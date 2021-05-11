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В Украине за неделю значительно снизился показатель госпитализации больных COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине за неделю значительно снизился показатель госпитализации больных COVID-19, - Степанов

За минувшую неделю по сравнению с позапрошлой количество госпитализаций снизилась почти на 5 тысяч. Также зафиксировано на 20 тысяч меньше новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В сравнении прошлой и позапрошлой недели, значительно снизилось количество госпитализаций. Если было 19 237, то на прошлой неделе 14 480. Значительно снизились показатели заболеваемости. На позапрошлой неделе было зафиксировано 55 605 новых случаев, на прошлой неделе - 36 389. Разница почти в 20 тысяч. Сегодня на больничных койках находится около 29 тысяч больных ", - сказал Степанов.

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Он напомнил, что на пике третьей волны в больницах с диагнозом COVID-19 или подозрением на него находилось более 49 тысяч больных.

Сейчас, по словам министра, ни одна область не состоит в красной зоне епиднебезопасности, 8 областей находятся в желтой зоне, остальные - в оранжевой.

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Шо - уже некуда тромбовать?
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11.05.2021 11:32 Ответить
Ну если не делать тесты, то и госпитализировать будут не с ковидом, а ,например, с атипичной пневмонией.
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11.05.2021 11:33 Ответить
Дякую тобі, Стєпанов!
Це ж просто чюдо! А куди ж поділись пасхальний та майскіє всплєскі?
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11.05.2021 14:00 Ответить
 
 