Головнокомандувач ЗСУ Хомчак назвав 5 стратегічних цілей для досягнення перспективної моделі сил оборони

Проєкт стратегічного оборонного бюлетеня України передбачає п'ять стратегічних цілей для досягнення перспективної моделі сил оборони і набуття ними певних оборонних можливостей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві в середу.

"Одним із визначальних напрямів розвитку нашого війська є введення об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних силах України з дотриманням вимог демократичного цивільного контролю. В рамках першої стратегічної мети сплановано з'єднати й інтегрувати процеси організації всеосяжної оборони України й об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних силах", - сказав Хомчак.

За його словами, друга мета передбачає укомплектовування Збройних сил професійним усебічно підготовленим і мотивованим персоналом, практичне впровадження способу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації, розвиток системи військової освіти і науки, охорони здоров'я і соціального захисту військовослужбовців, підвищення ролі сержантського та старшинського складу.

"Ми передбачаємо, що до 2025 року Збройні сили України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90% і військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві, 10-20%", - зазначив Хомчак.

Головнокомандувач зазначив, що забезпечення ЗСУ, інших складових сил оборони сучасним озброєнням і військовою технікою реалізовуватиметься у рамках виконання третьої стратегічної мети.

"Збройні сили планується поступово оснащувати високотехнологічними зразками озброєння і військової техніки, які забезпечать реалізацію потенціалу стримування, захист військ, об'єктів, інформації та кіберпростору", - пояснив він.

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Хомчак додав, що в середньостроковій перспективі планується здійснити нарощування ракетного озброєння, переозброєння на нові та модернізовані зразки ракетно-артилерійського озброєння, забезпечення сучасними протиповітряними та протиракетними засобами, розвиток можливостей авіації, зокрема безпілотної, нарощування корабельного складу, переозброєння новою бронетехнікою, розробку роботизованих систем, безпілотних комплексів, а також систем управління військами і зброєю, зокрема на основі штучного інтелекту.

Розвиток військової інфраструктури, вдосконалення об'єднаної логістики, системи медичного забезпечення і забезпечення достатніми засобами та матеріальними засобами планується реалізувати в рамках четвертої стратегічної мети, зазначив він.

Міністр повідомив, що досягнення інтегрованих оперативних можливостей сил оборони буде реалізовано в рамках п'ятої стратегічної мети.

"Потенціал стримування планується наростити ракетними комплексами, багатофункціональними пілотними та безпілотними авіаційними комплексами, протиракетними й зенітно-ракетними комплексами середньої дальності тощо", - сказав Хомчак.