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Кількість важких хворих COVID-19 зростає, - Голубовська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість важких хворих COVID-19 зростає, - Голубовська

Кількість важких хворих на коронавірус в Україні зросла, проте, великого напливу пацієнтів немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook  повідомила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.

"Велика питома вага важких хворих зростає. Звичайно, зараз набагато легше, немає такого напливу хворих, але відділення перевантажені важкими і дуже важкими хворими, молодими людьми до 50 років, гинуть сімейні пари, нескінченні трагедії, втомлений персонал, що працює вже на автоматизмі і важко, зі сльозами на очах, що переживає втрати ... особливо раптові, особливо несправедливі і непередбачувані ... важкі сни і будні, наповнені горем .. ... Який там театр або кіно, або застілля, або свята", - підкреслила Голубовська .

За її словами, перебіг хвороби у кожного пацієнта різний, тому їх важко лікувати.

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"Ніколи не знаєш напевно, чому одному допомагає, іншому - ні, чому хтось несподівано вижив, а інший раптово помер, чому цей, з групи ризику, зовсім трошки похворів, а цей, худий і молодий, вже місяць як на ШВЛ. .. Щось ми, звичайно, знаємо і багато зараз можемо, але буває дуже складно передбачити і вплинути на невблаганний розвиток хвороби", - додала інфекціоністка.

"Бережіть себе і своїх близьких. Не піддавайте зайвому ризику. Ще не все у нас позаду, ще будуть непрості часи. Сподіваюся, недовго", - підсумувала Голубовська.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Самое интересное: весь этот поток лжи действует безотказно. Повторяется история с протаскиванием клоуна в гетманское кресло: население в подавляющем большинстве поверило полной ахинее.
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11.05.2021 14:42
+2
А Степашка каже шо всьо зашібісь. Количество тяжелых больных COVID-19 возрастает, - Голубовская - Цензор.НЕТ 1078
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11.05.2021 13:33
+2
У мене виникає таке просте питання: кого з вищого керівництва держави не змогли врятувати? З кабміну, депутатів та президентів?
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11.05.2021 13:45
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А Степашка каже шо всьо зашібісь. Количество тяжелых больных COVID-19 возрастает, - Голубовская - Цензор.НЕТ 1078
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11.05.2021 13:33 Відповісти
А 🤢🤡клоун , что он чемпион 🙈
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11.05.2021 14:52 Відповісти
да вроде ж была Победа! Или я перепутал?
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11.05.2021 13:33 Відповісти
Чем больше будет привито, тем большая будет тяжесть и смертность. Вакцинация стимулирует мутацию и смертоностность гриппоподобного вируса и вредна для всех и привитых и непривитых.
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11.05.2021 13:40 Відповісти
Нам о таком пока только мечтать.
May 10 (GMT)
Updates

65 new cases and 1 new death in Israel [source]
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11.05.2021 14:03 Відповісти
Просто в Израиле сезон ОРВИ закончился.
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11.05.2021 15:04 Відповісти
Просто у Вас новый раунд вранья начался.
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11.05.2021 15:05 Відповісти
Именно это и приведёт осенью к массовому мору.
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11.05.2021 15:07 Відповісти
( количество тяжелобольных возрастает) и продолжение в рифму " красно- оранжевая зона исчезает". Логика.. Да ну вы что...
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11.05.2021 13:42 Відповісти
У мене виникає таке просте питання: кого з вищого керівництва держави не змогли врятувати? З кабміну, депутатів та президентів?
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11.05.2021 13:45 Відповісти
Самое интересное: весь этот поток лжи действует безотказно. Повторяется история с протаскиванием клоуна в гетманское кресло: население в подавляющем большинстве поверило полной ахинее.
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11.05.2021 14:42 Відповісти
Где статистика сколько вакцинированных заболело и умерло от ковида?
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11.05.2021 15:03 Відповісти
"Никогда не знаешь наверняка, почему одному помогает, другому - нет, почему кто-то неожиданно выжил, а другой внезапно умер, почему этот, из группы риска, совсем немножко поболел, а этот, худой и молодой, уже месяц как на ИВЛ... " интересно что вакцина поможет всем и всем необходима, хотя судя по закупкам стебанов так не считает)
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11.05.2021 15:13 Відповісти
 
 