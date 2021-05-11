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Минобороны (8236) Таран Андрей (267)

Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что министерство завершает подготовку Плана обороны нашего государства. Также завершается и подготовка Стратегического оборонного бюллетеня.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Также был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, о Вооруженных силах Украины. Министерством обороны завершается сегодня разработка Стратегического оборонного бюллетеня и Плана обороны Украины", - отметил министр.

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Напомним, в марте прошлого года президент Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету министров и силовикам разработать его в соответствии с этой структурой.

Так, 25 сентября 2019 года вступил в силу закон о Плане обороны Украины, автором которого является Зеленский. Он предусматривает законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставляет право президенту утверждать структуру плана.
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Топ комментарии
+4
Тарану уже давно с удочкой на речке планы ловли карасей составлять!!
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11.05.2021 12:11
+4
Ну чего другое,а планы писать их учить не надо.Планы и всевозможные доклады это для бюрократа хлеб насущный.
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11.05.2021 12:16
+2
Первый пункт плана: Кац ( найвэлычнишый литер свиту) предлагает здаться!
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11.05.2021 12:20
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11.05.2021 12:09 Ответить
не вказав до якого року цей план...
у 2042 завершиться оренда росією бази у севастополі, а це ж нові виклики
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11.05.2021 12:18 Ответить
Таран с бубочкой ваяли? Горжусь ими, ага. Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины, - Таран - Цензор.НЕТ 4848
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11.05.2021 12:10 Ответить
вот видно что люди не фигней занимаются а работают . бюллетень заканчивают Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины, - Таран - Цензор.НЕТ 9623 теперь . да с бюллетнем за безопасность Родины можно быть спокойным
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11.05.2021 12:11 Ответить
Тарану уже давно с удочкой на речке планы ловли карасей составлять!!
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11.05.2021 12:11 Ответить
Ему надо БЮЛЛЕТЕНЬ пожизненно выписать. Придумало, бюллетень.
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11.05.2021 12:15 Ответить
Не прошло и 2 года.А как там насчет оборон заказа ,на 2020 год?
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11.05.2021 12:15 Ответить
Ну чего другое,а планы писать их учить не надо.Планы и всевозможные доклады это для бюрократа хлеб насущный.
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11.05.2021 12:16 Ответить
У Буратіни був же план Б,В і аж до Я. Нє?
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11.05.2021 12:18 Ответить
Первый пункт плана: Кац ( найвэлычнишый литер свиту) предлагает здаться!
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11.05.2021 12:20 Ответить
Второй пункт: согласиться на половине -по Днепру.
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11.05.2021 13:01 Ответить
Гівнокомандуючий ще і швидкий. Доки Блінкін в зелену шмарклі дупу будяком не поштрикав, не було плану. А тут тиздень, і вже на виході! Україна, попросіть в оренду хоч з десяток таких Блінкіних і хоч по 1 в кожну область.
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11.05.2021 12:22 Ответить
Лютий треш! То виходить, що за попередньої влад Україну обороняли без плану? Чи попередній план оборони зелених не влаштовує? Чи вони попередні два роки на оборону тупо забили? Чи війна почне ься лише після того, як вони план зварганять? А ще цікаво, хто там такий стратєхі - сам Таран, чи Хомчак-Іловайський? Цей план буде схожий на тй, який Хомчак у Іловайську застосував - посадками і полями - на західний кордон?
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11.05.2021 12:24 Ответить
Все у нас есть: и планы, и законы, и стратегии всякие ... Только боеприпасов нет, техники современной нет, вооружений современных нет, систем управления нет и т.д. и т.п. Короче все что не требует политической воли, мозгов и денег у нас есть.
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11.05.2021 12:25 Ответить
Дуже складно відбувається побудова слів у зрозумілі речення що у моу що у верхівного(((
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11.05.2021 12:38 Ответить
В какой момент в нашей стране вместо действий все этни начальнички начали грузить народ своей димагогией?
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11.05.2021 12:59 Ответить
Ще з більшовицького перевороту. Обрізані вміють лапшу вішати
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11.05.2021 13:05 Ответить
Ні чо сі,які швидкі та моторні. Вже не треба,Пуйло відвалило від кордону,то можете і далі смарчки жувати.
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11.05.2021 14:49 Ответить
План есть, а НЕПТУНОВ и ОЛЬХИ нет !! И не скоро будут, из-за таких пенсионеров, бездельников и дезертиров, как Таран , ХОМЧАК и неуча ЗЕЛЕНСКОГО!! И что со своим бумажным планом,вы остановите ПуЙЛА-*****, у границы??
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11.05.2021 18:13 Ответить
 
 