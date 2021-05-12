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США (23191) Ходжес (135)

США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес

Соединенным Штатам следует предоставить Украине статус своего основного союзника вне Альянса, чтобы выразить стране поддержку.

Об этом бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес сказал во время выступления на конференции "Украина в Вашингтоне", организованной Фондом США-Украина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина должна получить статус основного союзника вне НАТО. Это следует сделать, чтобы изменить нарратив дискуссии и послать сигнал как украинским друзьям, так и Кремлю, что Украина для нас важна", - сказал Ходжес.

Он отметил важность расширения механизмов эффективного двустороннего сотрудничества между США и Украиной. "Я был рад очень конструктивному визиту госсекретаря Блинкена в Украину. Это - начало создания необходимых механизмов для сущностного двустороннего соглашения между США и Украиной", - отметил экс-командующий.

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Ходжес добавил, что США "необходимо будет приобщить остальных членов НАТО". "Нет смысла говорить о членстве Украины в НАТО, пока США и Украина не создадут подобные механизмы", - подытожил отставной генерал.

Американское правительство предоставляет статус главного союзника вне НАТО странам, которые имеют стратегические отношения с вооруженными силами США, но не являются членами Североатлантического альянса. На сегодня этот статус имеют 18 стран (в том числе Австралия, Бразилия, Израиль, Южная Корея, Япония). Он не предусматривает коллективной обороны, однако дает ряд военных и финансовых преимуществ.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Ходжес говорит правильные вещи -пока мы получим пдч и вступим в НАТО пройдёт куча времени и за это время ***** может натворить делов
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12.05.2021 00:51
+13
все бывшие говорят поразительно правильные вещи США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 8809
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12.05.2021 01:40
+12
_Должны! Но... Байден очередной пустозвон, обама-2. Пока Байден болтает, кремль атакует уже сами Штаты!
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12.05.2021 01:29
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Правила форума Совет форумчан
Та за США как раз, уверен, не заржавеет. Относительно слугостана - совсем нет уверенности.
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12.05.2021 00:44 Ответить
Слугостан , заставимо !!
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12.05.2021 00:50 Ответить
Вот и получил зеля ответ на свой самый грозный и смелый вопрос Байдену по поводу НАТО. Кого ты на слабо попробовал взять? Сейчас вместо ответа дрыснет в какое-нибудь турне к теплым берегам, типа "отдохнуть от зетанических усилий по безрезультатной борьбе со всем подряд".
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12.05.2021 00:52 Ответить
то не була "безрезультатна боротьба з усім"... то було продовження "розсміши коміка" з іншими персонажами....
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12.05.2021 11:06 Ответить
"Рассмеши комика" закончилось еще на стадионе. Потом началось "Обуй зебирателя". 26% в визгливом восторге.
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12.05.2021 11:21 Ответить
Да, уверенности нет, зато есть технологии отслеживания и сдерживания.
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12.05.2021 01:10 Ответить
Ага, щас. Нє заржавєєт. За біороботом байденом, який з самого початку прогнувся перед куйлом - точно "не заржавеет".
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12.05.2021 08:09 Ответить
Вы были бы такие смешные чебурашки с чебурЭками в лапах ,если бы не были такими падлючими и кровожадными ...
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12.05.2021 09:25 Ответить
Хватит уже брать обязательства которые не можешь выполнить. Америка никогда не будет воевать за Украину с ядерной страной.
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12.05.2021 00:47 Ответить
С ядреной, а не с ядерной, не путайте буквы в словах. И про "никогда" еще древние философы высказались.
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12.05.2021 00:54 Ответить
Никто не будет воевать с ядерной страной - это прошлый век.
В 21-м веке есть экономические и технологические рычаги - тихо и экологично.
Не подкопаешься.
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12.05.2021 01:07 Ответить
Наверно из-за этой "экономической войны" фонды и звр рашки набухли долларами как яйца гориллы? Проснитесь, вас тупо дурят. Погугли сколько нефти покупает США у Путина.
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12.05.2021 02:33 Ответить
В одном с тобой согласен, что нефть принадлежит всецело Тупину ,а ты вместе с **************** идешьнах...
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12.05.2021 09:30 Ответить
По подводному трансатлантическому нефтероводу?
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12.05.2021 11:26 Ответить
Привет, мой махнарылый друг!
Для разаблачения Крававых Планов Наты - приглашаю на ветку
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/309#comment_76210537
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12.05.2021 12:14 Ответить
то ты гнилую чмошную рашку называешь "ядерной страной"? США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 9898
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12.05.2021 01:25 Ответить
Называй как хочешь - количество боеголовок от этого не меняется.
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12.05.2021 01:29 Ответить
А это и не нужно, мы вас сами зах....им ,только с американским оружием...
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12.05.2021 09:27 Ответить
Ходжес говорит правильные вещи -пока мы получим пдч и вступим в НАТО пройдёт куча времени и за это время ***** может натворить делов
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12.05.2021 00:51 Ответить
Американское присутствие и американские военные стандарты -
лучшее средство борьбы с коррупцией.
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12.05.2021 01:04 Ответить
_Должны! Но... Байден очередной пустозвон, обама-2. Пока Байден болтает, кремль атакует уже сами Штаты!
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12.05.2021 01:29 Ответить
Кремль ПЫТАЕТСЯ атаковать.
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12.05.2021 01:32 Ответить
Ну как хочешь. Факты остаются фактами независимо от.
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12.05.2021 01:39 Ответить
Факты чего ?
Факты ПОПЫТОК нанести ущерб. И где тот ущерб ?
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12.05.2021 01:43 Ответить
Newsmax

3tSpiuonust hrfcoresdd ·

The Colonial Pipeline oil situation has led to some criticism for the Biden energy policies. Emerald Robinson reports.

Via American Agenda on Newsmax TV: nws.mx/tv

Newsmax

6sthhSp ohfnsoarrsetdi ·

Gas lines, prices surge in South after Colonial pipeline attack http://ow.ly/zPXF50EK6fx
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12.05.2021 02:15 Ответить
А ***** ,пишется с большой буквы ,животное
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12.05.2021 09:33 Ответить
Давно пора! Политическая воля нужна конгресса и подпись Байдена!!! Пусть на деле сделают... А пока только один пук в лужу....бла-бла...
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12.05.2021 01:37 Ответить
все бывшие говорят поразительно правильные вещи США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 8809
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12.05.2021 01:40 Ответить
Спочатку треба почекати відновлення посади спец.посланника по Україні. Уже ж прийнято законопроект і відправлено для подальшого розгляду.
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12.05.2021 02:08 Ответить
Ага, а потім почекати, поки посланець увійде в курс справи, потім будуть узгоджувати політику, а потім - рак свисне.
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12.05.2021 08:12 Ответить
А ну ка быстро признали нас " братьями ", пиндосы афро-американские!
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12.05.2021 02:42 Ответить
Михуил - ватный рашистский длбб, в спам,животное...
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12.05.2021 09:35 Ответить
Началась всемирная война ( в голове Путина она идет давно), в США спохватились только сейчас? до американцев начало доходить, что атаки на их инфраструктуры, это элементы битвы за Украину, как видится это в воспаленном мозгу кремлевского параноика. В Кремле навсегда поселилось в головах владык (они знают со своей истории), так было всегда в их политике: за Украину надо жестоко сражаться, и, после поражений, победа останется за ними - с Польшей, Турцией. С Наполеоном, С Гитлером. С Хмельницким, Виговским, Мазепой. С Петлюрой. С Бандерой... С США. Биться до последнего украинца. Как поступали: петры, катьки, николки, ленины, сталины и прочие путины. Европейцы могут быть пока спокойны; их будут ублажать газом и нефтью, чтоб они свой язык в заднице держали, пока идет сражение в путинской голове. Отсюда маневры на границах Украины (на большее пока они не решаются, в силу изучения мировой атмосферы: то самолетик запустят не туда, то еще какую-то шпионскую вылазку со шпилями-вилями и отравлениями организуют, с завываниями и причитаниями в истеричной прессе; Ху..лу Таврическом это нравится, ибо не всегда трезвый народ на него глядит и ценит - воюет знать, наш батюшка царь, за державу печется ). Эх, американцы! не вы ли разоружили украинцев, яо утащили в Россию? Теперь защищать голой задницей стараетесь, да голые аргументы тулите к нашей обороне независимости! Ваши базы уже должны быть на границе с Рашей. Польские войска ( с ними украинцы бессмертны в Европе!) там же, ибо на этих рубежах лучше защищать Польшу от врага. И никаких проблем с Россией. Пример - Крымская война в 19 веке. Коалиция мировых держав против одряхлевшей, деспотической монархии.
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12.05.2021 03:55 Ответить
РАБссия правильное название Мудаков Мавзоленйных США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 7742много ошибок в тексте.... США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 2217 США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 2217
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12.05.2021 04:57 Ответить
Еще одна поправочка , *всегда нетрезвый народ*...
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12.05.2021 09:38 Ответить
Начальник Пентагога Ллойд Остин недавно звонил в Киев,этот разговор записали Хмыри Мавзолея и сразу начали отводить свое говно от границ Украины....Быдло мавзолейное....скажите Миру, что сказал глава Пентагона украинскому коллеге??? США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 8563 США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 3181 стадо баранов... вы быдло трусливоеСША должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 3181 США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 8563
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12.05.2021 04:48 Ответить
США с 2014 года подарили Украине 5 миллиардов долларов на оборону и развитие военной инфраструктуры...,Спасение утопающих зависит от самих утопающих... США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 3434 США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 3434
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12.05.2021 04:52 Ответить
Які 5 мільярдів? Тарганів у голові притримай, сенатор з палати №6.
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12.05.2021 08:14 Ответить
Залишилося, щоб "найвеличніший" в його "стадіонній" манері поставив питання руба: "коли буде статус союзника". Хто ж той статус дасть, якщо його не просять і не вимагають.
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12.05.2021 06:54 Ответить
У мене складається враження, що він навмисно бикує, щоб отримати відмову.

Не пам'ятаю, щоб ВАЗеленський ставив такі вимоги фуйлу.
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12.05.2021 10:04 Ответить
если такое произойдет , тогда все офшорные монеты нужно будет побыстрячку вернуть в Украину , иначе механизм "быть основным союзником вне НАТО" их прикроет
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12.05.2021 09:40 Ответить
Чудова пропозиція, пане генерале.
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12.05.2021 10:00 Ответить
 
 