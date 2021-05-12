Прожитковий мінімум підвищуватиметься до справедливого рівня, - Шмигаль

Кабмін за дорученням президента переглядає прожитковий мінімум, щоб збільшити його до справедливого рівня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з представниками Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки, Офісу президента, профільних комітетів Верховної Ради і вчених, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"У рамках ініціативи президента щодо подолання бідності в Україні працюємо над встановленням справедливого прожиткового мінімуму", - підкреслив глава уряду.

У Міністерстві соцполітики вже анонсували збільшення прожиткового мінімуму для розрахунку основних пенсій і зарплат.

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На сьогодні прожитковий мінімум в Україні становить 2 189 грн (з 1 січня).

З 1 липня 2021 року він становитиме 2 294 грн, а з 1 грудня - 2 393 грн.

У 2022 він має вирости на 14%, в 2023 році - на 15%, в 2024 році - на 25%.