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США будут содействовать успеху "Крымской платформы", - Госдепартамент

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

США будут содействовать успеху

Соединенные Штаты полностью поддерживают инициативу Украины "Крымская платформа" и будут прилагать усилия вместе с партнерами, чтобы она имела успех и привлекла международное внимание к последствиям оккупации РФ украинского полуострова.

Об этом заявил и. о. помощника госсекретаря США Филип Рикер, сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на Укринформ.

"Мы с удовольствием ждем, чтобы поддержать запуск Украиной инициативы "Крымская платформа", - отметил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

"И это будет действительно отличной возможностью привлечь международное внимание к стратегическим последствиям российской оккупации и милитаризации Крыма, в том числе масштабным последствиям для безопасности в Черном море", - подчеркнул американский дипломат.

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В этой связи Рикер отметил, что Соединенные Штаты будут прилагать усилия как на месте через Посольство США в Киеве, так и через союзников и партнеров, чтобы "инициатива "Крымская платформа" имела успех".

Автор: Володимир Янченко
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Нужно чтоб петро порошенко тоже в єтом платформе участвовал , но где он ??
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11.05.2021 20:32 Ответить
...Приближается завершение переговоров о предоставлении Украине статуса главного союзника США, который не является членом НАТО.
Это значительно важнее, чем предоставление ПДЧ. Ведь что это такое? Может быть, через год, если позволит господин Орбан, Макрон и Меркель, Украину примут в НАТО. А ей нужна военная поддержка не через год, а завтра. А этот статус позволяет резко расширить военное сотрудничество и поставки вооружений.
Это все тоже самое, что и НАТО, кроме прямого перебрасывания американских дивизий. Не думаю, что на это кто-то рассчитывает. Но при таком объеме военной поддержки и экономически удушающих мер против России Украина и сама справится с российской агрессией. - https://charter97.org/ru/news/2021/5/11/421852/
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11.05.2021 21:42 Ответить
-
Доктор, приезжие из России называют меня предателем…
-
А вы на референдум ходили?
-
Конечно, мы бежали, всей семьёй !


-
Я бы не стал кичиться тем, что у вас больна вся семья …
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11.05.2021 23:51 Ответить
Зачем Гитлер снял 2 танковые дивизии с Курской Дуги и срочно перебросил их в Европу?правильный ответ,в Европе решалась Судьба Мира,а не зачуханом СССре жравшем тушонку Рузвельта.... Тундра Тайга миру не нужныСША сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент - Цензор.НЕТ 9052
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12.05.2021 06:34 Ответить
Речь Порошенко в обеих Палатах Конгресса США в сентябре есть в Ютьюбе. США сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент - Цензор.НЕТ 7242Там Порошенко сказал все о дураках и дебилах РАБссии.... США сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент - Цензор.НЕТ 7242
Вова Зименский,для тебя барана оставили...и для Истории США сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент - Цензор.НЕТ 8341
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12.05.2021 06:37 Ответить
 
 