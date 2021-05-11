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Количество тяжелых больных COVID-19 возрастает, - Голубовская

Новости Цензор.НЕТ Общество

Количество тяжелых больных COVID-19 возрастает, - Голубовская

Количество тяжелых больных коронавирусом в Украине выросло, однако большого наплыва пациентов нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

"Большой удельный вес тяжелых больных возрастает. Конечно, сейчас гораздо легче, нет такого наплыва больных, но отделения перегружены тяжелыми и очень тяжелыми больными, молодыми людьми до 50 лет, погибают семейные пары, бесконечные трагедии, уставший персонал, работающий уже на автоматизме и тяжело, со слезами на глазах, переживающий потери ... особенно внезапные, особенно несправедливые и непредсказуемые... тяжелые сны и будни, наполненные горем.. ... Какой там театр, или кино, или застолье, или праздники", - подчеркнула Голубовская.

По ее словам, болезнь протекает у каждого пациента по разному, поэтому их трудно лечить.

"Никогда не знаешь наверняка, почему одному помогает, другому - нет, почему кто-то неожиданно выжил, а другой внезапно умер, почему этот, из группы риска, совсем немножко поболел, а этот, худой и молодой, уже месяц как на ИВЛ... что-то мы, конечно, знаем и многое сейчас можем, но бывает очень сложно предугадать и повлиять на неумолимое развитие болезни", - добавила инфекционист.

"Берегите себя и своих близких. Не подвергайте лишнему риску. Еще не все у нас позади, еще будут непростые времена. Надеюсь, недолго", - подытожила Голубовская.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Побороть коронавирус одной только вакцинацией невозможно, - Голубовская. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Самое интересное: весь этот поток лжи действует безотказно. Повторяется история с протаскиванием клоуна в гетманское кресло: население в подавляющем большинстве поверило полной ахинее.
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11.05.2021 14:42
+2
А Степашка каже шо всьо зашібісь. Количество тяжелых больных COVID-19 возрастает, - Голубовская - Цензор.НЕТ 1078
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11.05.2021 13:33
+2
У мене виникає таке просте питання: кого з вищого керівництва держави не змогли врятувати? З кабміну, депутатів та президентів?
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11.05.2021 13:45
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А Степашка каже шо всьо зашібісь. Количество тяжелых больных COVID-19 возрастает, - Голубовская - Цензор.НЕТ 1078
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11.05.2021 13:33 Ответить
А 🤢🤡клоун , что он чемпион 🙈
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11.05.2021 14:52 Ответить
да вроде ж была Победа! Или я перепутал?
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11.05.2021 13:33 Ответить
Чем больше будет привито, тем большая будет тяжесть и смертность. Вакцинация стимулирует мутацию и смертоностность гриппоподобного вируса и вредна для всех и привитых и непривитых.
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11.05.2021 13:40 Ответить
Нам о таком пока только мечтать.
May 10 (GMT)
Updates

65 new cases and 1 new death in Israel [source]
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11.05.2021 14:03 Ответить
Просто в Израиле сезон ОРВИ закончился.
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11.05.2021 15:04 Ответить
Просто у Вас новый раунд вранья начался.
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11.05.2021 15:05 Ответить
Именно это и приведёт осенью к массовому мору.
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11.05.2021 15:07 Ответить
( количество тяжелобольных возрастает) и продолжение в рифму " красно- оранжевая зона исчезает". Логика.. Да ну вы что...
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11.05.2021 13:42 Ответить
У мене виникає таке просте питання: кого з вищого керівництва держави не змогли врятувати? З кабміну, депутатів та президентів?
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11.05.2021 13:45 Ответить
Самое интересное: весь этот поток лжи действует безотказно. Повторяется история с протаскиванием клоуна в гетманское кресло: население в подавляющем большинстве поверило полной ахинее.
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11.05.2021 14:42 Ответить
Где статистика сколько вакцинированных заболело и умерло от ковида?
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11.05.2021 15:03 Ответить
"Никогда не знаешь наверняка, почему одному помогает, другому - нет, почему кто-то неожиданно выжил, а другой внезапно умер, почему этот, из группы риска, совсем немножко поболел, а этот, худой и молодой, уже месяц как на ИВЛ... " интересно что вакцина поможет всем и всем необходима, хотя судя по закупкам стебанов так не считает)
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11.05.2021 15:13 Ответить
 
 