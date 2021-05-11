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Апеляційний суд скасував рішення ОАСК про невизнання нового українського правопису, - заступниця міністра юстиції Коломієць

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Апеляційний суд скасував рішення ОАСК про невизнання нового українського правопису, - заступниця міністра юстиції Коломієць

Шостий апеляційний адміністративний суд 11 травня задовольнив апеляцію Кабінету міністрів про рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною постанову уряду про нову редакцію українського правопису.

Про це повідомив у телеграм-каналі адвокат Ростислав Кравець, інформує Цензор.НЕТ.

Цю інформацію виданню hromadske підтвердив також адвокат Дмитро Ільченко, який є представником позивача у цій справі.

Позивачами були громадська організація "Правова держава" і херсонська школярка. Апеляційну скаргу подало Міністерство освіти і науки.

Поки щодо мотивувальної частини рішення немає. Під час засідання представники Кабінету міністрів наполягали на тому, що рішення уряду про новий правопис не порушує права позивача.

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Також цю інформацію підтвердила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, йдеться на сторінці Мін'юсту в Фейсбуці.

"Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним і скасував рішення ОАСК про скасування нового правопису. Тобто, апеляція Кабінету Міністрів України у цій справі повністю задоволена. Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, - можете і далі вчитися і готуватися до іспитів з правопису 2019 року. Його норми були і залишаються в силі", - зазначила Коломієць.

Як повідомлялося, 28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову Кабміну про новий український правопис.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Його колись скасували ті, хто ненавидить українську мову. Ті, хто зробили її штучно схожою на московську.
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11.05.2021 15:53
+7
а мені цікаво, яке тепер покарання понесе суддя ОАСК, котрий виніс протиправне рішення?.
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11.05.2021 15:46
+4
Щоб варнякать про український правопис треба ним користуватись, а то дехто шрайбає на парашному їзику, а про правопис говорить, що він не такий для магістрів!
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11.05.2021 15:47
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11.05.2021 15:23 Відповісти
Задолбали этим недоправописанием.
Его разработали те, кто ненавидит украинцев и их язык.
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11.05.2021 15:27 Відповісти
таки соглашусь..... у меня дочка магистр украинской мовы и литературы так вот то правописание увы увы это попытка диалекты мовы и устной речи - вписать в правила...
лучше бы в правописании еврей заменили как пишут все в Европе у словян и не только.... напрмиер как в польском языке и правописании
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11.05.2021 15:30 Відповісти
ШТА? Кацапи шолє?
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11.05.2021 15:39 Відповісти
Його колись скасували ті, хто ненавидить українську мову. Ті, хто зробили її штучно схожою на московську.
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11.05.2021 15:53 Відповісти
Местечковым анахронизмами ни один классик от запада до востока не пользовался.
Берём хоть Вильде, Кобылянскую хоть Гончара и Загребельного.
Ноль.
Эту мульку выдумали кацапы для издевательства над литературным украинским языком.
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11.05.2021 15:58 Відповісти
а мені цікаво, яке тепер покарання понесе суддя ОАСК, котрий виніс протиправне рішення?.
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11.05.2021 15:46 Відповісти
Суддя не несе відповідальність за судову помилку - для того і є апеляційний та касаційний перегляди, аби помилки виправляти.
Відповідальність для судді настає тільки, якщо доведено підроблення, хабарництво і т.п. А за правову позицію не карають, бо це обнулило б принцип незалежності суддів - вони би боялися рішення проти держави виносити. А то би вже був перекос в іншу сторону.
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11.05.2021 22:21 Відповісти
Щоб варнякать про український правопис треба ним користуватись, а то дехто шрайбає на парашному їзику, а про правопис говорить, що він не такий для магістрів!
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11.05.2021 15:47 Відповісти
Хто в темі, поясніть, що у новому правописі нове, і через що такі ледь не бійки?
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11.05.2021 16:04 Відповісти
Слово членососка признано некошереым и предлагают использовать членососкыня.
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11.05.2021 16:12 Відповісти
Невже? Наразі апеляційні та ВС в рішеннях пишуть стандартні фрази типу «ваши доводи не заслуговують на увагу», не зважаючи на те що їм платять судовий збір та зарплату за розгляд цих доказів. ВС взагалі не хоче працювати: футболять лізь би не працювати, прицьому це роблять навіть не судді, а їх помічники.
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11.05.2021 17:45 Відповісти
Україножери вчергове отримали по писку.
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11.05.2021 21:04 Відповісти
 
 