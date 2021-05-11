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Записавшихся на вакцинацию от COVID-19 в "Дії" будут прививать по выходным

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Записавшихся на вакцинацию от COVID-19 в

Президент Владимир Зеленский поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова по внедрению отдельных дней для вакцинации украинцев, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія".

Об этом сообщается на официальном сайте президента по итогам селекторного совещания по ситуации с заболеваемостью COVID-19, передает Цензор.НЕТ.

"На совещании обсудили вакцинацию тех, кто записался на прививку через приложение "Дія". Президент поддержал предложение министра здравоохранения по внедрению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц. Их на сегодняшний день 532 тысячи", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, за сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 194 человека, в Киеве и трех областях не сделали ни одной прививки. 
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и ночью.
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11.05.2021 15:02 Ответить
Ага...в полночь...при полной луне...
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11.05.2021 15:08 Ответить
у нійний клуб наряд нацгвардії і медбригаду - усіх уколоть. тоді випустить.
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11.05.2021 20:56 Ответить
"...хто записався на вакцинацію від COVID-19 у "Дії", щепитимуть у вихідні" - ну слава богу, хоч в робочі дні будуть тверезі.
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11.05.2021 16:03 Ответить
Може не «щепитимуть», а прищеплять? Плятььььь
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11.05.2021 16:25 Ответить
простая арифметика - в Дие записалось 500 тысяч. Их как сказал ЗЕ и СТЕ будут прививать по выходным. Из статистики, сейчас по выходным дням на всю Украину прививают по 1000 человек. Имеем 104 выходных для (суббота и воскресенье), по тысяче вакцинированных - ну таким макаром, записавшихся в Дие, привьем к концу 2026 года! Ура! Вот така вона - перемога по ЗЕ и СТЕ!
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11.05.2021 16:36 Ответить
я уже 2 месяца как в Дие записан, записался в первые дни когда эта возможность появилась в приложении. За это время я и моя семья, и родители уже успели все переболеть ковидом и выздороветь. Вот и ***** теперь мне это надо? Конченые зеленые *****
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11.05.2021 18:28 Ответить
Дебилы!! Почему не каждый день? Зачем всех желающих загонять в толпу порча выходные?!! При заявке в Дія указывались удобные пункты для вакцинации... это похеряно??!!!
Почему не увеличить количество пунктов а всех загонять на ВДНХ??!!! ДЕБИЛЫ!!!
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04.06.2021 13:35 Ответить
 
 