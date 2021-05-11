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Апелляционный суд отменил решение ОАСК о непризнании нового украинского правописания, - замминистра юстиции Коломиец

Новости Цензор.НЕТ Общество

Апелляционный суд отменил решение ОАСК о непризнании нового украинского правописания, - замминистра юстиции Коломиец

Шестой апелляционный административный суд 11 мая удовлетворил апелляцию Кабинета министров о решении Окружного административного суда Киева, который признал противоправным постановление правительства о новой редакции украинского правописания.

Об этом сообщил в Телеграм-канале адвокат Ростислав Кравец, информирует Цензор.НЕТ.

Данную информацию изданию hromadske подтвердил также адвокат Дмитрий Ильченко, который является представителем истца по этому делу.

Истцами были общественная организация "Правовое государство" и херсонская школьница. Апелляционную жалобу подало Министерство образования и науки.

Пока мотивировочной части решения нет. Во время заседания представители Кабинета министров настаивали на том, что решение правительства о новом правописания не нарушает право истца.

Данную информацию подтвердила также заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, говорится на странице Минюста в Фейсбуке.

"Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и упразднил решение ОАСК об отмене нового правописания. То есть, апелляция Кабинета Министров Украины по этому делу полностью удовлетворена. Поэтому, уважаемые учащиеся, студенты, абитуриенты, - можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были и остаются в силе", - отметила Коломиец.

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Как сообщалось, 28 января Окружной административный суд города Киева отменил постановление Кабмина о новом украинском правописании.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Його колись скасували ті, хто ненавидить українську мову. Ті, хто зробили її штучно схожою на московську.
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11.05.2021 15:53
+7
а мені цікаво, яке тепер покарання понесе суддя ОАСК, котрий виніс протиправне рішення?.
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11.05.2021 15:46
+4
Щоб варнякать про український правопис треба ним користуватись, а то дехто шрайбає на парашному їзику, а про правопис говорить, що він не такий для магістрів!
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11.05.2021 15:47
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11.05.2021 15:23 Ответить
Задолбали этим недоправописанием.
Его разработали те, кто ненавидит украинцев и их язык.
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11.05.2021 15:27 Ответить
таки соглашусь..... у меня дочка магистр украинской мовы и литературы так вот то правописание увы увы это попытка диалекты мовы и устной речи - вписать в правила...
лучше бы в правописании еврей заменили как пишут все в Европе у словян и не только.... напрмиер как в польском языке и правописании
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11.05.2021 15:30 Ответить
ШТА? Кацапи шолє?
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11.05.2021 15:39 Ответить
Його колись скасували ті, хто ненавидить українську мову. Ті, хто зробили її штучно схожою на московську.
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11.05.2021 15:53 Ответить
Местечковым анахронизмами ни один классик от запада до востока не пользовался.
Берём хоть Вильде, Кобылянскую хоть Гончара и Загребельного.
Ноль.
Эту мульку выдумали кацапы для издевательства над литературным украинским языком.
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11.05.2021 15:58 Ответить
а мені цікаво, яке тепер покарання понесе суддя ОАСК, котрий виніс протиправне рішення?.
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11.05.2021 15:46 Ответить
Суддя не несе відповідальність за судову помилку - для того і є апеляційний та касаційний перегляди, аби помилки виправляти.
Відповідальність для судді настає тільки, якщо доведено підроблення, хабарництво і т.п. А за правову позицію не карають, бо це обнулило б принцип незалежності суддів - вони би боялися рішення проти держави виносити. А то би вже був перекос в іншу сторону.
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11.05.2021 22:21 Ответить
Щоб варнякать про український правопис треба ним користуватись, а то дехто шрайбає на парашному їзику, а про правопис говорить, що він не такий для магістрів!
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11.05.2021 15:47 Ответить
Хто в темі, поясніть, що у новому правописі нове, і через що такі ледь не бійки?
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11.05.2021 16:04 Ответить
Слово членососка признано некошереым и предлагают использовать членососкыня.
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11.05.2021 16:12 Ответить
Невже? Наразі апеляційні та ВС в рішеннях пишуть стандартні фрази типу «ваши доводи не заслуговують на увагу», не зважаючи на те що їм платять судовий збір та зарплату за розгляд цих доказів. ВС взагалі не хоче працювати: футболять лізь би не працювати, прицьому це роблять навіть не судді, а їх помічники.
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11.05.2021 17:45 Ответить
Україножери вчергове отримали по писку.
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11.05.2021 21:04 Ответить
 
 