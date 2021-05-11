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Новости Политика Украины
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НАТО (8939) саммит (1032) членство в НАТО (1215) Кулеба Дмитрий (2634)

"Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал членство Украины в НАТО исторически неизбежным. Он подчеркнул, что рано говорить о том, что саммит НАТО в июне пройдет без нашего государства.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным. Саммит НАТО в июне является минисаммитом, только союзники. Мы ищем форматы, чтобы привлечь к нему Украину и Грузию. Говорить о том, что саммит пройдет без Украины - рано", - заверил глава МИД.

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Новітня баба Ванга.
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11.05.2021 12:21 Ответить
Ваще не понимаю, как можно на полном серьезе обсуждать слова дипломата.
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11.05.2021 12:22 Ответить
они исчут форматы -
а мы исчём где НАТО ?
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11.05.2021 12:25 Ответить
Чому ми не представлені на румунському саміті, пісюн?
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11.05.2021 12:33 Ответить
Страна буде в НАТО, но не при аферистах.
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11.05.2021 12:42 Ответить
Сколько не повторяй слово ХАЛВА -во рту слаще не станет
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11.05.2021 13:59 Ответить
Как и победа коммунизма. 🤣🤣🤣🤣
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09.06.2021 15:20 Ответить
 
 