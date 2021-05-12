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Прожитковий мінімум підвищуватиметься до справедливого рівня, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Прожитковий мінімум підвищуватиметься до справедливого рівня, - Шмигаль

Кабмін за дорученням президента переглядає прожитковий мінімум, щоб збільшити його до справедливого рівня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з представниками Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки, Офісу президента, профільних комітетів Верховної Ради і вчених, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"У рамках ініціативи президента щодо подолання бідності в Україні працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму", - підкреслив глава уряду.

У Міністерстві соцполітики вже анонсували збільшення прожиткового мінімуму для розрахунку основних пенсій і зарплат.

Читайте також: Мінсоцполітики розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини

На сьогодні прожитковий мінімум в Україні становить 2 189 грн (з 1 січня).

З 1 липня 2021 року він становитиме 2 294 грн, а з 1 грудня - 2 393 грн.

У 2022 він має вирости на 14%, в 2023 році - на 15%, в 2024 році - на 25%.
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Топ коментарі
+4
или справедливый уровень будет понижаться до прожиточного минимума )
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11.05.2021 23:23
+4
... лет так через 200...
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11.05.2021 23:26
+4
Вечірня казочка від слуг.
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11.05.2021 23:28
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Будет $ 1200 как в европейской стране.
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11.05.2021 23:22 Відповісти
... лет так через 200...
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11.05.2021 23:26 Відповісти
И только у тех, кто успеет выехать из Украины в ЕС.
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12.05.2021 01:56 Відповісти
или справедливый уровень будет понижаться до прожиточного минимума )
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11.05.2021 23:23 Відповісти
Про рівень життя ,то чув ,а ось що таке "справедливий уровень" ,то вперше чую!!!
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11.05.2021 23:36 Відповісти
Єдиним реальним критерієм оцінювання діяльності влади ,є рівень життя народа ,всього народа ,а не окремих осіб,чи груп осіб !!!))
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11.05.2021 23:38 Відповісти
)) та да.
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11.05.2021 23:46 Відповісти
за чей счет банкет будет? не уж то отсебя любимых оторвете? не думаю...
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11.05.2021 23:27 Відповісти
Соответственно будет увеличиваться налог у физических лиц ФЛП, к которым привязан этот минимум. В общем эта новость об увеличении налогов для работающих по- белому.
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12.05.2021 05:59 Відповісти
Вечірня казочка від слуг.
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11.05.2021 23:28 Відповісти
На добраніч ,малята!!! Казка від зеленої плісняви "мудрому наріду" !!!))))
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11.05.2021 23:33 Відповісти
..так "кроля" з "гнойсманом" згадайте,чи "забули"???Теж саме робили,знецінив гривню на 300%?? "Зелені" ідуть тим же шляхом..То не верещіть будь-ласка..
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12.05.2021 09:15 Відповісти
нам бы не минимум поднять, а цены опустить.... а отнять у других или вкл печатный станок так это и дурак сможет, мы уже были миллионерами - результат печален!
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11.05.2021 23:28 Відповісти
Який мінімум? Епоха бідності минула ще 2 роки тому.
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11.05.2021 23:31 Відповісти
Минимум не может быть справедливым! ...в отличии от максимума...*)
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11.05.2021 23:40 Відповісти
На сегодняшний день прожиточный минимум в Украине составляет 2 189 грн (с 1 января).

С 1 июля 2021 года он составит 2 294 грн, а с 1 декабря - 2 393 грн.
В 2022 он должен вырасти на 14%, в 2023 году - на 15%, в 2024 году - на 25%.
Прожиточный минимум будет повышаться до справедливого уровня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7365

Грядёт баснословный рост благосостояния украинцев! ))
Теперь, с таким "повышением" нам будут пофиг и тарифы, и цены в магазинах, и инфляция. Прожиточный минимум будет повышаться до справедливого уровня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6069
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11.05.2021 23:56 Відповісти
Справедливый прожиточный минимум понятие относительное.
У Ахметова справедливый прожиточный минимум составляет 100 справедливых прожиточных минимумов Шмыгаля, тогда как справедливый прожиточный минимум Шмыгаля составляет 100 прожиточных минимумов рядового украинца.
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11.05.2021 23:57 Відповісти
ну если взять одного Ахметова и поделить на украинцев .... и не отпускать сразу, а поделить ещё и ещё ....
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12.05.2021 00:30 Відповісти
То будет, как в 1917-м.

И лучше в итоге от этого не будет никому.
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12.05.2021 01:54 Відповісти
та да Ахметка у нас по своему функционалу такой же как и Николай второй в то время
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12.05.2021 11:28 Відповісти
что-то сцыкатно становится от таких заявлений, учителям уже обещали в своё время ....
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12.05.2021 00:28 Відповісти
Банкет-то за ваш счет, зебилы.

Выше прожиточный минимум - выше налоги, выше цены.
А поскольку повышение ЗП себе вы обеспечить не в состоянии, то вам песец. Прожитковий мінімум підвищуватиметься до справедливого рівня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6939 Вот на этот минимум и будете теперь жить.
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12.05.2021 01:53 Відповісти
Це ні про що. А так званий "фактичний прожитковий мінімум теж виросте"? А є ж ще мінімалка... Наплодили цих сутностей...
Ви ж і так даєте субсидії які отримують пенсіонери та ті хто працюють на мінімалку і більше - так де логіка в цих прожиткових мінімумах якщо вони не працюють??
НАВЕДІТЬ ПОРЯДОК...
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12.05.2021 01:56 Відповісти
Слышали мы эту песню про "справедливость".
Нам лучше не знать, какой уровень жизни украинцев еврей Шмыгаль считает справедливым.
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12.05.2021 02:48 Відповісти
Благодаря нашим великим деятелям сначала цены повышаются на 50% а потом прожиточный минимум на 3%
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12.05.2021 05:24 Відповісти
было бы справедливо если бы вы жили на прожиточный минимум...
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12.05.2021 07:12 Відповісти
А в какой .... сидят пенсионеры с пенсией 1782 гр?
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12.05.2021 08:01 Відповісти
Вот теперь заживём,икру черную хавать будем и не благодарите!
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12.05.2021 08:22 Відповісти
Заставить бы этого ШМЫГАЛЯ на 2294гр прожить месяц,не ,до очередного повышения до декабря а потом узнать справедливый этот уровень?
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12.05.2021 08:27 Відповісти
..забрав с 2014 года,пенсию- 300 в долларовом эквиваленте,сейчас имею с "покращаннями" и "индексациями.. аж 140 долларов,уже на протяжении 7-ми лет.. Хорош мандеть "правители" долбанные!!
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12.05.2021 09:11 Відповісти
Шёл третий год конца эпохи бедности - решили,что 90$ прож.минимума как-то несолидно и решили в следующем году поднять его на 15%.А пенсы и на 60$ поживут.
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12.05.2021 10:08 Відповісти
Прожиточный минимум - "Нас не догонят..."
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12.05.2021 11:40 Відповісти
 
 