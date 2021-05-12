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Новости Политика Украины
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долг (1144) конфискация (533) Нафтогаз (3099) облгазы (71) Фирташ (1054) Витренко Юрий (376)

Облгазы нужно забирать у Фирташа через суд в счет долгов, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Облгазы нужно забирать у Фирташа через суд в счет долгов, - Витренко

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко считает, что облгазы, которые подконтрольны бизнесмену Дмитрию Фирташу, должны по закону перейти в собственность государства за неоплаченные долги.

Компании Фирташа получают на рынке газа сверхприбыли за счет наценки в 30–40% по сравнению с ценами конкурентов, посчитал Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Глава "Нафтогаза" добавил, что у него есть конкретные предложения, как с этим бороться.

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"Государство видит, что главным бенефициаром этой реформы [розничного рынка газа] фактически является господин Фирташ. Небольшое и медленное сокращение его доли на рынке с лихвой компенсируется этой огромной маржой, понимаете? С этой точки зрения государство должно что-то делать. И национальная компания тоже должна с этим что-то делать", – отметил Витренко.

Что касается долгов, которые связанные с Фирташем облгазы накопили перед "Нафтогазом", Витренко предложил комплексное решение.

"Иногда эти долги возникают по всей цепочке из-за качества решения государства. И соответственно, участники рынка не могут нести ответственность. Нужно найти вариант, который, с одной стороны, позволит там, где нужно долги списывать, их списывать. Там, где нужно, – обеспечить расчеты по кругу. И эти расчеты включают какое-то финансирование из госбюджета, но эти деньги потом вернутся в госбюджет", – сказал он.

Витренко заявил, что нужна также судебная работа.

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"Часто на самом деле это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, где у него через суд нужно эти компании забирать. Если не может рассчитаться – значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства правильным, законным способом", – подчеркнул он.
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Топ комментарии
+17
усі облгази та обленерго треба повертати у державну власність, а не лише фірташа.
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12.05.2021 10:20
+13
Ну вообще тут Витренко сейчас пытается долги Фирташа повесить на гос. бюджет, на самом деле нужно заставить владельца оплатить долги обл. газов, а после этого забирать их у не эффективного владельца. Иначе мы забираем обл газы и их долги чудестно вешаем на бюджет. Кстати привет Приватбанку. Где долги Коломойского выплачивали всей страной
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12.05.2021 10:24
+10
здрава думка.
Потрібно забирати. Потрібно.
Головне - виконати наміри.
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12.05.2021 10:20
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Правила форума Совет форумчан
усі облгази та обленерго треба повертати у державну власність, а не лише фірташа.
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12.05.2021 10:20 Ответить
потешный нарід! ты понимаешь, что это нереально, что это понты для лошиного быдла73 и поднятия рейтинга. автомобиль или квартиру 2 раза продал, уже ВСЕ! национализация-можно. НО! тогда забыть про инвесторов на 20 лет. тоже реально если есть свой стратегический план подъема и развития, но какой план может быть у этого Облгазы нужно забирать у Фирташа через суд в счет долгов, - Витренко - Цензор.НЕТ 1554
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12.05.2021 10:33 Ответить
- Это не ваше имущество!
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
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12.05.2021 10:55 Ответить
а були інвестори? за 2019 рік приблизно по 62 USD на душу населення прямих іноземних інвестицій.
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12.05.2021 11:01 Ответить
для того, что бы ребенок легально мог работая выплачивать пенсию своему отцу 6000 грн,предприятие должно выписывать ему зарплату 25000. какой инвестор придет на такие условия?
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12.05.2021 16:48 Ответить
Наскільки я пам'ятаю то не це відлякує потенційних інвесторів.
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12.05.2021 16:52 Ответить
тебе из телевизора расскажут... представь себя инвестором. что тебя остановит вложить в Украину 10 млн$ ?
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12.05.2021 17:04 Ответить
https://***.com.ua/nedovira-do-sudovoyi-systemy-posila-1-mistse-sered-pereshkod-dlya-inozemnyh-investytsij/
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12.05.2021 17:09 Ответить
тебе из телевизора расскажут... представь себя инвестором.
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12.05.2021 17:21 Ответить
здрава думка.
Потрібно забирати. Потрібно.
Головне - виконати наміри.
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12.05.2021 10:20 Ответить
Ну вообще тут Витренко сейчас пытается долги Фирташа повесить на гос. бюджет, на самом деле нужно заставить владельца оплатить долги обл. газов, а после этого забирать их у не эффективного владельца. Иначе мы забираем обл газы и их долги чудестно вешаем на бюджет. Кстати привет Приватбанку. Где долги Коломойского выплачивали всей страной
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12.05.2021 10:24 Ответить
Не знаю точно, але самі розподільчі системи та мережі цих облгазів у власності держави, так що і забирати не має що, усе і так державне. Облгазам надали тільки право обслуговувати населення та наглядати за мережами.
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12.05.2021 10:25 Ответить
эээ ребята не спешите так, вы сначала мне деньги верните за подогрев газа за 6 лет и за проталкивание газа по трубам за 3 года и забирайте шо хотите.
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12.05.2021 10:26 Ответить
Так от за що протизаконно звільнили Коболєва. За борги облгазів.
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12.05.2021 10:27 Ответить
А у суркиса и Ахметова за счёт монопольного сговора.
Слабо?
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12.05.2021 10:50 Ответить
Недоимки надо в тройном размере изымать.Особенно у Сольского и Богдана.
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12.05.2021 10:55 Ответить
И это говорит профессионал? Днище какое то. Нет никакой собственности у облгазов, все в аренде, даже стулья на которых они сидят. А сети они используют по договорам аренды, и тут ещё прийдется долго разбираться, где какая собственность, потому как любой кооператив или сельская громада, тянут трубы за свои деньги а потом передают из в управление облгазов. Если Витренко этого не знает, то у меня нет слов от этого бардака. Вы деньги у Фирташа будете отсуживать, как и все делается в этом квартале 95...
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12.05.2021 10:57 Ответить
Вся прибыль у них в офшорах, в Украине только долги да народ на минималке, как только прекратится движение средств по счетам, все обнулится, и ничего вы с них не получите. Нужно начинать на уровне районов и областей, переводить местные сети на управление новым компаниям готовым их обслуживать. Но вижу понимания этого вопроса у наших властей - ноль без палки.
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12.05.2021 12:39 Ответить
Все украинские олигархи привыкли получать дотации от правительства в виде Роттердам + и вообще государственные займы которые можно не отдавать. Во почему многие россияне стали перекидывать бизнес в Украину, как например Пашинский.
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12.05.2021 10:57 Ответить
Если сделает ,то на президента или в крайнем случае премьера имеет право претендовать .
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12.05.2021 11:39 Ответить
Все раздали олигархату. Электрику, газ, нефть, газопроводы... и власть.
Теперь, мы на "законных" основаниях всю их собственность будет поддерживать и ремонтировать из нашего кармана через неконтролируемое поднятие тарифов!
Олігархи знову нас намахали: скільки ви заплатите за ремонт їхніх електромереж
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12.05.2021 12:30 Ответить
Причем все сети у них в безоплатной аренде, безоплатной Карл!!!
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12.05.2021 12:41 Ответить
Там много чего надо возвращать.....
Олигархи поприхватывали имущество , но х-й ложили на свои инвест обязательства!
Если сделать аудит - думаю 70-80% можно вернуть (хотя может там сроки иск давности уже тю тю)
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12.05.2021 13:19 Ответить
И водоканалы нужно в коммунальную собственность возвращать.
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13.05.2021 01:41 Ответить
 
 