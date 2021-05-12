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Масштабну реконструкцію об'їзної дороги проводять у Тернополі, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Масштабну реконструкцію об'їзної дороги проводять у Тернополі, - ОДА

У Тернополі триває масштабна реконструкція об'їзної дороги, яка стане частиною траси М-30.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Тернопільська ОДА.

Так, на об'єкті вже будують нову сучасну дворівневу дорожню розв'язку. Перший рівень буде для пропуску транспорту через об'їзну дорогу, а нижня дорога дворівневої розв'язки з'єднає вул. Гайову і с. Великі Гаї.

Перша черга Північної об'їзної Тернополя матиме протяжність 8,6 км. Пропускна спроможність дороги становитиме 40 000 автомобілів на добу. На об'їзній зроблять 4 смуги руху та розподільчу смугу шириною не менше 13 м, що в майбутньому дозволить розширити її до 6 смуг руху при збільшенні інтенсивності руху.

Нова об'їзна поєднає міжнародні автомобільні траси М-12 на ділянці Тернопіль – Хмельницький і М-19 на ділянці Тернопіль – Дубно та дозволить звільнити місто від транзитного транспорту, суттєво покращить екологічну ситуацію і безпеку руху в м. Тернопіль.

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В рамках президентської програми "Велике будівництво" трасу М-30 планується відкрити до 30-річчя Незалежності. Частина цієї траси проходить об’їзною міста Тернополя і знаходиться на балансі і утриманні міста, хоча фактично є частиною міжнародної траси.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що за збереження нинішніх темпів будівництва Південний обхід міста Дніпра можна завершити до цьогорічного Дня Незалежності.

Автор: Анастасія Потіха
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Они ее массштабно реконструируют уже лет 5. Они мост ремонтировали 3 года, длинной в 20 метров
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12.05.2021 09:09 Відповісти
Это точно. Но масштабная только сейчас стала!!!
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12.05.2021 09:25 Відповісти
а в Хмельницкая объездая еще существует?)
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12.05.2021 09:11 Відповісти
А житомирську окружну чому припинили будувати, китайці в сраку послали найвеличнівшивого?
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12.05.2021 09:26 Відповісти
Если бы назначенцы и жополизы из ОДА выложили не компьютерную картинку, а реальные фото с места работ, то народ прозрел бы с таких "масштабных" работ. Людей и техники ровно в 5 раз меньше, чем необходимо. Посмотрите как это делается в Европе. Молчу уже за Китай.
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12.05.2021 10:07 Відповісти
 
 