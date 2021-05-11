Прожиточный минимум будет повышаться до справедливого уровня, - Шмыгаль

Кабмин по поручению президента пересматривает прожиточный минимум, чтобы увеличить его до справедливого уровня.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания с представителями Минсоцполитики, Минфина, Минэкономики, Офиса Президента, профильных комитетов Верховной Рады и ученых, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"В рамках инициативы президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума", - подчеркнул глава правительства.

В Министерстве соцполитики уже анонсировали увеличение прожиточного минимума для расчета основных пенсий и зарплат.

На сегодняшний день прожиточный минимум в Украине составляет 2 189 грн (с 1 января).

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С 1 июля 2021 года он составит 2 294 грн, а с 1 декабря – 2 393 грн.

В 2022 он должен вырасти на 14%, в 2023 году — на 15%, в 2024 году — на 25%.