США будут содействовать успеху "Крымской платформы", - Госдепартамент
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Соединенные Штаты полностью поддерживают инициативу Украины "Крымская платформа" и будут прилагать усилия вместе с партнерами, чтобы она имела успех и привлекла международное внимание к последствиям оккупации РФ украинского полуострова.
Об этом заявил и. о. помощника госсекретаря США Филип Рикер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы с удовольствием ждем, чтобы поддержать запуск Украиной инициативы "Крымская платформа", - отметил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.
"И это будет действительно отличной возможностью привлечь международное внимание к стратегическим последствиям российской оккупации и милитаризации Крыма, в том числе масштабным последствиям для безопасности в Черном море", - подчеркнул американский дипломат.
В этой связи Рикер отметил, что Соединенные Штаты будут прилагать усилия как на месте через Посольство США в Киеве, так и через союзников и партнеров, чтобы "инициатива "Крымская платформа" имела успех".
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Это значительно важнее, чем предоставление ПДЧ. Ведь что это такое? Может быть, через год, если позволит господин Орбан, Макрон и Меркель, Украину примут в НАТО. А ей нужна военная поддержка не через год, а завтра. А этот статус позволяет резко расширить военное сотрудничество и поставки вооружений.
Это все тоже самое, что и НАТО, кроме прямого перебрасывания американских дивизий. Не думаю, что на это кто-то рассчитывает. Но при таком объеме военной поддержки и экономически удушающих мер против России Украина и сама справится с российской агрессией. - https://charter97.org/ru/news/2021/5/11/421852/
Доктор, приезжие из России называют меня предателем…
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А вы на референдум ходили?
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Конечно, мы бежали, всей семьёй !
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Я бы не стал кичиться тем, что у вас больна вся семья …
Вова Зименский,для тебя барана оставили...и для Истории