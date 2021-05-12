Глава МИД Великобритании Рааб считает, что РФ укрывает киберпреступников

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что Россия якобы недостаточно активно борется с нарушениями международных законов и даже "укрывает преступников".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в распространенных британским МИД тезисах предстоящего выступления Рааба в Национальном центре кибербезопасности в среду

"Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать", - говорится в тезисах.

Он выдвинет инициативу создания "свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства" и предложит заключить более широкое соглашение о том, как реагировать на "совершение вредоносных кибератак" некоторыми государствами.

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Как планируется, министр скажет, что "столкновение ценностей" в настоящее время перерастает в конфликты между странами, одни из которых хотят защитить и сохранить систему, основанную на открытых и ориентированных вовне обществах, а другие "продвигают авторитарную международную систему".

"Мы видим, как это столкновение между авторитарными и демократическими государствами прямо сейчас разыгрывается в киберпространстве", - заявит Рааб.