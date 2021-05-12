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Головнокомандувач ЗСУ Хомчак назвав 5 стратегічних цілей для досягнення перспективної моделі сил оборони

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Головнокомандувач ЗСУ Хомчак назвав 5 стратегічних цілей для досягнення перспективної моделі сил оборони

Проєкт стратегічного оборонного бюлетеня України передбачає п'ять стратегічних цілей для досягнення перспективної моделі сил оборони і набуття ними певних оборонних можливостей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві в середу.

"Одним із визначальних напрямів розвитку нашого війська є введення об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних силах України з дотриманням вимог демократичного цивільного контролю. В рамках першої стратегічної мети сплановано з'єднати й інтегрувати процеси організації всеосяжної оборони України й об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних силах", - сказав Хомчак.

За його словами, друга мета передбачає укомплектовування Збройних сил професійним усебічно підготовленим і мотивованим персоналом, практичне впровадження способу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації, розвиток системи військової освіти і науки, охорони здоров'я і соціального захисту військовослужбовців, підвищення ролі сержантського та старшинського складу.

"Ми передбачаємо, що до 2025 року Збройні сили України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90% і військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві, 10-20%", - зазначив Хомчак.

Головнокомандувач зазначив, що забезпечення ЗСУ, інших складових сил оборони сучасним озброєнням і військовою технікою реалізовуватиметься у рамках виконання третьої стратегічної мети.

"Збройні сили планується поступово оснащувати високотехнологічними зразками озброєння і військової техніки, які забезпечать реалізацію потенціалу стримування, захист військ, об'єктів, інформації та кіберпростору", - пояснив він.

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Хомчак додав, що в середньостроковій перспективі планується здійснити нарощування ракетного озброєння, переозброєння на нові та модернізовані зразки ракетно-артилерійського озброєння, забезпечення сучасними протиповітряними та протиракетними засобами, розвиток можливостей авіації, зокрема безпілотної, нарощування корабельного складу, переозброєння новою бронетехнікою, розробку роботизованих систем, безпілотних комплексів, а також систем управління військами і зброєю, зокрема на основі штучного інтелекту.

Розвиток військової інфраструктури, вдосконалення об'єднаної логістики, системи медичного забезпечення і забезпечення достатніми засобами та матеріальними засобами планується реалізувати в рамках четвертої стратегічної мети, зазначив він.

Міністр повідомив, що досягнення інтегрованих оперативних можливостей сил оборони буде реалізовано в рамках п'ятої стратегічної мети.

"Потенціал стримування планується наростити ракетними комплексами, багатофункціональними пілотними та безпілотними авіаційними комплексами, протиракетними й зенітно-ракетними комплексами середньої дальності тощо", - сказав Хомчак.

Автор: Наталя Джума
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Це той Хомчак що залишив війська і втік?
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12.05.2021 12:58 Відповісти
ні тіки залишив!
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12.05.2021 13:00 Відповісти
Таке враження що війни з ядерною країною-терористом немає і ми плануємо розвиток ЗСУ за умов мирного часу!
Першим пунктом в стратегічних цілях має бути отримання військового паритету з агресором і головною частиною цього пункту має бути часткове відновлення ядерного та ракетного потенціалу України!
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12.05.2021 13:18 Відповісти
Такие вещи официально не афишируют. А насчёт ядерной угрозы... Уже мелькали сообщения что чаес снова наращивает ядерную активность в подвалах. И хз теперь хорошо это или плохо.
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12.05.2021 13:36 Відповісти
Хомчак абсолютний імпотент в питаннях досягнення військового паритету з агресором та відновлення ракетно-ядерного статусу України! Потрібен новий Головнокомандувач ЗСУ та Начальник Генштабу!
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12.05.2021 13:39 Відповісти
Бла-бла-бла Главнокомандующий ВСУ Хомчак назвал 5 стратегических целей для достижения перспективной модели сил обороны - Цензор.НЕТ 2954
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12.05.2021 13:03 Відповісти
Йде восьмий рік війни, а ці гівнюки, яких язик не навертається називати головнокомандуючими, тільки розмірковують над проектами перспективних сил оборони. Як на мою думку, то на війні зараз стільки талановитих людей, які виросли в тих умовах в чудових командирів, що можна сміливо обійтись без зелених хомчаків. Буде і користь, і результат. І повернеться бойовий дух початку 2014 року! Хлопці, будьте живі та здорові!!!
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12.05.2021 13:24 Відповісти
Не все так просто. Это не компьютерная стратежка где по нажатию кнопочки все появляется.
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12.05.2021 13:35 Відповісти
Усилить, углубить , улучшить.... Где-то я это уже слышал. Про опыт Швейцарии и Израиля этот "генерал" видимо не знает.
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12.05.2021 18:23 Відповісти
 
 