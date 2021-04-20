УКР
Вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій РФ, - посольство США

Вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій РФ, - посольство США

Сьогодні, 20 квітня, міністр оборони України Андрій Таран обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін питання оборонного співробітництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Сьогодні відбулася важлива розмова з міністром Тараном щодо американсько-українського оборонного співробітництва. Ми вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій та риторики Росії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Також читайте: У ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України: РФ відкрито підриває зусилля, спрямовані на встановлення миру

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

посольство Квін Крістіна Таран Андрій
+17
15 тыс . убитых и 7 лет войны....
сейчас это называется "сдержанность"
показати весь коментар
20.04.2021 15:04 Відповісти
+13
Главный "партнер" дал понять - сидите молча и не квакайте. Спасибо, Гаранту!
показати весь коментар
20.04.2021 15:04 Відповісти
+11
Это все наш ПриЗедент Зелинский, он же Принижень, который научит всех, как "перестать стрелять"...
показати весь коментар
20.04.2021 15:05 Відповісти
Главный "партнер" дал понять - сидите молча и не квакайте. Спасибо, Гаранту!
показати весь коментар
20.04.2021 15:04 Відповісти
А до чого тут гарант? Не клейте дурня - спасібо великому другу України козаку байденку!
показати весь коментар
20.04.2021 15:45 Відповісти
Не знал, что президент Украины Байден. Если президент Украины моральный импотент, то такое и отношение.
показати весь коментар
20.04.2021 16:42 Відповісти
За помощь роисси в деле с Тегераном и Китаем,сп-2 достроят, а границу Украины сделать с ордой по Днепру или по Збруч?
показати весь коментар
20.04.2021 16:04 Відповісти
Идут торги.
показати весь коментар
20.04.2021 16:08 Відповісти
15 тыс . убитых и 7 лет войны....
сейчас это называется "сдержанность"
показати весь коментар
20.04.2021 15:04 Відповісти
Это все наш ПриЗедент Зелинский, он же Принижень, который научит всех, как "перестать стрелять"...
показати весь коментар
20.04.2021 15:05 Відповісти
Дипломатия при зеленых на худшем уровне со времен Кравчука и отказа от ЯО. Глядя на клоуна, даже к яныку с уважением проникнешься.
показати весь коментар
20.04.2021 15:09 Відповісти
это и есть янык, только концентрированный, его уплотнили до полутора метра
показати весь коментар
20.04.2021 15:27 Відповісти
Перед войной традиционной идет война в кабинетах. Так всегда было. И вот зеленые проигрывают ее, это уже очевидно. К чему нас склонят, можно только гадать.
показати весь коментар
20.04.2021 15:11 Відповісти
если Мы будем сидеть молчать и смотреть - то все идет к капитуляции и полному развалу Украины !!
показати весь коментар
20.04.2021 15:14 Відповісти
Одна говорит, что достроим северный поток-2, тут говорит - сидите ровно на жопе и не отсвечивайте,а закончится всё признанием ДНР и ЛНР кремлём и вводом российских войск по запросу петушилина для защиты рос. населения. Уже завтра. Чекайте.
показати весь коментар
20.04.2021 15:13 Відповісти
опять будем сдерживаться "по-крымски", а потом ходить обосцаными ?
показати весь коментар
20.04.2021 15:16 Відповісти
За сдержанность при при захвате Крыма уже поприветствовали , гейропейцы обоссранные . Теперь что намечается ?
показати весь коментар
20.04.2021 15:17 Відповісти
Чому ж тільки гейропейці? І гей-американці (обаменко і байденко) також! Саме гей-американці в особі чи то козака байденка, чи то нуландші телефонували пастору й тупали ногами, мовляв, не здумайте воювати за Крим, ми все владнаємо дипломатичним шляхом! Владнали, блдь...
показати весь коментар
20.04.2021 15:48 Відповісти
Та й американці теж , звичайно . То ми заходимо в Чорне море , то ні . То путін вбивця , то ні , і спільних інтересів багато . До виборів одна риторика , а після виборів - зовсім інша .
показати весь коментар
20.04.2021 15:57 Відповісти
"сидіть тихо ато путен нападе!" готуйте сраки китайозам, дерьмократи!
показати весь коментар
20.04.2021 15:19 Відповісти
Какие американцы политкорректные! Предательство называют сдержанностью ! Приказы не отвечать на обстрелы, отвод войск в сторону Днепра, и шрафы бойцам - всё осталось за скобками !
показати весь коментар
20.04.2021 15:22 Відповісти
сцять амери кацапа як чумито їм по суті не з афганськими ослойобами воювати чи з наскрізь корумпованими офіцеріками Саддама які здавали цілі дивізії в полон в 2003р.за карашо пожрать і солодко посрать.
показати весь коментар
20.04.2021 15:23 Відповісти
///
Газета The Sun оконфузилась не только с флагами Украины и России (но и со статистикой)

Вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій РФ, - посольство США - Цензор.НЕТ 5580

...
показати весь коментар
20.04.2021 15:27 Відповісти
Вони вже виправились)
https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/KH-MAP-MILITARY-STRENGTHS-V3.jpg?w=620
показати весь коментар
20.04.2021 19:46 Відповісти
добре!
показати весь коментар
20.04.2021 19:47 Відповісти
Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой а Хомчак и Таран саботируют закупку вооружений для армии . Потому что Зеленский: Байден должен / США должны, - Разумков/ США должны , - Кравчук. / США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак.
показати весь коментар
20.04.2021 15:28 Відповісти
Не треба відмазувати мощщного старіка байдена, йому до сраки, що їдять українські солдати. Мощщний старік усрався на самому початку дистанції і відкликав есмінці з Чорного моря. Мабуть з-за того, що українські військові погано харчуються, да?
показати весь коментар
20.04.2021 15:50 Відповісти
Щось мені підказує, що у разі відкритого вторгнення орди ми будемо з нею сам на сам..
Амерам воно не треба, а Єуропа виявилася **************..
показати весь коментар
20.04.2021 15:45 Відповісти
Відкритого вторгнення не буде. Як виявилося, то був спектакль, розіграний куйлом і дєрьмаком для українського охлосу. Щоб цього разу капітуляція пройшла бєз ***** і задорінкі. А коли небайдужі люди вийдуть протестувати, дєрьмак з вувузєлою будуть пафосно вопрошати: ви що, представники партії війни, нових смертей хочете? Щоби таким чином скомпрометувати їх в очах охлосу, який замекекече: Ні-і-і-і, не хо-о-о-о-очемо! Хочемо зупинити війну "любой ценой"!
показати весь коментар
20.04.2021 15:54 Відповісти
На мою думку, не все так просто. Задача може бути комплексною, а її реалізація - поетапною. На першому етапі нас залякують. Але накопичення війська агресора продовжується, розвідка США сьогодні зробила заяву про 150 тис. військових ерефії на наших кордонах.. Плюс розгортання польових шпиталів, плюс інші ознаки, про які поки що писати не буду.
Дай Бог, щоб це все було спектаклем, тоді режисер точно отримає по заслузі..
показати весь коментар
20.04.2021 16:00 Відповісти
К месту строительства датского участка газопровода «Северный поток-2» начали стягиваться суда снабжения. Как сообщает http://tass.ru/ ТАСС , российские корабли подошли к трубоукладчику «Академик Черский», свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.
показати весь коментар
20.04.2021 16:05 Відповісти
ЧЕРЕЗ СТРИМАНІСТЬ УКРАЇНА ВТРАТИЛА КРИМ, ЗАВТРА - ДОНБАС.
показати весь коментар
20.04.2021 16:06 Відповісти
А чего Донбасс? Может лишиться всего. Сто лет назад все так же и произошло. Никто не помог Украине
показати весь коментар
20.04.2021 16:10 Відповісти
Не просто " не помогли" а Польша Пилсудского за счет своего союзника Украины ( Петлюры) заключила Рижский договор с Советской Россией. Политика вещь такая "гнилая"...
показати весь коментар
20.04.2021 16:54 Відповісти
Мы приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий и риторики России", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3260901

ЦЕ МЕНІ ДУЖЕ НАГАДУЄ ПОДІЇ 2014 РОКУ, ЩОСЬ ДУЖЕ ЗНАЙОМЕ
показати весь коментар
20.04.2021 16:08 Відповісти
Тоді то була Йуля: ні один танк не виїде з гаража, бо спровокуємо друга путєна
показати весь коментар
20.04.2021 17:55 Відповісти
Юля не мала голосу на засіданні РНБО, вона там була як спостерігач, один Турчинов висловився за військове вирішення Кримського питаня, всі інщі 7 або 8 чоловік були
проти.
показати весь коментар
20.04.2021 18:12 Відповісти
не имела голоса - понятно! А ЧТО ОНА ТАМ НА СНБО ВООБЩЕ ДЕЛАЛА, ЕСЛИ НЕ ЧЛЕН СНБО???
показати весь коментар
20.04.2021 20:45 Відповісти
Точно на же риторика когда происходили крымские события...
показати весь коментар
20.04.2021 16:51 Відповісти
Как вписываются 50 российских снайперских групп в ОРДЛО? Это в рамках какой деэскалации?
показати весь коментар
20.04.2021 17:56 Відповісти
Давно пора зачистити тили від п'ятої колони, бо буде як в Криму і Донбасі: мірниє апалченци будуть роззброювати колони військових, а менти дружними рядами переходити на "ту сторону". Петицію до президента про звільнення Татарова підписало тільки 8,3 тис. чоловік. Залишилося зібрати 17 тис. за 65 днів.
показати весь коментар
20.04.2021 18:02 Відповісти
ми раді вашому вітанню, а ще більше зраділиб колб побачили "пертіот" і "томагавк"на нашій землі поблизу кордонів кацапстана
показати весь коментар
20.04.2021 18:02 Відповісти
Нам лишається одне,- фіксувати та запам'ятати поіменно тих, хто видає накази та закликає "нєпаддаватьсянаправакації".
Довго-довго пам'ятати.
Та переказати це нащадкам.
показати весь коментар
20.04.2021 18:04 Відповісти
Ну если коротко, нас сливают все.
показати весь коментар
20.04.2021 18:08 Відповісти
Що запропонував Меркель/ Макрон Зе клоуну :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України

ОСЬ ТАК СКРОМНО Зе КЛОУН БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЕ КРЕМЛІВСЬКЕ
РІШЕННЯ НА РНБО
показати весь коментар
20.04.2021 18:08 Відповісти
Чехия призвала ЕС и НАТО «в знак солидарности» выслать российских дипломатов.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приветствуем сдержанность Украины перед лицом провокационных действий РФ.(США) ------------------- ------------------------ ------------------------------ -------------------------------------
Как то по сравнению с Чехами смотримся не очень......
показати весь коментар
20.04.2021 18:42 Відповісти
все это результат полного отсутствия Гаранта в стране, малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак это просто 0 !!!!
показати весь коментар
20.04.2021 19:16 Відповісти
 
 