Глава МЗС Великої Британії Рааб вважає, що РФ покриває кіберзлочинців

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб вважає, що Росія нібито недостатньо активно бореться з порушеннями міжнародних законів і навіть "покриває злочинців".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в поширених британським МЗС тезах майбутнього виступу Рааба в Національному центрі кібербезпеки в середу

"Ворожі державні суб'єкти і злочинні угруповання хочуть підірвати основи нашого суспільства і демократії. Внесімо ясність: коли в таких державах, як Росія, є злочинці, які діють з їхньої території, влада зобов'язана переслідувати їх, а не приховувати", - йдеться в тезах.

Він висуне ініціативу створення "вільного, відкритого, мирного і безпечного кіберпростору" і запропонує укласти ширшу угоду про те, як реагувати на "здійснення шкідливих кібератак" деякими державами.

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Як планується, міністр скаже, що "зіткнення цінностей" нині переростає в конфлікти між країнами, одні з яких хочуть захистити і зберегти систему, засновану на відкритих і орієнтованих зовні спільнотах, а інші "просувають авторитарну міжнародну систему".

"Ми бачимо, як це зіткнення між авторитарними і демократичними державами просто зараз розігрується в кіберпросторі", - заявить Рааб.