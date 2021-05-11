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Новости Политика Украины
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США изучают возможности для усиления сотрудничества по безопасности с Украиной, - Квин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США изучают возможности для усиления сотрудничества по безопасности с Украиной, - Квин

США видят возможность для роста партнерства с Украиной по обороне и безопасности и изучают возможности усиления сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Через помощь и сотрудничество США по безопасности мы ясно дали понять, что мы привержены тому, чтобы помочь Украине защитить себя, и мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ключевыми партнерами в том, чтобы достигнуть этой общей цели. Мы также видим возможность для продолжающегося роста в нашем с Украиной партнерстве по обороне и безопасности, и мы изучаем возможности для того, чтобы в дальнейшем усилить сотрудничество по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной", - сказала Квин на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве во вторник.

Она добавила, что угроза Украине является не только внешней.

"Украина также сталкивается с агрессией внутри, в форме коррупции. Корыстные интересы и коррумпированные лица, которые ставят свои узкие интересы над интересами украинского народа, ослабляют Украинское государство и увеличивают его уязвимость", - отметила Квин.

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спасибо штатам, что они макают власть Украины в ее дерьмо, т.к. народ власть игнорирует... Респект штатам!!! От них помощь Украине как бы чиновники не пакостили
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11.05.2021 14:31 Ответить
так - тяжело не согласиться - а может клоун пойдет на достроковые выборы - а то вызовы огромные . а оно откровенно не тянет
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11.05.2021 14:32 Ответить
Не только не тянет, но и действует во вред Украине. Он со своим окружением ФСБ-ГРУ и коррупционной бандой уже представляют угрозу национальной безопасности Украины!
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11.05.2021 14:48 Ответить
А, да? Изучают? Словоблудие.
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11.05.2021 14:33 Ответить
Єрмачила все буде передавати у московію.
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11.05.2021 14:41 Ответить
У Байдена и Порошенко хорошо налажен контакт и, в случае переизбрания последнего, вполне реально было получить статус "Major Non-NATO Ally".
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11.05.2021 14:55 Ответить
 
 