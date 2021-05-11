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США вивчають можливості для посилення співпраці з безпеки з Україною, - Квін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США вивчають можливості для посилення співпраці з безпеки з Україною, - Квін

США бачать можливість для зростання партнерства з Україною з оборони та безпеки і вивчають можливості посилення співпраці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Через допомогу та співпрацю США з безпеки ми ясно дали зрозуміти, що ми віддані тому, щоб допомогти Україні захистити себе, і ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО і ключовими партнерами в тому, щоб досягти цієї спільної цілі. Ми також бачимо можливість для зростання, що продовжується, у нашому з Україною партнерстві з оборони та безпеки, і ми вивчаємо можливості для того, щоб надалі посилити співпрацю з безпеки між Сполученими Штатами та Україною", - сказала Квін на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у Києві у вівторок.

Вона додала, що загроза Україні є не лише зовнішньою.

"Україна також стикається з агресією всередині, у формі корупції. Корисливі інтереси та корумповані особи, які ставлять свої вузькі інтереси над інтересами українського народу, ослаблюють Українську державу та збільшують її вразливість", - зазначила Квін.

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Автор: Наталя Джума
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спасибо штатам, что они макают власть Украины в ее дерьмо, т.к. народ власть игнорирует... Респект штатам!!! От них помощь Украине как бы чиновники не пакостили
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11.05.2021 14:31 Відповісти
так - тяжело не согласиться - а может клоун пойдет на достроковые выборы - а то вызовы огромные . а оно откровенно не тянет
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11.05.2021 14:32 Відповісти
Не только не тянет, но и действует во вред Украине. Он со своим окружением ФСБ-ГРУ и коррупционной бандой уже представляют угрозу национальной безопасности Украины!
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11.05.2021 14:48 Відповісти
А, да? Изучают? Словоблудие.
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11.05.2021 14:33 Відповісти
Єрмачила все буде передавати у московію.
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11.05.2021 14:41 Відповісти
У Байдена и Порошенко хорошо налажен контакт и, в случае переизбрания последнего, вполне реально было получить статус "Major Non-NATO Ally".
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11.05.2021 14:55 Відповісти
 
 