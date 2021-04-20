РУС
Приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий РФ, - посольство США

Сегодня 20 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин вопросы оборонного сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине. 

"Сегодня состоялся важный разговор с министром Тараном касательно американо-украинского оборонного сотрудничества. Мы приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики России", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Читайте также: В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины: РФ открыто подрывает усилия, направленные на установление мира

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

+17
15 тыс . убитых и 7 лет войны....
сейчас это называется "сдержанность"
20.04.2021 15:04
+13
Главный "партнер" дал понять - сидите молча и не квакайте. Спасибо, Гаранту!
20.04.2021 15:04
+11
Это все наш ПриЗедент Зелинский, он же Принижень, который научит всех, как "перестать стрелять"...
20.04.2021 15:05
Главный "партнер" дал понять - сидите молча и не квакайте. Спасибо, Гаранту!
20.04.2021 15:04
А до чого тут гарант? Не клейте дурня - спасібо великому другу України козаку байденку!
20.04.2021 15:45
Не знал, что президент Украины Байден. Если президент Украины моральный импотент, то такое и отношение.
20.04.2021 16:42
За помощь роисси в деле с Тегераном и Китаем,сп-2 достроят, а границу Украины сделать с ордой по Днепру или по Збруч?
20.04.2021 16:04
Идут торги.
20.04.2021 16:08
15 тыс . убитых и 7 лет войны....
сейчас это называется "сдержанность"
20.04.2021 15:04
Это все наш ПриЗедент Зелинский, он же Принижень, который научит всех, как "перестать стрелять"...
20.04.2021 15:05
Дипломатия при зеленых на худшем уровне со времен Кравчука и отказа от ЯО. Глядя на клоуна, даже к яныку с уважением проникнешься.
20.04.2021 15:09
это и есть янык, только концентрированный, его уплотнили до полутора метра
20.04.2021 15:27
Перед войной традиционной идет война в кабинетах. Так всегда было. И вот зеленые проигрывают ее, это уже очевидно. К чему нас склонят, можно только гадать.
20.04.2021 15:11
если Мы будем сидеть молчать и смотреть - то все идет к капитуляции и полному развалу Украины !!
20.04.2021 15:14
Одна говорит, что достроим северный поток-2, тут говорит - сидите ровно на жопе и не отсвечивайте,а закончится всё признанием ДНР и ЛНР кремлём и вводом российских войск по запросу петушилина для защиты рос. населения. Уже завтра. Чекайте.
20.04.2021 15:13
опять будем сдерживаться "по-крымски", а потом ходить обосцаными ?
20.04.2021 15:16
За сдержанность при при захвате Крыма уже поприветствовали , гейропейцы обоссранные . Теперь что намечается ?
20.04.2021 15:17
Чому ж тільки гейропейці? І гей-американці (обаменко і байденко) також! Саме гей-американці в особі чи то козака байденка, чи то нуландші телефонували пастору й тупали ногами, мовляв, не здумайте воювати за Крим, ми все владнаємо дипломатичним шляхом! Владнали, блдь...
20.04.2021 15:48
Та й американці теж , звичайно . То ми заходимо в Чорне море , то ні . То путін вбивця , то ні , і спільних інтересів багато . До виборів одна риторика , а після виборів - зовсім інша .
20.04.2021 15:57
"сидіть тихо ато путен нападе!" готуйте сраки китайозам, дерьмократи!
20.04.2021 15:19
Какие американцы политкорректные! Предательство называют сдержанностью ! Приказы не отвечать на обстрелы, отвод войск в сторону Днепра, и шрафы бойцам - всё осталось за скобками !
20.04.2021 15:22
сцять амери кацапа як чумито їм по суті не з афганськими ослойобами воювати чи з наскрізь корумпованими офіцеріками Саддама які здавали цілі дивізії в полон в 2003р.за карашо пожрать і солодко посрать.
20.04.2021 15:23
///
Газета The Sun оконфузилась не только с флагами Украины и России (но и со статистикой)

Вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій РФ, - посольство США - Цензор.НЕТ 5580

...
20.04.2021 15:27
Вони вже виправились)
https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/KH-MAP-MILITARY-STRENGTHS-V3.jpg?w=620
20.04.2021 19:46
добре!
20.04.2021 19:47
Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой а Хомчак и Таран саботируют закупку вооружений для армии . Потому что Зеленский: Байден должен / США должны, - Разумков/ США должны , - Кравчук. / США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак.
20.04.2021 15:28
Не треба відмазувати мощщного старіка байдена, йому до сраки, що їдять українські солдати. Мощщний старік усрався на самому початку дистанції і відкликав есмінці з Чорного моря. Мабуть з-за того, що українські військові погано харчуються, да?
20.04.2021 15:50
Щось мені підказує, що у разі відкритого вторгнення орди ми будемо з нею сам на сам..
Амерам воно не треба, а Єуропа виявилася **************..
20.04.2021 15:45
Відкритого вторгнення не буде. Як виявилося, то був спектакль, розіграний куйлом і дєрьмаком для українського охлосу. Щоб цього разу капітуляція пройшла бєз ***** і задорінкі. А коли небайдужі люди вийдуть протестувати, дєрьмак з вувузєлою будуть пафосно вопрошати: ви що, представники партії війни, нових смертей хочете? Щоби таким чином скомпрометувати їх в очах охлосу, який замекекече: Ні-і-і-і, не хо-о-о-о-очемо! Хочемо зупинити війну "любой ценой"!
20.04.2021 15:54
На мою думку, не все так просто. Задача може бути комплексною, а її реалізація - поетапною. На першому етапі нас залякують. Але накопичення війська агресора продовжується, розвідка США сьогодні зробила заяву про 150 тис. військових ерефії на наших кордонах.. Плюс розгортання польових шпиталів, плюс інші ознаки, про які поки що писати не буду.
Дай Бог, щоб це все було спектаклем, тоді режисер точно отримає по заслузі..
Дай Бог, щоб це все було спектаклем, тоді режисер точно отримає по заслузі..
20.04.2021 16:00
К месту строительства датского участка газопровода «Северный поток-2» начали стягиваться суда снабжения. Как сообщает http://tass.ru/ ТАСС , российские корабли подошли к трубоукладчику «Академик Черский», свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.
20.04.2021 16:05
ЧЕРЕЗ СТРИМАНІСТЬ УКРАЇНА ВТРАТИЛА КРИМ, ЗАВТРА - ДОНБАС.
20.04.2021 16:06
А чего Донбасс? Может лишиться всего. Сто лет назад все так же и произошло. Никто не помог Украине
20.04.2021 16:10
Не просто " не помогли" а Польша Пилсудского за счет своего союзника Украины ( Петлюры) заключила Рижский договор с Советской Россией. Политика вещь такая "гнилая"...
20.04.2021 16:54
Мы приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики России", - сказано в сообщении.

ЦЕ МЕНІ ДУЖЕ НАГАДУЄ ПОДІЇ 2014 РОКУ, ЩОСЬ ДУЖЕ ЗНАЙОМЕ
20.04.2021 16:08
Тоді то була Йуля: ні один танк не виїде з гаража, бо спровокуємо друга путєна
20.04.2021 17:55
Юля не мала голосу на засіданні РНБО, вона там була як спостерігач, один Турчинов висловився за військове вирішення Кримського питаня, всі інщі 7 або 8 чоловік були
проти.
20.04.2021 18:12 Ответить
не имела голоса - понятно! А ЧТО ОНА ТАМ НА СНБО ВООБЩЕ ДЕЛАЛА, ЕСЛИ НЕ ЧЛЕН СНБО???
20.04.2021 20:45 Ответить
Точно на же риторика когда происходили крымские события...
20.04.2021 16:51 Ответить
Как вписываются 50 российских снайперских групп в ОРДЛО? Это в рамках какой деэскалации?
20.04.2021 17:56 Ответить
Давно пора зачистити тили від п'ятої колони, бо буде як в Криму і Донбасі: мірниє апалченци будуть роззброювати колони військових, а менти дружними рядами переходити на "ту сторону". Петицію до президента про звільнення Татарова підписало тільки 8,3 тис. чоловік. Залишилося зібрати 17 тис. за 65 днів.
20.04.2021 18:02 Ответить
ми раді вашому вітанню, а ще більше зраділиб колб побачили "пертіот" і "томагавк"на нашій землі поблизу кордонів кацапстана
20.04.2021 18:02 Ответить
Нам лишається одне,- фіксувати та запам'ятати поіменно тих, хто видає накази та закликає "нєпаддаватьсянаправакації".
Довго-довго пам'ятати.
Та переказати це нащадкам.
20.04.2021 18:04 Ответить
Ну если коротко, нас сливают все.
20.04.2021 18:08 Ответить
Що запропонував Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України

ОСЬ ТАК СКРОМНО Зе КЛОУН БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЕ КРЕМЛІВСЬКЕ
РІШЕННЯ НА РНБО
20.04.2021 18:08 Ответить
Чехия призвала ЕС и НАТО «в знак солидарности» выслать российских дипломатов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий РФ.(США) ------------------- ------------------------ ------------------------------ -------------------------------------
Как то по сравнению с Чехами смотримся не очень......
20.04.2021 18:42 Ответить
все это результат полного отсутствия Гаранта в стране, малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак это просто 0 !!!!
20.04.2021 19:16 Ответить
 
 