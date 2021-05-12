Масштабную реконструкцию объездной дороги проводят в Тернополе, - ОГА

В Тернополе продолжается масштабная реконструкция объездной дороги, которая станет частью трассы М-30.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Тернопольская ОГА.

Так, на объекте уже строят новую современную двухуровневую дорожную развязку. Первый уровень будет служить для пропуска транспорта через объездную дорогу, а нижняя дорога двухуровневой развязки соединит ул. Гаевую и с. Великие Гаи.

Первая очередь Северной объездной Тернополя будет иметь протяженность 8,6 км. Пропускная способность составит 40 тыс. автомобилей в сутки. На объездной сделают 4 полосы движения и распределительную полосу шириной не менее 13 м, что в будущем позволит расширить ее до 6 полос движения при увеличении интенсивности движения.

Новая объездная объединит международные автомобильные трассы М-12 на участке Тернополь - Хмельницкий и М-19 на участке Тернополь - Дубно, будет способствовать уменьшению количества транзитного транспорта на дорогах города, существенно улучшит экологическую ситуацию и безопасность движения в Тернополе.

В рамках президентской программы "Большая стройка" трассу М-30 планируется открыть к 30-летию Независимости. Часть этой трассы проходит объездной Тернополя и находится на балансе и содержании города, хотя фактически является частью международной трассы.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что при сохранении нынешних темпов строительства Южный обход города Днепра можно завершить к нынешнему Дню Независимости.

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