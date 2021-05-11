США будут содействовать успеху "Крымской платформы", - Госдепартамент

Соединенные Штаты полностью поддерживают инициативу Украины "Крымская платформа" и будут прилагать усилия вместе с партнерами, чтобы она имела успех и привлекла международное внимание к последствиям оккупации РФ украинского полуострова.

Об этом заявил и. о. помощника госсекретаря США Филип Рикер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с удовольствием ждем, чтобы поддержать запуск Украиной инициативы "Крымская платформа", - отметил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

"И это будет действительно отличной возможностью привлечь международное внимание к стратегическим последствиям российской оккупации и милитаризации Крыма, в том числе масштабным последствиям для безопасности в Черном море", - подчеркнул американский дипломат.

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В этой связи Рикер отметил, что Соединенные Штаты будут прилагать усилия как на месте через Посольство США в Киеве, так и через союзников и партнеров, чтобы "инициатива "Крымская платформа" имела успех".