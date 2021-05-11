Міноборони завершує підготовку Плану оборони України, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що міністерство завершує підготовку Плану оборони нашої держави. Також завершується і підготовка Стратегічного оборонного бюлетеня.

Про це він заявив у ході форуму "Україна 30. Безпека країни", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Також був розроблений закон про розвідку, підготовлені зміни до закону про оборону України, про Збройні сили України. Міністерством оборони завершується на сьогодні розробка Стратегічного оборонного бюлетеня та Плану оборони України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в березні минулого року президент Володимир Зеленський затвердив структуру плану оборони України, а також доручив Кабінету міністрів і силовикам розробити його відповідно до цієї структури.

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Так, 25 вересня 2019 року набрав чинності закон про План оборони України, автором якого є Зеленський. Він передбачає законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надає право президенту затверджувати структуру плану.