не був таким жорстким", - підкреслив глава МОЗ.

За його словами, над світом нависла нова загроза у вигляді нового штаму коронавірусу.

"Який вже наробив багато горя в Індії і підступає до кордонів нашої країни. Цей вірус уже зафіксували в Польщі, Румунії та інших країнах Європи. Тому для нас це досить серйозний виклик. Новий штам дуже небезпечний і дуже агресивний, навіть більш, ніж "південноафриканський" і "британський" штам", - додав Степанов.

Читайте також: "Індійський" штам коронавірусу отримав статус" варіант, що викликає стурбованість", - ВООЗ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Ну Степан прям Ванга
"Прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса", - Степанов - Цензор.НЕТ 1189
показати весь коментар
11.05.2021 09:45
+2
Если делать не по 20, а по 5 тысяч тестов... То волны не будет)
показати весь коментар
11.05.2021 09:47
+2
С ЗЕбилами у власти нас ждет и пятая волна, и шестая...
показати весь коментар
11.05.2021 10:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну Степан прям Ванга
"Прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса", - Степанов - Цензор.НЕТ 1189
показати весь коментар
11.05.2021 09:45 Відповісти
Новый анекдот - Степашка завангел.
показати весь коментар
11.05.2021 10:31 Відповісти
Если делать не по 20, а по 5 тысяч тестов... То волны не будет)
показати весь коментар
11.05.2021 09:47 Відповісти
или отправить эти "тесты" обратно в Китай и не заниматься ерундой
показати весь коментар
11.05.2021 09:58 Відповісти
Був такий собі Микола, а в нього була рубрика Миколина погода. Степанов теж дає прогнози, але за рахунок платників податків, і замість рівня опадів - у нього рівеь смертності від ковід. В той же час мудрий нарід, потихеньку вимираючи, матюкає якусь др.Смерть.
показати весь коментар
11.05.2021 09:48 Відповісти
догнать и перегнать индию!с таким придурком любителем курток именно по этому пути мы и идём
показати весь коментар
11.05.2021 09:51 Відповісти
...класика.... "Прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу", - Степанов - Цензор.НЕТ 7106
"Прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу", - Степанов - Цензор.НЕТ 6246

Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны. "Прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу", - Степанов - Цензор.НЕТ 2784
Но нету время, рыдать, рыдать когда, Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда! На все вопросы один, один ответ! И никакого другого нет...
показати весь коментар
11.05.2021 09:52 Відповісти
Я каждый день с начала пандемии с прошлого года веду статистику по ковиду в Украине. Каждый день заношу в Эксел официальные данные, в т.ч. по количеству выявленных случаев. Далее Эксел рисует графики. Так вот - у меня получается 2 волны. Два всплеска. Один в ноябре 2020, второй - вот недавно. О какой "третьей волне", тем более о "четвертой", толкуют наши официальные лица?
показати весь коментар
11.05.2021 09:53 Відповісти
Да была там, если под микроскопом посмотреть. Типа по пиццот в день апрель, а в середине мая пару дней меньше 300.

Немедлено было объявлено о победе и присвоению званий мастеров спорта "Прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу", - Степанов - Цензор.НЕТ 5962
показати весь коментар
11.05.2021 10:29 Відповісти
Смотрел и в микроскоп, и в телескоп. Где третья волна?

"Прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу", - Степанов - Цензор.НЕТ 1215
показати весь коментар
12.05.2021 19:37 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
11.05.2021 09:55 Відповісти
Потом пятая, шестая, пятьдесят шестая "Прогнозуємо, що у нас може бути четверта хвиля коронавірусу", - Степанов - Цензор.НЕТ 755
показати весь коментар
11.05.2021 09:56 Відповісти
Поэтому дети в школах (в том числе МОН насильно загоняет в школы тех, кто якобы на домашнем обучении - "для проведения контрольных"), а родителей спокойно выпускают на отдых в Доминиканах. Четвертая волна идиотизма...
показати весь коментар
11.05.2021 09:59 Відповісти
С ЗЕбилами у власти нас ждет и пятая волна, и шестая...
показати весь коментар
11.05.2021 10:02 Відповісти
И пятая, и шестая волна обязательно будут, если правительство будет и дальше заниматься очковтиранием, а население пребывать в благостном состоянии "да забейте и лечитесь водкой и чесноком".
показати весь коментар
11.05.2021 10:03 Відповісти
"Коронавирусный светофор" в Израиле: все населенные пункты объявлены "зелеными"

По состоянию на 9 мая, в Израиле нет ни одного населенного пункта со статусом "красного", "оранжевого" или "желтого" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Абсолютно все города, поселки и деревни объявлены "зелеными".
Подобная картина наблюдается впервые с начала эпидемии коронавируса весной 2020 года.
Отметим, что массовые мероприятия, проводившиеся в последние недели, не отразились негативно на эпидемиологической ситуации в стране.
Утром в воскресенье министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за субботу невозможно, так как утром 8 мая они не публиковались. Сравниваем с данными недельной давности.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 838887 заразившихся (+352 за неделю, на 37% меньше, чем было выявлено в течение позапрошлой недели).
При этом в настоящий момент заражены 985 человек (-445 за неделю).
831526 (+786) выздоровели после коронавируса.
6376 (+11 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.
За последние сутки проведены 11581 тестов. В 0,2% случаев выявлялся коронавирус.
150 (-23 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 84 (-18) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 51 (-14) из них в критическом состоянии, 50 (-12) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 0,74.
83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.
показати весь коментар
11.05.2021 10:11 Відповісти
ВАКЦИНАЦИЯ
По данным минздрава Израиля на 9 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5419308 человек (около 2 тыс. за последние двое суток), вторую дозу - 5074522 человек (около 3 тыс. за последние двое суток).
Полностью вакцинированы более 54% населения страны и около 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, около 80% взрослого населения.
Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили почти 100% граждан, вакцинированы двумя дозами 95%, в категории 80-89 - 96%/93%, 70-79 - 99%/95%, 60-69% - 90%/86%, 50-59 - 89%/84%, 40-49 - 85%/80%, 30-39 - 81%/75%, 20-29 - 77%/70%, моложе 20 (но не младше 10 лет) - 23%/20%.
С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.
Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.
Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации ("зеленый паспорт"). Справку о пройденной вакцинации также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Бахрейн, Великобритания, США, Венгрия, Сербия, Германия, Франция.

(друзья прислали)
показати весь коментар
11.05.2021 10:12 Відповісти
Для виходу з третьої хвилі COVID-19 потрібно побачити наслідки травневих свят

Наразі не можна заявляти, що Україна вийшла з третьої хвилі коронавірусу. Лише з урахуванням наслідків травневих свят можна буде чітко схарактеризувати ситуацію з COVID-19 в країні. Про це в ефірі "Прямого" заявила виконавчий директор Благодійного фонду "Свої" Ірина Кошкіна.
"На мою думку, говорити про те, що ми вийшли з третьої хвилі, можна буде після того, як ми побачимо наслідки травневих свят. Якщо ми подивимося на світову практику, локдауни всюди в цивілізованому світі знімали після свят", - заявила Кошкіна.
Вона зазначила, що саме в цей період кількість контактів між людьми значно зростає і послаблення карантину та збіг пам'ятних дат і релігійний свят лише сприяє комунікуванню між людьми.
"Тобто, коли локдаун припадав на святковий період, у нас був зимовий локдаун, який почався після Нового року, а не… На свята люди більше комунікують. Тим більше цього року у нас наклалася звична "майовка" для багатьох ще, ми її не викашляли. Далі - Великдень. Зараз День перемоги і День пам'яті наклався на релігійний день згадування померлих", - пояснила очільниця благодійного фонду.
"Наша незбагненна традиція - зібратися з різних регіонів у батьківській хаті, піти на батьківську могилу, сісти і поїсти, обійнятися і розцілуватися. Через два тижні ми побачимо наслідки цього. І тоді можна буде з впевненістю сказати", - додала Ірина Кошкіна.
Вона підкреслила, що лише з огляду на наслідки травневих свят можна буде сказати чи закінчилася третя хвиля коронавірусу в Україні.
"Якщо як менеджер говорити, спочатку треба дочекатися наслідків цього спілкування всіх з усіма, а потім говорити про те, що третя хвиля закінчилася", - наголосила Кошкіна.
показати весь коментар
11.05.2021 10:16 Відповісти
Вчора їздив на Співоче поле (Київ),на виставку тюльпанів:
натовпи людей, жодної соц. дистанції, в масках не більше 10%, дуже багато дітей

З таким ставленням наших людей -хв лі пандемії будуть вічними
показати весь коментар
11.05.2021 10:29 Відповісти
На гребне ковидной волны, одним словом. Все можно списать на ковид, распил бабла и земель, невыполнение условий по траншу МВФ, волшебное обогащение зекоманды, преступные приказы на фронте, рост цен на коммуналку, урезание субсидий, снижение пенсии. Так что эти волны правительству нужны, ой как нужны...
показати весь коментар
11.05.2021 10:40 Відповісти
Так можна дождаться и 9-го вала.
показати весь коментар
11.05.2021 10:55 Відповісти
йокарный бабай ! у нас еще вторую добивают а тут уже пятая !
показати весь коментар
11.05.2021 11:39 Відповісти
"Очередная волна коронавируса преодолена, однако не время прохлаждаться. Очередная битва с COVID-19. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Поэтому мы не можем прохлаждаться, мы должны сделать все, чтобы этот удар не был таким жестким", - Источник: https://censor.net/ru/n3264421
Хххххххххххххххххх
Вчера ему что-то подсказьівало, сегодня он прогнозирует.

У меня одного сложилось впечатление что етот его спич - речь идиота?
показати весь коментар
11.05.2021 14:06 Відповісти
 
 