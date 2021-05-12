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Главнокомандующий ВСУ Хомчак назвал 5 стратегических целей для достижения перспективной модели сил обороны

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Главнокомандующий ВСУ Хомчак назвал 5 стратегических целей для достижения перспективной модели сил обороны

Проект стратегического оборонного бюллетеня Украины предусматривает пять стратегических целей для достижения перспективной модели сил обороны и приобретения ими определенных оборонных возможностей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

"Одним из определяющих направлений развития нашего войска является введение объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины с соблюдением требований демократического гражданского контроля. В рамках первой стратегической цели спланировано соединить и интегрировать процессы организации всеохватывающей обороны Украины и объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах", - сказал Хомчак.

По его словам, вторая цель предусматривает укомплектование Вооруженных сил профессиональным всесторонне подготовленным и мотивированным персоналом, практическое внедрение способа доукомплектования боевых военных частей резервистами без объявления мобилизации, развитие системы военного образования и науки, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих, повышение роли сержантского и старшинского состава.

"Мы предусматриваем, что до 2025 года Вооруженные силы Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90% и военнослужащими, которые подписали контракт на службу в резерве, 10-20%", - указал Хомчак.

Главнокомандующий отметил, что обеспечение ВСУ, других составляющих сил обороны современным вооружением и военной техникой будет реализовываться в рамках выполнения третьей стратегической цели.

"Вооруженные силы планирует постепенно оснащать высокотехнологическими образцами вооружения и военной техники, которые обеспечат реализацию потенциала сдерживания, защиту войск, объектов, информации и киберпространства", - пояснил он.

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Хомчак добавил, что в среднесрочной перспективе планируется осуществить наращивание ракетного вооружения, перевооружение на новые и модернизованные образцы ракетно-артиллерийского вооружения, обеспечение современными противовоздушными и противоракетными средствами, развитие возможностей авиации, в том числе беспилотной, наращивание корабельного состава, перевооружение новой бронетехникой, разработку роботизированных систем, беспилотных комплексов, а также систем управления войсками и оружием, в том числе на основе искусственного интеллекта.

Развитие военной инфраструктуры, усовершенствование объединенной логистики, системы медицинского обеспечения и обеспечения достаточными средствами и материальными средствами планируется реализовать в рамках четвертой стратегической цели, указал он.

Министр сообщил, что достижение интегрированных оперативных возможностей сил обороны будет реализовано в рамках пятой стратегической цели.

"Потенциал сдерживания планируется нарастить ракетными комплексами, многофункциональными пилотными и беспилотными авиационными комплексами, противоракетными и зенитно-ракетными комплексами средней дальности и т.д.", - сказал Хомчак.
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Це той Хомчак що залишив війська і втік?
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12.05.2021 12:58 Ответить
ні тіки залишив!
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12.05.2021 13:00 Ответить
Таке враження що війни з ядерною країною-терористом немає і ми плануємо розвиток ЗСУ за умов мирного часу!
Першим пунктом в стратегічних цілях має бути отримання військового паритету з агресором і головною частиною цього пункту має бути часткове відновлення ядерного та ракетного потенціалу України!
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12.05.2021 13:18 Ответить
Такие вещи официально не афишируют. А насчёт ядерной угрозы... Уже мелькали сообщения что чаес снова наращивает ядерную активность в подвалах. И хз теперь хорошо это или плохо.
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12.05.2021 13:36 Ответить
Хомчак абсолютний імпотент в питаннях досягнення військового паритету з агресором та відновлення ракетно-ядерного статусу України! Потрібен новий Головнокомандувач ЗСУ та Начальник Генштабу!
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12.05.2021 13:39 Ответить
Бла-бла-бла Главнокомандующий ВСУ Хомчак назвал 5 стратегических целей для достижения перспективной модели сил обороны - Цензор.НЕТ 2954
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12.05.2021 13:03 Ответить
Йде восьмий рік війни, а ці гівнюки, яких язик не навертається називати головнокомандуючими, тільки розмірковують над проектами перспективних сил оборони. Як на мою думку, то на війні зараз стільки талановитих людей, які виросли в тих умовах в чудових командирів, що можна сміливо обійтись без зелених хомчаків. Буде і користь, і результат. І повернеться бойовий дух початку 2014 року! Хлопці, будьте живі та здорові!!!
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12.05.2021 13:24 Ответить
Не все так просто. Это не компьютерная стратежка где по нажатию кнопочки все появляется.
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12.05.2021 13:35 Ответить
Усилить, углубить , улучшить.... Где-то я это уже слышал. Про опыт Швейцарии и Израиля этот "генерал" видимо не знает.
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12.05.2021 18:23 Ответить
 
 