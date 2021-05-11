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Новости Политика Украины Убийство Шеремета
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обвинение (416) Антоненко Андрей (259) Кузьменко Юлия (167) Дугарь Яна (125)

Антоненко об обвинении: У меня дед польский еврей. Какая арийская раса?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Антоненко об обвинении: У меня дед польский еврей. Какая арийская раса?

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко считает заявления о "величии арийской расы" в обвинениях против него абсурдными.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант, украинский военнослужащий Андрей Антоненко

"Когда меня пришли арестовывать - ждали на улице. Я как раз приехал с Подола, из рок-школы. Спросил их: "Вы кто такие? У нас тут чужие не ходят". Они начали, вас подозревают в совершении преступления и дальше зачитывают все детали. Я говорю, вы что больные, какого Шеремета? Что это за шутки? Я думал, что это прикол. И здесь они начинают о величии арийской расы. У меня дед польский еврей, и соответственно процентов на 10 я тоже. Какая арийская раса?", - вспомнил Антоненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд выпустил Антоненко из СИЗО с 30-го раза. Прокурор внезапно заявил, что домашнего ареста будет достаточно, - адвокат Маслов

"Есть промо-фотография ко дню сержанта ВСУ. Там, где я лежу на спальнике, а вокруг разложены вещи. У нас был целый день съемок той фотосессии, которая продолжалась до позднего вечера. А со следующего дня я уже был в отпуске. И это все барахло со съемок, вместе с теой пластмассовой коробкой (корпус от мины МОН-50. - Ред.) я бросил в машину и привез домой. Поэтому, когда услышал эту ересь об обыске, понял, что у меня эта фигня стоит дома - увидят - и ходи им объясняй, откуда ты ее взял. Тогда и маякнул Руслану (брат жены Андрея. - Ред.), что забери ее нафиг. А они все это прослушивали. Эту коробку мне подарили в моем полку ССО, когда я приезжал к ним с концертами. Сашко Положинский за мной тогда приехал, поэтому видел все. Пацаны сказали, что она пустая - просто кусок пластика. И Саша и тот, кто мне подарил, могут дать показания", - рассказал он.

Также Антоненко акцентировал, что с другим фигурантом дела Яной Дугарь он вообще не был знаком до 2020 года на допросе. 

С другим фигурантом Юлией Кузьменко, по словам Антоненко, он был знаком, но заочно и по обстоятельствам ДТП с его сыном: "В начале января 2016 г. машина сбила моего сына, который был со Светой на перекрестке возле нашего дома. И так сложилось, что именно эту машину вызвала Юля. А потом сама вышла с нами на связь - написала сообщение. Я попросил ее быть свидетелем. Все наше общение - это переписка он-лайн. А потом еще выяснилось, что Юля волонтер - и мы на этой теме еще переписывались. Мы даже в судах тогда не пересекались, потому что их постоянно переносили. Однажды встретились случайно в каком-то заведении, и сначала я познакомился с ее мужем. Было еще одно интересное совпадение: в 2010 году в клинике, в которой работает Юля, оперировали моего старшего сына, Виктора. Ему тогда было 2 года".

С полным текстом интервью Андрея Антоненко можно ознакомиться здесь.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. В объявленном в 2019 году подозрении говорилось: "Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича".

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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Топ комментарии
+13
"Коли хочуть убить собаку, починають кричать, що вона сказилася..." - старовинний східний вислів...
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11.05.2021 15:03
+12
"Антоненко об обвинении: У меня дед польский еврей. Какая арийская раса?"
_Да плевать им. Это предлог для нападения врагов Украины на Антоненко, а не их мотив.
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11.05.2021 14:52
+9
Ублюдки ************** , им лишь -бы рашистам угодить , не злить и не провоцировать , как скажет агент д' Ермак , так Моника и сделает
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11.05.2021 15:02
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"Антоненко об обвинении: У меня дед польский еврей. Какая арийская раса?"
_Да плевать им. Это предлог для нападения врагов Украины на Антоненко, а не их мотив.
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11.05.2021 14:52 Ответить
Ублюдки ************** , им лишь -бы рашистам угодить , не злить и не провоцировать , как скажет агент д' Ермак , так Моника и сделает
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11.05.2021 15:02 Ответить
Скорее всего здесь Рюкзаков постарался ,ведь по некоторым сведениям настоящим убийцей Шеремета является некий Боцман -Коротких ,белорусский и а теперь и типа украинский националист ,который в молодости учился в кгб Белоруси и имеет связи с российскими националистическими организациями в частности РНЕ ,которая по слухам курируется ФСБ и которого рюкзаков в 2014 пристроил в Азов замом Билецкого ,а Антоненка и других сделали козлами отпущения ,чтобы очернить добровольческое движение
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11.05.2021 15:15 Ответить
"Коли хочуть убить собаку, починають кричать, що вона сказилася..." - старовинний східний вислів...
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11.05.2021 15:03 Ответить
Вот-вот. Кто хочет что-либо сделать - ищет возможность.
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11.05.2021 15:06 Ответить
Випускати треба Антоненка. Тому що йому з вбивства Шеремета не було ніякої вигоди. А, значить, головна вина на іншому.
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11.05.2021 14:57 Ответить
Кому-то придётся признать, до он таки лох...
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11.05.2021 15:02 Ответить
Не лох - а преступник! Детский сад...
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11.05.2021 15:07 Ответить
До...
Шо...
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11.05.2021 15:20 Ответить
Это ясно всем здравомыслящим , Зебыдлу «какаяразница»
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11.05.2021 15:03 Ответить
А що поганого в арійській расі?
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11.05.2021 14:57 Ответить
арийская раса сделала безуспешную попытку очеловечить краснопузое большевистское стадо, которое спровоцировало возникновение ВОВ,
и если бы ей это удалось, то война бы не возникла в 2014 году!
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11.05.2021 15:07 Ответить
Тебе коли з "дурки" випустили? З 33-го року, по 22 червня 1941 року кого "арійська раса" "очеловєчівала"? Своїх співгромадян, французів, бельгійців, чехів, датчан, норвежців, поляків, британців... Кулями, снарядами, бомбами...
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11.05.2021 15:14 Ответить
А після 1945 в Німеччині, Японії стали жить гірше? Вони зараз не на "передових світових рубежах"? У них "криза в економіці", безробіття, медицина розвалена, безпритульність дитяча зашкалює? Комуністи жить не дають? Ні?!!! Так, виходить, це можна було вирішить і без агресивних воєн, грабунку, захоплення чужих територій, вбивства мільйонів людей.?... "Яремо", ти хоч трішки думай, перед тим, як пишеш... Бо від тебе починає пахнуть однією з улюблених прислів"їв російського народу, що подобались Сталіну - "Лес рубят - щепки летят...". Ти так скоро почнеш казать, що ГУлаг - класна штука, бо зробив з СРСР індустріальну державу, витягши з села робочу силу на будівництво заводів і фабрик...
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12.05.2021 04:33 Ответить
Яремо, я суджу не по тому, як вони "починали", а чим вони закінчили... Тобто, по "кінцевому результату"... Більшовики теж "будували царство труда на землі"... А загнали країну у теократичну рабовласницьку деспотію...
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12.05.2021 08:30 Ответить
Яремо, "не верти задом"... Нагадую - "А після 1945 в Німеччині, Японії стали жить гірше? Вони зараз не на "передових світових рубежах"? У них "криза в економіці", безробіття, медицина розвалена, безпритульність дитяча зашкалює? Комуністи жить не дають? Ні?!!! Так, виходить, це можна було вирішить і без агресивних воєн, грабунку, захоплення чужих територій, вбивства мільйонів людей.?..".
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12.05.2021 10:57 Ответить
как минимум то шо этот миф или что там, дураки высрали как типо очень хорошее, но обосрались и теперь это очень плохо - я вот х.з., как и кого эти самые мифические "арийцы" могли делать "вяликими" то Антоненко об обвинении: У меня дед польский еврей. Какая арийская раса? - Цензор.НЕТ 488

Великий никогда и никому не скажет шо его там типо диды в Махабхарате ваевали, или как у Путина - в Бородино отс*сали.
Как-то тупо даже у нас были бы диды трипольцами, но мы голодали на своей земле как .... как тупо скот - а потом еще весело воевали за того кто и устроил это все. оно же по истории так и есть, между прочим то
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11.05.2021 15:08 Ответить
Її не існує.
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11.05.2021 15:14 Ответить
Помню, как упоротое зебилье здесь верещало: "убивец, маньяк, мины, борода, походка, переворот!!!"
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11.05.2021 15:00 Ответить
Про арийскую расу придумали Аваков с Геращенко.
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11.05.2021 15:01 Ответить
Если Аваков, то про армянскую......
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11.05.2021 15:08 Ответить
ара - арієц...
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11.05.2021 15:13 Ответить
"Ара" по-армянски - друг
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11.05.2021 17:16 Ответить
Пока «янелох» власть не захватил , даже у этих … не было такой абсурдной версии г Гебня кровпвая все тервкты и взрывы устраивала
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11.05.2021 15:07 Ответить
"У мене дід польський єврей" І що?
Я вивчав справу мого репресованого у 1938 р. діда. Так там у справі створення "української націоналфашистської банди" проходив єврей. Неграмотний, там під листками допитів його хрестики стоять. І, нічого, розстріляли, як і усіх інших.
Тепер ремікс. Може слідчий онук, чи правнук того слідчого, що вів справу мого діда і того єврея - "українського націонал фашиста".
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11.05.2021 15:07 Ответить
По нынешним временам, всякий неудобный может оказаться фашистом или нацистом. Вот такая политическая "грамотность".
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11.05.2021 15:12 Ответить
щоб не плутатись між фашистами на нацистами - фацист.
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11.05.2021 15:15 Ответить
Кацапа, тебя трошки занесло...
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11.05.2021 16:37 Ответить
ПАДУМАЕШЬ!!!
Вон, кацапская пропаганда постоянно обвиняет евреев в антисемитизме, а русскоговорящих в русофобии.
И на логику им всегда наплевать.
Ватной аудитории логика в скрепах не нужна.
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11.05.2021 15:42 Ответить
так а в нациках и вообще везде одни только ваши.. Антоненко об обвинении: У меня дед польский еврей. Какая арийская раса? - Цензор.НЕТ 6034
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11.05.2021 16:52 Ответить
ой пардон наши везде Антоненко об обвинении: У меня дед польский еврей. Какая арийская раса? - Цензор.НЕТ 6568
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11.05.2021 18:17 Ответить
"Опіська" трапилася, треба було писати "вєлічіє єврейської раси".
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11.05.2021 19:11 Ответить
 
 