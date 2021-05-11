США сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент
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Сполучені Штати повністю підтримують ініціативу України "Кримська платформа" і докладатимуть зусиль разом із партнерами, щоб вона мала успіх і привернула міжнародну увагу до наслідків окупації РФ українського півострова.
Про це заявив в. о. помічника держсекретаря США Філіп Рікер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми з задоволенням чекаємо, щоб підтримати запуск Україною ініціативи "Кримська платформа", - зазначив високопоставлений представник Держдепартаменту США.
"І це буде справді чудовою можливістю залучити міжнародну увагу до стратегічних наслідків російської окупації і мілітаризації Криму, зокрема масштабних наслідків для безпеки в Чорному морі", - підкреслив американський дипломат.
У зв'язку з цим Рікер зазначив, що Сполучені Штати докладатимуть зусиль як на місці через Посольство США в Києві, так і через союзників і партнерів, щоб "ініціатива" Кримської платформи "мала успіх".
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Это значительно важнее, чем предоставление ПДЧ. Ведь что это такое? Может быть, через год, если позволит господин Орбан, Макрон и Меркель, Украину примут в НАТО. А ей нужна военная поддержка не через год, а завтра. А этот статус позволяет резко расширить военное сотрудничество и поставки вооружений.
Это все тоже самое, что и НАТО, кроме прямого перебрасывания американских дивизий. Не думаю, что на это кто-то рассчитывает. Но при таком объеме военной поддержки и экономически удушающих мер против России Украина и сама справится с российской агрессией. - https://charter97.org/ru/news/2021/5/11/421852/
Доктор, приезжие из России называют меня предателем…
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А вы на референдум ходили?
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Конечно, мы бежали, всей семьёй !
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Я бы не стал кичиться тем, что у вас больна вся семья …
Вова Зименский,для тебя барана оставили...и для Истории