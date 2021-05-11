США сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент

Сполучені Штати повністю підтримують ініціативу України "Кримська платформа" і докладатимуть зусиль разом із партнерами, щоб вона мала успіх і привернула міжнародну увагу до наслідків окупації РФ українського півострова.

Про це заявив в. о. помічника держсекретаря США Філіп Рікер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми з задоволенням чекаємо, щоб підтримати запуск Україною ініціативи "Кримська платформа", - зазначив високопоставлений представник Держдепартаменту США.

"І це буде справді чудовою можливістю залучити міжнародну увагу до стратегічних наслідків російської окупації і мілітаризації Криму, зокрема масштабних наслідків для безпеки в Чорному морі", - підкреслив американський дипломат.

У зв'язку з цим Рікер зазначив, що Сполучені Штати докладатимуть зусиль як на місці через Посольство США в Києві, так і через союзників і партнерів, щоб "ініціатива" Кримської платформи "мала успіх".

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