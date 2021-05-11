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"Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал членство Украины в НАТО исторически неизбежным. Он подчеркнул, что рано говорить о том, что саммит НАТО в июне пройдет без нашего государства.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным. Саммит НАТО в июне является минисаммитом, только союзники. Мы ищем форматы, чтобы привлечь к нему Украину и Грузию. Говорить о том, что саммит пройдет без Украины - рано", - заверил глава МИД.
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а мы исчём где НАТО ?