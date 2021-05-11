"Антоненко об обвинении: У меня дед польский еврей. Какая арийская раса?"

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко считает заявления о "величии арийской расы" в обвинениях против него абсурдными.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант, украинский военнослужащий Андрей Антоненко

"Когда меня пришли арестовывать - ждали на улице. Я как раз приехал с Подола, из рок-школы. Спросил их: "Вы кто такие? У нас тут чужие не ходят". Они начали, вас подозревают в совершении преступления и дальше зачитывают все детали. Я говорю, вы что больные, какого Шеремета? Что это за шутки? Я думал, что это прикол. И здесь они начинают о величии арийской расы. У меня дед польский еврей, и соответственно процентов на 10 я тоже. Какая арийская раса?", - вспомнил Антоненко.

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"Есть промо-фотография ко дню сержанта ВСУ. Там, где я лежу на спальнике, а вокруг разложены вещи. У нас был целый день съемок той фотосессии, которая продолжалась до позднего вечера. А со следующего дня я уже был в отпуске. И это все барахло со съемок, вместе с теой пластмассовой коробкой (корпус от мины МОН-50. - Ред.) я бросил в машину и привез домой. Поэтому, когда услышал эту ересь об обыске, понял, что у меня эта фигня стоит дома - увидят - и ходи им объясняй, откуда ты ее взял. Тогда и маякнул Руслану (брат жены Андрея. - Ред.), что забери ее нафиг. А они все это прослушивали. Эту коробку мне подарили в моем полку ССО, когда я приезжал к ним с концертами. Сашко Положинский за мной тогда приехал, поэтому видел все. Пацаны сказали, что она пустая - просто кусок пластика. И Саша и тот, кто мне подарил, могут дать показания", - рассказал он.

Также Антоненко акцентировал, что с другим фигурантом дела Яной Дугарь он вообще не был знаком до 2020 года на допросе.

С другим фигурантом Юлией Кузьменко, по словам Антоненко, он был знаком, но заочно и по обстоятельствам ДТП с его сыном: "В начале января 2016 г. машина сбила моего сына, который был со Светой на перекрестке возле нашего дома. И так сложилось, что именно эту машину вызвала Юля. А потом сама вышла с нами на связь - написала сообщение. Я попросил ее быть свидетелем. Все наше общение - это переписка он-лайн. А потом еще выяснилось, что Юля волонтер - и мы на этой теме еще переписывались. Мы даже в судах тогда не пересекались, потому что их постоянно переносили. Однажды встретились случайно в каком-то заведении, и сначала я познакомился с ее мужем. Было еще одно интересное совпадение: в 2010 году в клинике, в которой работает Юля, оперировали моего старшего сына, Виктора. Ему тогда было 2 года".

С полным текстом интервью Андрея Антоненко можно ознакомиться здесь.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. В объявленном в 2019 году подозрении говорилось: "Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича".

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".