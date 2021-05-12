Прожитковий мінімум підвищуватиметься до справедливого рівня, - Шмигаль
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Кабмін за дорученням президента переглядає прожитковий мінімум, щоб збільшити його до справедливого рівня.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з представниками Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки, Офісу президента, профільних комітетів Верховної Ради і вчених, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"У рамках ініціативи президента щодо подолання бідності в Україні працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму", - підкреслив глава уряду.
У Міністерстві соцполітики вже анонсували збільшення прожиткового мінімуму для розрахунку основних пенсій і зарплат.
На сьогодні прожитковий мінімум в Україні становить 2 189 грн (з 1 січня).
З 1 липня 2021 року він становитиме 2 294 грн, а з 1 грудня - 2 393 грн.
У 2022 він має вирости на 14%, в 2023 році - на 15%, в 2024 році - на 25%.
Будь ласка, зачекайте...
С 1 июля 2021 года он составит 2 294 грн, а с 1 декабря - 2 393 грн.
В 2022 он должен вырасти на 14%, в 2023 году - на 15%, в 2024 году - на 25%.
Грядёт баснословный рост благосостояния украинцев! ))
Теперь, с таким "повышением" нам будут пофиг и тарифы, и цены в магазинах, и инфляция.
У Ахметова справедливый прожиточный минимум составляет 100 справедливых прожиточных минимумов Шмыгаля, тогда как справедливый прожиточный минимум Шмыгаля составляет 100 прожиточных минимумов рядового украинца.
И лучше в итоге от этого не будет никому.
Выше прожиточный минимум - выше налоги, выше цены.
А поскольку повышение ЗП себе вы обеспечить не в состоянии, то вам песец. Вот на этот минимум и будете теперь жить.
Ви ж і так даєте субсидії які отримують пенсіонери та ті хто працюють на мінімалку і більше - так де логіка в цих прожиткових мінімумах якщо вони не працюють??
НАВЕДІТЬ ПОРЯДОК...
Нам лучше не знать, какой уровень жизни украинцев еврей Шмыгаль считает справедливым.