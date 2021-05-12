США мають визнати Україну основним союзником поза НАТО, - Ходжес
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполученим Штатам слід надати Україні статус свого основного союзника поза Альянсом, щоб висловити країні підтримку.
Про це колишній командувач сил США в Європі генерал Бен Ходжес сказав під час виступу на конференції "Україна у Вашингтоні", організованій Фондом США-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Україна має отримати статус основного союзника поза НАТО. Це слід зробити, аби змінити наратив дискусії та надіслати сигнал як українським друзям, так і Кремлю, що Україна для нас важлива", - сказав Ходжес.
Він наголосив на важливості розширення механізмів ефективної двосторонньої співпраці між США та Україною. "Я був радий дуже конструктивному візиту держсекретаря Блінкена до України. Це - початок створення необхідних механізмів для сутнісної двосторонньої угоди між США та Україною", - зазначив екскомандувач.
Ходжес додав, що США "необхідно буде долучити решту членів НАТО". "Немає сенсу говорити про членство України в НАТО, поки США та Україна не створять подібні механізми", - підсумував відставний генерал.
Американський уряд надає статус головного союзника поза НАТО країнам, які мають стратегічні відносини зі збройними силами США, однак не є членами Північноатлантичного альянсу. Цей статус, який на сьогодні мають 18 держав (у тому числі Австралія, Бразилія, Ізраїль, Південна Корея, Японія), не передбачає колективної оборони, але дає низку військових та фінансових переваг.
Будь ласка, зачекайте...
В 21-м веке есть экономические и технологические рычаги - тихо и экологично.
Не подкопаешься.
Для разаблачения Крававых Планов Наты - приглашаю на ветку
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/309#comment_76210537
лучшее средство борьбы с коррупцией.
Факты ПОПЫТОК нанести ущерб. И где тот ущерб ?
3tSpiuonust hrfcoresdd ·
The Colonial Pipeline oil situation has led to some criticism for the Biden energy policies. Emerald Robinson reports.
Via American Agenda on Newsmax TV: nws.mx/tv
Newsmax
6sthhSp ohfnsoarrsetdi ·
Gas lines, prices surge in South after Colonial pipeline attack http://ow.ly/zPXF50EK6fx
Не пам'ятаю, щоб ВАЗеленський ставив такі вимоги фуйлу.