УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15784 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
998 5
Держдепартамент США (1306) Крим (12756) Кримська платформа (314)

США сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

США сприятимуть успіху

Сполучені Штати повністю підтримують ініціативу України "Кримська платформа" і докладатимуть зусиль разом із партнерами, щоб вона мала успіх і привернула міжнародну увагу до наслідків окупації РФ українського півострова.

Про це заявив в. о. помічника держсекретаря США Філіп Рікер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми з задоволенням чекаємо, щоб підтримати запуск Україною ініціативи "Кримська платформа", - зазначив високопоставлений представник Держдепартаменту США.

"І це буде справді чудовою можливістю залучити міжнародну увагу до стратегічних наслідків російської окупації і мілітаризації Криму, зокрема масштабних наслідків для безпеки в Чорному морі", - підкреслив американський дипломат.

У зв'язку з цим Рікер зазначив, що Сполучені Штати докладатимуть зусиль як на місці через Посольство США в Києві, так і через союзників і партнерів, щоб "ініціатива" Кримської платформи "мала успіх".

Читайте також: Блінкен підтвердив участь США на високому рівні в саміті "Кримської платформи", - Кулеба
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно чтоб петро порошенко тоже в єтом платформе участвовал , но где он ??
показати весь коментар
11.05.2021 20:32 Відповісти
...Приближается завершение переговоров о предоставлении Украине статуса главного союзника США, который не является членом НАТО.
Это значительно важнее, чем предоставление ПДЧ. Ведь что это такое? Может быть, через год, если позволит господин Орбан, Макрон и Меркель, Украину примут в НАТО. А ей нужна военная поддержка не через год, а завтра. А этот статус позволяет резко расширить военное сотрудничество и поставки вооружений.
Это все тоже самое, что и НАТО, кроме прямого перебрасывания американских дивизий. Не думаю, что на это кто-то рассчитывает. Но при таком объеме военной поддержки и экономически удушающих мер против России Украина и сама справится с российской агрессией. - https://charter97.org/ru/news/2021/5/11/421852/
показати весь коментар
11.05.2021 21:42 Відповісти
-
Доктор, приезжие из России называют меня предателем…
-
А вы на референдум ходили?
-
Конечно, мы бежали, всей семьёй !


-
Я бы не стал кичиться тем, что у вас больна вся семья …
показати весь коментар
11.05.2021 23:51 Відповісти
Зачем Гитлер снял 2 танковые дивизии с Курской Дуги и срочно перебросил их в Европу?правильный ответ,в Европе решалась Судьба Мира,а не зачуханом СССре жравшем тушонку Рузвельта.... Тундра Тайга миру не нужныСША сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент - Цензор.НЕТ 9052
показати весь коментар
12.05.2021 06:34 Відповісти
Речь Порошенко в обеих Палатах Конгресса США в сентябре есть в Ютьюбе. США сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент - Цензор.НЕТ 7242Там Порошенко сказал все о дураках и дебилах РАБссии.... США сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент - Цензор.НЕТ 7242
Вова Зименский,для тебя барана оставили...и для Истории США сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент - Цензор.НЕТ 8341
показати весь коментар
12.05.2021 06:37 Відповісти
 
 