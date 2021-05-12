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Новини За кордоном
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Велика Британія (3672) кіберзлочин (620) Росія (47217) Рааб Домінік (29)

Глава МЗС Великої Британії Рааб вважає, що РФ покриває кіберзлочинців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Великої Британії Рааб вважає, що РФ покриває кіберзлочинців

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб вважає, що Росія нібито недостатньо активно бореться з порушеннями міжнародних законів і навіть "покриває злочинців".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в поширених британським МЗС тезах майбутнього виступу Рааба в Національному центрі кібербезпеки в середу

"Ворожі державні суб'єкти і злочинні угруповання хочуть підірвати основи нашого суспільства і демократії. Внесімо ясність: коли в таких державах, як Росія, є злочинці, які діють з їхньої території, влада зобов'язана переслідувати їх, а не приховувати", - йдеться в тезах.

Він висуне ініціативу створення "вільного, відкритого, мирного і безпечного кіберпростору" і запропонує укласти ширшу угоду про те, як реагувати на "здійснення шкідливих кібератак" деякими державами.

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Як планується, міністр скаже, що "зіткнення цінностей" нині переростає в конфлікти між країнами, одні з яких хочуть захистити і зберегти систему, засновану на відкритих і орієнтованих зовні спільнотах, а інші "просувають авторитарну міжнародну систему".

"Ми бачимо, як це зіткнення між авторитарними і демократичними державами просто зараз розігрується в кіберпросторі", - заявить Рааб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Всего лишь "укрывает"?!
Какой наивный британец!
Та Рашка этих преступников выискивает, воспитывает, обучает, платит зарплаты, ходит и лелеет!
Глава МИД Великобритании Рааб считает, что РФ укрывает киберпреступников - Цензор.НЕТ 3124
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12.05.2021 09:32
+1
Він так вважає. Тут всі так вважають і знають це. І що з того?
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12.05.2021 09:27
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Він так вважає. Тут всі так вважають і знають це. І що з того?
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12.05.2021 09:27 Відповісти
Прозрел???? Не думаю.
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12.05.2021 09:29 Відповісти
Россия - государство, спонсирующее терроризм.
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12.05.2021 09:30 Відповісти
Государство територія 404.
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12.05.2021 09:31 Відповісти
рф і є терорист. Воно не спонсор, це і є суть ісакральна скрєпа кацапії.
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12.05.2021 10:11 Відповісти
Всего лишь "укрывает"?!
Какой наивный британец!
Та Рашка этих преступников выискивает, воспитывает, обучает, платит зарплаты, ходит и лелеет!
Глава МИД Великобритании Рааб считает, что РФ укрывает киберпреступников - Цензор.НЕТ 3124
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12.05.2021 09:32 Відповісти
У них каждый второй киберпеступник.
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12.05.2021 09:38 Відповісти
Я бы сказал не "укрывает" киберпреступников, а взращивает их и обучает.
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12.05.2021 09:50 Відповісти
Обменяйте на лондонских воров из России.
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12.05.2021 09:56 Відповісти
Не может быть! Вывсьоврьоти! Но если правда, то пора, пора выражать глубокую озабоченность с персональнымиисанкциями против участкового того района, где укрывают.
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12.05.2021 10:09 Відповісти
_Просто укрывает, сталбыть... Кретины по-прежнему отказываются называть вещи своими именами. Путлеру это только на руку!
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12.05.2021 10:39 Відповісти
Нажрутся стекломоя, и хакают всех подряд
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12.05.2021 16:29 Відповісти
 
 