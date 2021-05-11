Записавшихся на вакцинацию от COVID-19 в "Дії" будут прививать по выходным
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Президент Владимир Зеленский поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова по внедрению отдельных дней для вакцинации украинцев, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія".
Об этом сообщается на официальном сайте президента по итогам селекторного совещания по ситуации с заболеваемостью COVID-19, передает Цензор.НЕТ.
"На совещании обсудили вакцинацию тех, кто записался на прививку через приложение "Дія". Президент поддержал предложение министра здравоохранения по внедрению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц. Их на сегодняшний день 532 тысячи", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, за сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 194 человека, в Киеве и трех областях не сделали ни одной прививки.
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