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США (14476) Ходжес (139)

США мають визнати Україну основним союзником поза НАТО, - Ходжес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США мають визнати Україну основним союзником поза НАТО, - Ходжес

Сполученим Штатам слід надати Україні статус свого основного союзника поза Альянсом, щоб висловити країні підтримку.

Про це колишній командувач сил США в Європі генерал Бен Ходжес сказав під час виступу на конференції "Україна у Вашингтоні", організованій Фондом США-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна має отримати статус основного союзника поза НАТО. Це слід зробити, аби змінити наратив дискусії та надіслати сигнал як українським друзям, так і Кремлю, що Україна для нас важлива", - сказав Ходжес.

Він наголосив на важливості розширення механізмів ефективної двосторонньої співпраці між США та Україною. "Я був радий дуже конструктивному візиту держсекретаря Блінкена до України. Це - початок створення необхідних механізмів для сутнісної двосторонньої угоди між США та Україною", - зазначив екскомандувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічний курс України - членство в ЄС і НАТО. У червні можемо отримати потужний сигнал від країн Альянсу, - Зеленський. ВIДЕО

Ходжес додав, що США "необхідно буде долучити решту членів НАТО". "Немає сенсу говорити про членство України в НАТО, поки США та Україна не створять подібні механізми", - підсумував відставний генерал.

Американський уряд надає статус головного союзника поза НАТО країнам, які мають стратегічні відносини зі збройними силами США, однак не є членами Північноатлантичного альянсу. Цей статус, який на сьогодні мають 18 держав (у тому числі Австралія, Бразилія, Ізраїль, Південна Корея, Японія), не передбачає колективної оборони, але дає низку військових та фінансових переваг.

Також читайте: США вивчають можливості для посилення співпраці з безпеки з Україною, - Квін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Ходжес говорит правильные вещи -пока мы получим пдч и вступим в НАТО пройдёт куча времени и за это время ***** может натворить делов
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12.05.2021 00:51
+13
все бывшие говорят поразительно правильные вещи США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 8809
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12.05.2021 01:40
+12
_Должны! Но... Байден очередной пустозвон, обама-2. Пока Байден болтает, кремль атакует уже сами Штаты!
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12.05.2021 01:29
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Та за США как раз, уверен, не заржавеет. Относительно слугостана - совсем нет уверенности.
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12.05.2021 00:44 Відповісти
Слугостан , заставимо !!
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12.05.2021 00:50 Відповісти
Вот и получил зеля ответ на свой самый грозный и смелый вопрос Байдену по поводу НАТО. Кого ты на слабо попробовал взять? Сейчас вместо ответа дрыснет в какое-нибудь турне к теплым берегам, типа "отдохнуть от зетанических усилий по безрезультатной борьбе со всем подряд".
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12.05.2021 00:52 Відповісти
то не була "безрезультатна боротьба з усім"... то було продовження "розсміши коміка" з іншими персонажами....
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12.05.2021 11:06 Відповісти
"Рассмеши комика" закончилось еще на стадионе. Потом началось "Обуй зебирателя". 26% в визгливом восторге.
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12.05.2021 11:21 Відповісти
Да, уверенности нет, зато есть технологии отслеживания и сдерживания.
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12.05.2021 01:10 Відповісти
Ага, щас. Нє заржавєєт. За біороботом байденом, який з самого початку прогнувся перед куйлом - точно "не заржавеет".
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12.05.2021 08:09 Відповісти
Вы были бы такие смешные чебурашки с чебурЭками в лапах ,если бы не были такими падлючими и кровожадными ...
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12.05.2021 09:25 Відповісти
Хватит уже брать обязательства которые не можешь выполнить. Америка никогда не будет воевать за Украину с ядерной страной.
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12.05.2021 00:47 Відповісти
С ядреной, а не с ядерной, не путайте буквы в словах. И про "никогда" еще древние философы высказались.
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12.05.2021 00:54 Відповісти
Никто не будет воевать с ядерной страной - это прошлый век.
В 21-м веке есть экономические и технологические рычаги - тихо и экологично.
Не подкопаешься.
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12.05.2021 01:07 Відповісти
Наверно из-за этой "экономической войны" фонды и звр рашки набухли долларами как яйца гориллы? Проснитесь, вас тупо дурят. Погугли сколько нефти покупает США у Путина.
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12.05.2021 02:33 Відповісти
В одном с тобой согласен, что нефть принадлежит всецело Тупину ,а ты вместе с **************** идешьнах...
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12.05.2021 09:30 Відповісти
По подводному трансатлантическому нефтероводу?
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12.05.2021 11:26 Відповісти
Привет, мой махнарылый друг!
Для разаблачения Крававых Планов Наты - приглашаю на ветку
https://censor.net/ru/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste/sortby/tree/order/asc/page/309#comment_76210537
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12.05.2021 12:14 Відповісти
то ты гнилую чмошную рашку называешь "ядерной страной"? США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 9898
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12.05.2021 01:25 Відповісти
Называй как хочешь - количество боеголовок от этого не меняется.
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12.05.2021 01:29 Відповісти
А это и не нужно, мы вас сами зах....им ,только с американским оружием...
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12.05.2021 09:27 Відповісти
Ходжес говорит правильные вещи -пока мы получим пдч и вступим в НАТО пройдёт куча времени и за это время ***** может натворить делов
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12.05.2021 00:51 Відповісти
Американское присутствие и американские военные стандарты -
лучшее средство борьбы с коррупцией.
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12.05.2021 01:04 Відповісти
_Должны! Но... Байден очередной пустозвон, обама-2. Пока Байден болтает, кремль атакует уже сами Штаты!
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12.05.2021 01:29 Відповісти
Кремль ПЫТАЕТСЯ атаковать.
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12.05.2021 01:32 Відповісти
Ну как хочешь. Факты остаются фактами независимо от.
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12.05.2021 01:39 Відповісти
Факты чего ?
Факты ПОПЫТОК нанести ущерб. И где тот ущерб ?
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12.05.2021 01:43 Відповісти
Newsmax

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The Colonial Pipeline oil situation has led to some criticism for the Biden energy policies. Emerald Robinson reports.

Via American Agenda on Newsmax TV: nws.mx/tv

Newsmax

6sthhSp ohfnsoarrsetdi ·

Gas lines, prices surge in South after Colonial pipeline attack http://ow.ly/zPXF50EK6fx
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12.05.2021 02:15 Відповісти
А ***** ,пишется с большой буквы ,животное
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12.05.2021 09:33 Відповісти
Давно пора! Политическая воля нужна конгресса и подпись Байдена!!! Пусть на деле сделают... А пока только один пук в лужу....бла-бла...
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12.05.2021 01:37 Відповісти
все бывшие говорят поразительно правильные вещи США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 8809
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12.05.2021 01:40 Відповісти
Спочатку треба почекати відновлення посади спец.посланника по Україні. Уже ж прийнято законопроект і відправлено для подальшого розгляду.
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12.05.2021 02:08 Відповісти
Ага, а потім почекати, поки посланець увійде в курс справи, потім будуть узгоджувати політику, а потім - рак свисне.
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12.05.2021 08:12 Відповісти
А ну ка быстро признали нас " братьями ", пиндосы афро-американские!
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12.05.2021 02:42 Відповісти
Михуил - ватный рашистский длбб, в спам,животное...
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12.05.2021 09:35 Відповісти
Началась всемирная война ( в голове Путина она идет давно), в США спохватились только сейчас? до американцев начало доходить, что атаки на их инфраструктуры, это элементы битвы за Украину, как видится это в воспаленном мозгу кремлевского параноика. В Кремле навсегда поселилось в головах владык (они знают со своей истории), так было всегда в их политике: за Украину надо жестоко сражаться, и, после поражений, победа останется за ними - с Польшей, Турцией. С Наполеоном, С Гитлером. С Хмельницким, Виговским, Мазепой. С Петлюрой. С Бандерой... С США. Биться до последнего украинца. Как поступали: петры, катьки, николки, ленины, сталины и прочие путины. Европейцы могут быть пока спокойны; их будут ублажать газом и нефтью, чтоб они свой язык в заднице держали, пока идет сражение в путинской голове. Отсюда маневры на границах Украины (на большее пока они не решаются, в силу изучения мировой атмосферы: то самолетик запустят не туда, то еще какую-то шпионскую вылазку со шпилями-вилями и отравлениями организуют, с завываниями и причитаниями в истеричной прессе; Ху..лу Таврическом это нравится, ибо не всегда трезвый народ на него глядит и ценит - воюет знать, наш батюшка царь, за державу печется ). Эх, американцы! не вы ли разоружили украинцев, яо утащили в Россию? Теперь защищать голой задницей стараетесь, да голые аргументы тулите к нашей обороне независимости! Ваши базы уже должны быть на границе с Рашей. Польские войска ( с ними украинцы бессмертны в Европе!) там же, ибо на этих рубежах лучше защищать Польшу от врага. И никаких проблем с Россией. Пример - Крымская война в 19 веке. Коалиция мировых держав против одряхлевшей, деспотической монархии.
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12.05.2021 03:55 Відповісти
РАБссия правильное название Мудаков Мавзоленйных США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 7742много ошибок в тексте.... США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 2217 США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 2217
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12.05.2021 04:57 Відповісти
Еще одна поправочка , *всегда нетрезвый народ*...
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12.05.2021 09:38 Відповісти
Начальник Пентагога Ллойд Остин недавно звонил в Киев,этот разговор записали Хмыри Мавзолея и сразу начали отводить свое говно от границ Украины....Быдло мавзолейное....скажите Миру, что сказал глава Пентагона украинскому коллеге??? США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 8563 США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 3181 стадо баранов... вы быдло трусливоеСША должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 3181 США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 8563
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12.05.2021 04:48 Відповісти
США с 2014 года подарили Украине 5 миллиардов долларов на оборону и развитие военной инфраструктуры...,Спасение утопающих зависит от самих утопающих... США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 3434 США должны признать Украину основным союзником вне НАТО, – Ходжес - Цензор.НЕТ 3434
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12.05.2021 04:52 Відповісти
Які 5 мільярдів? Тарганів у голові притримай, сенатор з палати №6.
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12.05.2021 08:14 Відповісти
Залишилося, щоб "найвеличніший" в його "стадіонній" манері поставив питання руба: "коли буде статус союзника". Хто ж той статус дасть, якщо його не просять і не вимагають.
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12.05.2021 06:54 Відповісти
У мене складається враження, що він навмисно бикує, щоб отримати відмову.

Не пам'ятаю, щоб ВАЗеленський ставив такі вимоги фуйлу.
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12.05.2021 10:04 Відповісти
если такое произойдет , тогда все офшорные монеты нужно будет побыстрячку вернуть в Украину , иначе механизм "быть основным союзником вне НАТО" их прикроет
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12.05.2021 09:40 Відповісти
Чудова пропозиція, пане генерале.
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12.05.2021 10:00 Відповісти
 
 