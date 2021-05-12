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Новости За рубежом
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Великобритания (4261) киберпреступление (753) Россия (91279) Рааб Доминик (31)

Глава МИД Великобритании Рааб считает, что РФ укрывает киберпреступников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава МИД Великобритании Рааб считает, что РФ укрывает киберпреступников

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб считает, что Россия якобы недостаточно активно борется с нарушениями международных законов и даже "укрывает преступников".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в распространенных британским МИД тезисах предстоящего выступления Рааба в Национальном центре кибербезопасности в среду

"Враждебные государственные субъекты и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать", - говорится в тезисах.

Он выдвинет инициативу создания "свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства" и предложит заключить более широкое соглашение о том, как реагировать на "совершение вредоносных кибератак" некоторыми государствами.

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Как планируется, министр скажет, что "столкновение ценностей" в настоящее время перерастает в конфликты между странами, одни из которых хотят защитить и сохранить систему, основанную на открытых и ориентированных вовне обществах, а другие "продвигают авторитарную международную систему".

"Мы видим, как это столкновение между авторитарными и демократическими государствами прямо сейчас разыгрывается в киберпространстве", - заявит Рааб.
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Топ комментарии
+3
Всего лишь "укрывает"?!
Какой наивный британец!
Та Рашка этих преступников выискивает, воспитывает, обучает, платит зарплаты, ходит и лелеет!
Глава МИД Великобритании Рааб считает, что РФ укрывает киберпреступников - Цензор.НЕТ 3124
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12.05.2021 09:32
+1
Він так вважає. Тут всі так вважають і знають це. І що з того?
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12.05.2021 09:27
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Він так вважає. Тут всі так вважають і знають це. І що з того?
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12.05.2021 09:27 Ответить
Прозрел???? Не думаю.
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12.05.2021 09:29 Ответить
Россия - государство, спонсирующее терроризм.
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12.05.2021 09:30 Ответить
Государство територія 404.
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12.05.2021 09:31 Ответить
рф і є терорист. Воно не спонсор, це і є суть ісакральна скрєпа кацапії.
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12.05.2021 10:11 Ответить
Всего лишь "укрывает"?!
Какой наивный британец!
Та Рашка этих преступников выискивает, воспитывает, обучает, платит зарплаты, ходит и лелеет!
Глава МИД Великобритании Рааб считает, что РФ укрывает киберпреступников - Цензор.НЕТ 3124
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12.05.2021 09:32 Ответить
У них каждый второй киберпеступник.
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12.05.2021 09:38 Ответить
Я бы сказал не "укрывает" киберпреступников, а взращивает их и обучает.
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12.05.2021 09:50 Ответить
Обменяйте на лондонских воров из России.
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12.05.2021 09:56 Ответить
Не может быть! Вывсьоврьоти! Но если правда, то пора, пора выражать глубокую озабоченность с персональнымиисанкциями против участкового того района, где укрывают.
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12.05.2021 10:09 Ответить
_Просто укрывает, сталбыть... Кретины по-прежнему отказываются называть вещи своими именами. Путлеру это только на руку!
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12.05.2021 10:39 Ответить
Нажрутся стекломоя, и хакают всех подряд
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12.05.2021 16:29 Ответить
 
 