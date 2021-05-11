США изучают возможности для усиления сотрудничества по безопасности с Украиной, - Квин

США видят возможность для роста партнерства с Украиной по обороне и безопасности и изучают возможности усиления сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Через помощь и сотрудничество США по безопасности мы ясно дали понять, что мы привержены тому, чтобы помочь Украине защитить себя, и мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ключевыми партнерами в том, чтобы достигнуть этой общей цели. Мы также видим возможность для продолжающегося роста в нашем с Украиной партнерстве по обороне и безопасности, и мы изучаем возможности для того, чтобы в дальнейшем усилить сотрудничество по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной", - сказала Квин на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве во вторник.

Она добавила, что угроза Украине является не только внешней.

"Украина также сталкивается с агрессией внутри, в форме коррупции. Корыстные интересы и коррумпированные лица, которые ставят свои узкие интересы над интересами украинского народа, ослабляют Украинское государство и увеличивают его уязвимость", - отметила Квин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий РФ, - посольство США