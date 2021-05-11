Кількість важких хворих COVID-19 зростає, - Голубовська

Кількість важких хворих на коронавірус в Україні зросла, проте, великого напливу пацієнтів немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.

"Велика питома вага важких хворих зростає. Звичайно, зараз набагато легше, немає такого напливу хворих, але відділення перевантажені важкими і дуже важкими хворими, молодими людьми до 50 років, гинуть сімейні пари, нескінченні трагедії, втомлений персонал, що працює вже на автоматизмі і важко, зі сльозами на очах, що переживає втрати ... особливо раптові, особливо несправедливі і непередбачувані ... важкі сни і будні, наповнені горем .. ... Який там театр або кіно, або застілля, або свята", - підкреслила Голубовська .

За її словами, перебіг хвороби у кожного пацієнта різний, тому їх важко лікувати.

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"Ніколи не знаєш напевно, чому одному допомагає, іншому - ні, чому хтось несподівано вижив, а інший раптово помер, чому цей, з групи ризику, зовсім трошки похворів, а цей, худий і молодий, вже місяць як на ШВЛ. .. Щось ми, звичайно, знаємо і багато зараз можемо, але буває дуже складно передбачити і вплинути на невблаганний розвиток хвороби", - додала інфекціоністка.

"Бережіть себе і своїх близьких. Не піддавайте зайвому ризику. Ще не все у нас позаду, ще будуть непрості часи. Сподіваюся, недовго", - підсумувала Голубовська.