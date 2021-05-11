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Евросоюз учится у Украины, как противодействовать гибридной агрессии, - посол Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Евросоюз учится у Украины, как противодействовать гибридной агрессии, - посол Маасикас

ЕС учится у Украины противодействию гибридной агрессии, кампаниям по дезинформации и кибератакам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Как будто легко говорить о безопасности в стране, находящейся в войне, которая идет восьмой год. Главная цель Украины - защищаться от агрессии. Мы все очень хорошо знаем, как легко провести эскалацию ситуации, потому что есть эскалация российских войск на границе Украины, в оккупированном Крыму, на неподконтрольных территориях Донбасса", - заявил он.

Посол подчеркнул, что международная поддержка Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ является чрезвычайно сильной. "Эта поддержка есть на основе общих ценностей, европейского порядка безопасности и международного права. Это все те ценности, на которых основан ЕС и наше сотрудничество с Украиной - это не дорога в одну сторону. Это не то, что Евросоюз помогает Украине и Украины только получает помощь. Украина проводит свою политику вместе с Евросоюзом - это часть соглашения о партнерстве, Украина участвует в миссиях ЕС. Украина хочет присоединиться к оборонительным структурам ЕС", - сказал дипломат.

По его словам, Евросоюз учится у Украины не только по опыту войны против РФ, "а учится тому, каким образом противостоять гибридной агрессии, кампаниям по дезинформации и кибератакам. Украина является одной из шести стран мира, с кем ЕС имеет очень тщательный диалог по кибербезопасности и это не совпадение".

По словам Маасикаса, ЕС делает все, что может, чтобы поддержать и помочь Украине. "Евросоюз полностью поддерживает выполнение Минских соглашений и связал свою политику в отношении России с выполнением условий Минских договоренностей Россией, включая те санкции, которые есть и останутся до полного выполнения Минских соглашений", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Среди стран ЕС еще нет консенсуса относительно возможности членства Украины, - посол Маасикас

Автор: Богдан Гуньковський
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зашибись. а чё обучение бесплатное?
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11.05.2021 14:37 Ответить
Учатся «креативненько» вешать лапшу нариду?
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11.05.2021 14:39 Ответить
Поаккуратней с нами, не ровен час и коррупции научим.
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11.05.2021 14:41 Ответить
А че тут учиться - жрать кацапские фейки взахлеб и разносить по инету даже, когда они уже потеряли актуальность. Вот это украинский опыт.
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11.05.2021 14:41 Ответить
Адаптируют, и передают дальше
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11.05.2021 14:43 Ответить
Та це маячня. Посол зморозив що попало. Учитися як влізти в гівно не треба. Вчитися треба, як з нього вилізти, але то не в Україні.
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11.05.2021 14:42 Ответить
Походу нечему еще учиться. Закона о коллаборационизме нет, закона о медиа нет, ваты в стране дохринищи и она страх теряет с каждым днем все больше и больше.
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11.05.2021 14:46 Ответить
Ого!!! Значить не тільки плохі наші дела, а і Євросоюзу гайки, якщо він в нас вчиться....
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11.05.2021 14:49 Ответить
Це давно відомо. В українців треба вчитися, як воювати в конкретних умовах з кацапами. Розцяцькована шантрапа особливо з числа новоспечених "бойових побратимів" (литовці, поляки...) Альянсу вчить обстріляних, поранених українських бійців як воювати з кацапами і запроданцями на плакатах і з указками в руках (!). Пороху не нюхали, свисту кулі не чули, болото не місили, кров"ю не спливали, друзів не хоронили ... але повчати не проти.
Хай повчаться у наших хлопців в окопах, бліндажах,БТР-ах, під "градами" і снайперами під Красногорівкою, Пісками, Водяним... і платять баблом за "набуття практичних навиків у гібридній війні " "учителі" х-ві... Литваки і ляхи дуже швидко можуть побувати у нашій "шкурі"...
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11.05.2021 15:15 Ответить
Абсолютно согласен. Но.... Как наше население при таких обстоятельствах выбрало пророссийского нелоха? Вот из этого они делают уроки проведения выборов на постсоветских пространствах. И отношение к пророссийским партиям и лидерам. А насчет НАТО, читайте устав НАТО: не принимаются страны, имеющие территориальные претензии, не говоря уже о войне.
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11.05.2021 15:44 Ответить
Правильно сказал. Крайние выборы и президента и Рады показали воздействие роспропаганды на население постсоветских стран.
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11.05.2021 15:39 Ответить
А Украине нужно учиться выражать озабоченность и обеспокоенность
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11.05.2021 17:24 Ответить
 
 