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Міноборони завершує підготовку Плану оборони України, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони завершує підготовку Плану оборони України, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що міністерство завершує підготовку Плану оборони нашої держави. Також завершується і підготовка Стратегічного оборонного бюлетеня.

Про це він заявив у ході форуму "Україна 30. Безпека країни", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Також був розроблений закон про розвідку, підготовлені зміни до закону про оборону України, про Збройні сили України. Міністерством оборони завершується на сьогодні розробка Стратегічного оборонного бюлетеня та Плану оборони України", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в березні минулого року президент Володимир Зеленський затвердив структуру плану оборони України, а також доручив Кабінету міністрів і силовикам розробити його відповідно до цієї структури.

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Так, 25 вересня 2019 року набрав чинності закон про План оборони України, автором якого є Зеленський. Він передбачає законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надає право президенту затверджувати структуру плану.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Тарану уже давно с удочкой на речке планы ловли карасей составлять!!
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11.05.2021 12:11
+4
Ну чего другое,а планы писать их учить не надо.Планы и всевозможные доклады это для бюрократа хлеб насущный.
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11.05.2021 12:16
+2
Первый пункт плана: Кац ( найвэлычнишый литер свиту) предлагает здаться!
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11.05.2021 12:20
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11.05.2021 12:09 Відповісти
не вказав до якого року цей план...
у 2042 завершиться оренда росією бази у севастополі, а це ж нові виклики
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11.05.2021 12:18 Відповісти
Таран с бубочкой ваяли? Горжусь ими, ага. Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины, - Таран - Цензор.НЕТ 4848
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11.05.2021 12:10 Відповісти
вот видно что люди не фигней занимаются а работают . бюллетень заканчивают Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины, - Таран - Цензор.НЕТ 9623 теперь . да с бюллетнем за безопасность Родины можно быть спокойным
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11.05.2021 12:11 Відповісти
Тарану уже давно с удочкой на речке планы ловли карасей составлять!!
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11.05.2021 12:11 Відповісти
Ему надо БЮЛЛЕТЕНЬ пожизненно выписать. Придумало, бюллетень.
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11.05.2021 12:15 Відповісти
Не прошло и 2 года.А как там насчет оборон заказа ,на 2020 год?
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11.05.2021 12:15 Відповісти
Ну чего другое,а планы писать их учить не надо.Планы и всевозможные доклады это для бюрократа хлеб насущный.
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11.05.2021 12:16 Відповісти
У Буратіни був же план Б,В і аж до Я. Нє?
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11.05.2021 12:18 Відповісти
Первый пункт плана: Кац ( найвэлычнишый литер свиту) предлагает здаться!
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11.05.2021 12:20 Відповісти
Второй пункт: согласиться на половине -по Днепру.
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11.05.2021 13:01 Відповісти
Гівнокомандуючий ще і швидкий. Доки Блінкін в зелену шмарклі дупу будяком не поштрикав, не було плану. А тут тиздень, і вже на виході! Україна, попросіть в оренду хоч з десяток таких Блінкіних і хоч по 1 в кожну область.
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11.05.2021 12:22 Відповісти
Лютий треш! То виходить, що за попередньої влад Україну обороняли без плану? Чи попередній план оборони зелених не влаштовує? Чи вони попередні два роки на оборону тупо забили? Чи війна почне ься лише після того, як вони план зварганять? А ще цікаво, хто там такий стратєхі - сам Таран, чи Хомчак-Іловайський? Цей план буде схожий на тй, який Хомчак у Іловайську застосував - посадками і полями - на західний кордон?
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11.05.2021 12:24 Відповісти
Все у нас есть: и планы, и законы, и стратегии всякие ... Только боеприпасов нет, техники современной нет, вооружений современных нет, систем управления нет и т.д. и т.п. Короче все что не требует политической воли, мозгов и денег у нас есть.
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11.05.2021 12:25 Відповісти
Дуже складно відбувається побудова слів у зрозумілі речення що у моу що у верхівного(((
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11.05.2021 12:38 Відповісти
В какой момент в нашей стране вместо действий все этни начальнички начали грузить народ своей димагогией?
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11.05.2021 12:59 Відповісти
Ще з більшовицького перевороту. Обрізані вміють лапшу вішати
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11.05.2021 13:05 Відповісти
Ні чо сі,які швидкі та моторні. Вже не треба,Пуйло відвалило від кордону,то можете і далі смарчки жувати.
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11.05.2021 14:49 Відповісти
План есть, а НЕПТУНОВ и ОЛЬХИ нет !! И не скоро будут, из-за таких пенсионеров, бездельников и дезертиров, как Таран , ХОМЧАК и неуча ЗЕЛЕНСКОГО!! И что со своим бумажным планом,вы остановите ПуЙЛА-*****, у границы??
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11.05.2021 18:13 Відповісти
 
 