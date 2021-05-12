Облгазы нужно забирать у Фирташа через суд в счет долгов, - Витренко
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Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко считает, что облгазы, которые подконтрольны бизнесмену Дмитрию Фирташу, должны по закону перейти в собственность государства за неоплаченные долги.
Компании Фирташа получают на рынке газа сверхприбыли за счет наценки в 30–40% по сравнению с ценами конкурентов, посчитал Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Глава "Нафтогаза" добавил, что у него есть конкретные предложения, как с этим бороться.
"Государство видит, что главным бенефициаром этой реформы [розничного рынка газа] фактически является господин Фирташ. Небольшое и медленное сокращение его доли на рынке с лихвой компенсируется этой огромной маржой, понимаете? С этой точки зрения государство должно что-то делать. И национальная компания тоже должна с этим что-то делать", – отметил Витренко.
Что касается долгов, которые связанные с Фирташем облгазы накопили перед "Нафтогазом", Витренко предложил комплексное решение.
"Иногда эти долги возникают по всей цепочке из-за качества решения государства. И соответственно, участники рынка не могут нести ответственность. Нужно найти вариант, который, с одной стороны, позволит там, где нужно долги списывать, их списывать. Там, где нужно, – обеспечить расчеты по кругу. И эти расчеты включают какое-то финансирование из госбюджета, но эти деньги потом вернутся в госбюджет", – сказал он.
Витренко заявил, что нужна также судебная работа.
"Часто на самом деле это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, где у него через суд нужно эти компании забирать. Если не может рассчитаться – значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства правильным, законным способом", – подчеркнул он.
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- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
Потрібно забирати. Потрібно.
Головне - виконати наміри.
Слабо?
Теперь, мы на "законных" основаниях всю их собственность будет поддерживать и ремонтировать из нашего кармана через неконтролируемое поднятие тарифов!
Олігархи знову нас намахали: скільки ви заплатите за ремонт їхніх електромереж
Олигархи поприхватывали имущество , но х-й ложили на свои инвест обязательства!
Если сделать аудит - думаю 70-80% можно вернуть (хотя может там сроки иск давности уже тю тю)