Прожиточный минимум будет повышаться до справедливого уровня, - Шмыгаль
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Кабмин по поручению президента пересматривает прожиточный минимум, чтобы увеличить его до справедливого уровня.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания с представителями Минсоцполитики, Минфина, Минэкономики, Офиса Президента, профильных комитетов Верховной Рады и ученых, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"В рамках инициативы президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума", - подчеркнул глава правительства.
В Министерстве соцполитики уже анонсировали увеличение прожиточного минимума для расчета основных пенсий и зарплат.
На сегодняшний день прожиточный минимум в Украине составляет 2 189 грн (с 1 января).
С 1 июля 2021 года он составит 2 294 грн, а с 1 декабря – 2 393 грн.
В 2022 он должен вырасти на 14%, в 2023 году — на 15%, в 2024 году — на 25%.
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С 1 июля 2021 года он составит 2 294 грн, а с 1 декабря - 2 393 грн.
В 2022 он должен вырасти на 14%, в 2023 году - на 15%, в 2024 году - на 25%.
Грядёт баснословный рост благосостояния украинцев! ))
Теперь, с таким "повышением" нам будут пофиг и тарифы, и цены в магазинах, и инфляция.
У Ахметова справедливый прожиточный минимум составляет 100 справедливых прожиточных минимумов Шмыгаля, тогда как справедливый прожиточный минимум Шмыгаля составляет 100 прожиточных минимумов рядового украинца.
И лучше в итоге от этого не будет никому.
Выше прожиточный минимум - выше налоги, выше цены.
А поскольку повышение ЗП себе вы обеспечить не в состоянии, то вам песец. Вот на этот минимум и будете теперь жить.
Ви ж і так даєте субсидії які отримують пенсіонери та ті хто працюють на мінімалку і більше - так де логіка в цих прожиткових мінімумах якщо вони не працюють??
НАВЕДІТЬ ПОРЯДОК...
Нам лучше не знать, какой уровень жизни украинцев еврей Шмыгаль считает справедливым.